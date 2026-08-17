Phát hiện nốt phổi từ một cơn đau lưng bất thường

Bệnh viện FV cho biết, bệnh nhân N.V.H. (66 tuổi, TP.HCM) từng có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, trung bình 2 bao mỗi ngày. Cách đây 10 năm, sau một đợt khó thở, ông được chẩn đoán tràn dịch màng phổi nên đã quyết tâm bỏ thuốc. Bệnh nhân đồng thời mắc tăng huyết áp, đái tháo đường và phải dùng thuốc chống đông hằng ngày để phòng ngừa nguy cơ tắc mạch.

Bệnh nhân N.V.H. được xuất viện sau 4 ngày mổ

Cuối tháng 5/2026, ông H. xuất hiện đau lưng liên tục trong 2 ngày nên đến Khoa Đau của Bệnh viện FV thăm khám. Kết quả chụp CT phổi liều thấp cho thấy một nốt phổi kích thước khoảng 20 mm ở thùy trên phổi phải. Do phổi đang viêm, bác sĩ chưa thể xác định đây là tổn thương ác tính, bệnh nhân được kê thuốc kháng viêm và hẹn tái khám sau 1 tháng.

Đến lần kiểm tra tiếp theo, khi tình trạng viêm đã hết, hình ảnh CT có thuốc cản quang cho thấy nốt phổi không những không biến mất mà còn tăng kích thước từ 20mm lên 28mm.

Hồ sơ bệnh được đưa ra hội chẩn tại Hội đồng Ung thư đa chuyên khoa. Các chuyên gia thống nhất chẩn đoán u phổi, khả năng ác tính cao và chỉ định phẫu thuật triệt căn ngay, không cần sinh thiết trước mổ.

Bài toán "tiến thoái lưỡng nan”

Quyết định phẫu thuật mới chỉ là điểm khởi đầu cho một ca bệnh đầy thách thức. Trở ngại lớn nhất nằm ở việc bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông - loại thuốc thường phải ngưng 5-7 ngày trước mổ để giảm nguy cơ chảy máu khi bóc tách khối u. Nhưng ngay khi dừng thuốc, người bệnh lập tức đối mặt với nguy cơ hình thành huyết khối, có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Thời gian ngưng thuốc càng kéo dài, rủi ro càng tăng.

Với trường hợp của ông H., việc trì hoãn phẫu thuật cũng không phải lựa chọn tối ưu bởi khối u đang tăng kích thước nhanh và nhiều khả năng là ác tính.

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng lâm sàng, các chỉ số đông máu, tiểu cầu, bạch cầu cùng khả năng hồi phục của bệnh nhân, ê-kíp quyết định thực hiện phẫu thuật chỉ sau 3 ngày ngưng thuốc chống đông - sớm hơn đáng kể so với thông lệ. Theo TS.BS CKII Đặng Đình Minh Thanh - Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực, Bệnh viện FV, quyết định này dựa trên khả năng kiểm soát chảy máu hiệu quả của hệ thống robot da Vinci Xi.

Công nghệ robot cho phép bác sĩ thao tác chính xác trong không gian hẹp, bóc tách tỉ mỉ các cấu trúc mạch máu, hạn chế tối đa tổn thương mô lành và giảm lượng máu mất trong quá trình mổ. Các đường rạch da chỉ khoảng 8mm giúp bệnh nhân ít đau và hồi phục nhanh hơn.

Phương án điều trị được Hội đồng Ung thư đa chuyên khoa thông qua và nhận được sự đồng thuận từ gia đình. “Chúng tôi đã tìm hiểu về phẫu thuật robot từ trước. Khi BS. Thanh giải thích rõ ràng về hiệu quả và các biện pháp giảm thiểu rủi ro, gia đình rất yên tâm và tin tưởng tay nghề của bác sĩ”, vợ bệnh nhân cho biết.

Ê-kíp bác sĩ FV thực hiện cắt u phổi bằng robot da Vinci Xi

Cắt u phổi bằng robot chỉ mất 10ml máu, xuất viện sau 4 ngày

Ca phẫu thuật diễn ra ngày 25/6 dưới sự chỉ đạo của BS. Đặng Đình Minh Thanh. Khi tiếp cận vùng tổn thương, ê-kíp ghi nhận tình trạng tăng sinh mạch máu mạnh quanh khối u - dấu hiệu thường gặp ở các khối u ác tính.

Trong khoảng 2 giờ, toàn bộ khối u cùng các nhóm hạch được bóc tách hoàn toàn, đồng thời thùy trên phổi phải được cắt bỏ theo đúng kế hoạch. Đáng chú ý, lượng máu mất trong suốt ca mổ chỉ khoảng 10 ml, cho thấy khả năng kiểm soát chảy máu vượt trội của hệ thống robot hỗ trợ.

Mặc dù có bệnh nền đái tháo đường, quá trình hồi phục của ông H. diễn ra thuận lợi. Chỉ sau 3 đêm, sức khỏe người bệnh gần như ổn định. Đến ngày thứ tư, ông được xuất viện.

Hiện bệnh nhân đang chờ kết quả giải phẫu bệnh và sinh thiết hạch để xác định giai đoạn bệnh, từ đó xây dựng phác đồ điều trị tiếp theo.

Phẫu thuật robot - giải pháp tối ưu trong điều trị ung thư phổi

Phẫu thuật nội soi bằng robot đang là xu hướng hàng đầu trong ngoại khoa lồng ngực. Nhờ khả năng kiểm soát mất máu vượt trội, kỹ thuật này giúp giảm đến 75% nhu cầu truyền máu và 46% tỷ lệ tử vong so với mổ hở truyền thống.

Đặc biệt, robot cho phép bác sĩ dễ dàng tiếp cận và nạo vét sạch hạch bạch huyết ở vị trí sâu - yếu tố then chốt giúp đánh giá chính xác giai đoạn bệnh và hạn chế nguy cơ tái phát.

TS.BS CKII Đặng Đình Minh Thanh - Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực.

TS.BS CKII Đặng Đình Minh Thanh cho biết, việc ứng dụng Robot da Vinci Xi trong điều trị ung thư phổi tại Bệnh viện FV mang lại hiệu quả vượt trội: bóc tách u và nạo hạch chính xác ở cả vị trí phức tạp, vết mổ nhỏ, ít mất máu và giúp bệnh nhân hồi phục nhanh.

Để biết thêm thông tin về phẫu thuật robot da Vinci Xi tại Bệnh viện FV, bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp Bệnh viện FV, số 06 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ (quận 7 cũ) TP.HCM. Điện thoại: (028) 3511 3333.

(Nguồn: Bệnh viện FV)