Thông tin trên được thạc sĩ, luật sư Võ Trung Tín đưa ra tại lễ ra mắt Viện Công nghệ Bản quyền và Tài sản số, được tổ chức tại TPHCM vào sáng ngày 20/3.

Theo ông Võ Trung Tín, Phó Giám đốc Viện Công nghệ Bản quyền và Tài sản số, Rổ phim trước đây có đưa ra thông báo là ngừng cung cấp dịch vụ, nhưng thực tế vẫn hoạt động. Nền tảng này bắt đầu xuất hiện từ cuối năm 2024 và hoạt động mạnh mẽ vào năm 2025, có 103,3 triệu lượt truy cập, lượt truy cập trung bình hàng tháng là 34,46 triệu và lượng người dùng duy nhất (Unique visitors) 2,9 triệu. Đáng chú ý xếp hạng toàn cầu của nền tảng cung cấp phim lậu này là 1.367 và đứng thứ 19 tại Việt Nam.

Theo đó, tổng số lượng phim mà nền tảng này vi phạm bản quyền lên tới 18.077 tựa phim, đáng chú ý đa phần trong số này là phim lẻ đến từ các nước Mỹ, Trung Quốc, Anh, Hàn Quốc và Nhật Bản với số lượng 14.594 phim, trong khi đó phim truyền hình chỉ 3.483 phim.

Các hình thức vi phạm bản quyền của nền tảng này là rất nghiêm trọng và gây thiệt hại lớn cho các cá nhân và tổ chức. Cụ thể, phát hành song song, đăng tải các bộ phim bom tấn cùng thời điểm phát hành trên nền tảng trả phí; phát phim rạp nhanh chóng: rò rỉ và phát tán các bản cam/HD của phim chiếu rạp chỉ sau 2-3 ngày hoặc 1 tuần công chiếu; streaming trực tuyến trái phép: bằng cách chiếm đoạt và phát lại luồng tín hiệu (livestream) của các chương trình bản quyền;

Phát tán phim bị cấm, khi cố ý đăng tải và duy trì các tác phẩm điện ảnh đã bị cơ quan quản lý nhà nước cấm lưu hành, chẳng hạn như phim có đường lưỡi bò, có yếu tố nhạy cảm…

Để phát triển và bành trướng, nền tảng này dùng mạng lưới tương tác trên mạng xã hội để thu hút người xem phim lậu như fanpage Facebook với hơn 430 ngàn lượt theo dõi, nền tảng Threads với hơn 71,7 ngàn lượt theo dõi, hay các nền tảng YouTube, TikTok, X. Ngoài ra, nền tảng này còn sử dụng các nền tảng như Discord với hơn 23 ngàn thành viên và Telegram hơn 3,3 ngàn thành viên để liên lạc, hướng dẫn người dùng lách luật, cung cấp VPN và thông báo tên miền dự phòng khi bị chặn…

Ông Võ Trung Tín cho biết, nền tảng này sử dụng hệ thống phân tán tinh vi nhằm trốn tránh các hệ thống kiểm duyệt của các cơ quan chức năng khi tên miền liên tiếp thay đổi. Nếu tên miền này bị chặn ngay lập tức có tên miền khác thay thế. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng rất khó để xử lý khi toàn bộ các trang con đều gọi dữ liệu qua tên miền API trung tâm, tuy nhiên khi truy cập vào trang này thì không hiện lên nội dung gì nên rất khó để chặn. Nguồn thu chính từ nền tảng này đến từ quảng cáo cờ bạc và đăng ký thành viên VIP.

Với việc Rổ phim đang được phân phối trên các nền tảng web hay ứng dụng di động, theo đại diện Viện Công nghệ Bản quyền và Tài sản số, nó đã gây thiệt hại vô cùng lớn cho các đơn vị, tổ chức quốc tế như Netflix, Disney, Sony Pictures hay trong nước như FPT và MyTV.