Trung Quốc chỉ mất khoảng 30 phút để sản xuất một con robot. Ảnh: Global Times

Hàng trăm công ty robot tập trung ở một nơi

Theo Global Times, "thung lũng robot" của Trung Quốc trải dài khoảng 10km dọc theo đường Liuxian ở quận Nam Sơn, Thâm Quyến với diện tích khoảng 28 km2. Cách đây một thập niên, một phần khu vực này còn là khu công nghiệp cũ, công trường xây dựng và các ngôi làng nhưng hiện giờ đã lột xác thành một trung tâm phát triển mạnh.

Khu vực này hiện là nơi quy tụ các nhà sản xuất robot, nhà cung cấp linh kiện, công ty phát triển thuật toán phần mềm cũng như các trường đại học và viện nghiên cứu. Theo chính quyền địa phương, hiện có hơn 200 công ty thuộc chuỗi công nghiệp robot, bao gồm hơn 25 nhà sản xuất robot hình người hoàn chỉnh, 32 doanh nghiệp "gã khổng lồ tí hon" (những doanh nghiệp chuyên biệt, tinh gọn và có trình độ kỹ thuật cao) cùng 15 công ty niêm yết tập trung tại khu vực này.

Đi dạo qua một số khu vực của thung lũng robot giờ đây mang lại cảm giác như bước vào một bộ phim khoa học viễn tưởng. Ở đó, không khó để bắt gặp một robot hình người chớp mắt và vẫy tay khi rẽ qua góc phố, đoàn robot chó nhảy múa sôi động, thưởng thức ly cà phê do robot hình người pha hay món ăn được những cánh tay robot chế biến.

Vòng tròn 30 phút

Khi phóng viên Global Times đến thăm cơ sở sản xuất thông minh của công ty EngineAI tại "thung lũng robot" ở Thâm Quyến, nhiều robot hình người đang thực hiện các động tác có độ khó cao như nhào lộn về phía trước. Một số robot T800, vừa trở về từ giải đấu Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL), sự kiện được ban tổ chức giới thiệu là giải đấu đối kháng robot hình người tự do đầu tiên trên thế giới diễn ra vào tháng 7, vẫn còn chi chít vết trầy xước và hư hỏng sau các trận đấu.

Ông Li Hao, kỹ sư phụ trách thuật toán điều khiển chuyển động tại EngineAI nói: "Trong các trận đấu robot, chúng tôi luôn phải sẵn sàng cho những bài kiểm tra thực tế với cường độ cao. Đối kháng thực tế diễn ra trong môi trường liên tục thay đổi, đầy bất định và nhiều yếu tố gây nhiễu. Thách thức thực sự là làm sao để robot hình người luôn giữ được sự ổn định trong các điều kiện phức tạp như di chuyển, xoay người, tung đòn, hấp thụ lực va chạm và thay đổi trọng tâm cơ thể. Vì vậy, tốc độ nghiên cứu - phát triển, thử nghiệm và điều chỉnh phải diễn ra cực kỳ nhanh. Đó chính là lý do vòng tròn công nghiệp 30 phút có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chúng tôi."

Ông Li Hao đã đưa ra một ví dụ sinh động để minh họa cách công việc hàng ngày của mình tận dụng tối đa sự kết nối chặt chẽ giữa nghiên cứu - phát triển (R&D), thử nghiệm và sản xuất trong thung lũng robot.

"Buổi sáng, tôi hoàn thành việc chỉnh sửa thuật toán tại trung tâm R&D. Sau đó, chỉ mất khoảng 25 phút lái xe là tôi có mặt tại dây chuyền sản xuất ở cơ sở chế tạo Honghualing trong thung lũng robot để thử nghiệm trên robot thực tế. Đến buổi chiều, tôi có thể nhanh chóng quay lại trung tâm R&D để tiếp tục nâng cấp và tối ưu thuật toán" kỹ sư Li Hao chia sẻ.

Kể từ tháng 3, ông Li cùng nhiều kỹ sư chủ chốt của công ty đã tham gia học Muay Thái. Dù bản thân đã dần trở thành một "cao thủ Muay Thái" nhưng ông cho biết chính lợi thế về khoảng cách gần giữa các cơ sở trong thung lũng robot giúp ông có thể giao tiếp với robot mỗi ngày, từ đó tối ưu hóa các thuật toán nhận diện thông minh và chiến lược điều khiển chuyển động dựa trên màn thể hiện của robot trong các trận đối kháng thực tế.

"Điều này giống như dạy một đứa trẻ vậy. Chúng tôi đang huấn luyện robot ngày càng mạnh hơn, đồng thời cũng thông minh hơn qua từng ngày," ông nói.

Tạo mẫu, cải tiến sản phẩm nhanh

Trong toàn bộ quy trình chế tạo robot, một khâu quan trọng khác là chế tạo nguyên mẫu được cho là tiếp tục thể hiện lợi thế đặc biệt của ngành công nghiệp robot Trung Quốc.

Ông Pang Jianxin, Phó Chủ tịch UBTECH, công ty robot hình người niêm yết tại Hong Kong và cũng đặt trụ sở tại thung lũng Robot – cho biết khu vực này có lợi thế vượt trội về chế tạo nguyên mẫu và cải tiến sản phẩm với tốc độ cao, một ưu thế mà theo ông là "dẫn đầu thế giới".

"Trong giai đoạn chế tạo nguyên mẫu, số lượng sản xuất thường rất nhỏ nên nhiều doanh nghiệp không muốn nhận các đơn hàng như vậy. Tuy nhiên, tại Thâm Quyến và khu vực Đồng bằng sông Châu Giang có rất nhiều doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng sẵn sàng đồng hành cùng các công ty khởi nghiệp phát triển sản phẩm và công nghệ mới. Dựa trên bản thiết kế, họ có thể tận dụng kinh nghiệm để lựa chọn vật liệu hoặc quy trình phù hợp, nhanh chóng hoàn thành sản xuất mẫu thử và lập tức tiến hành kiểm chứng kết quả. Điều này đặc biệt quan trọng đối với hoạt động R&D phần cứng, nhất là các phần cứng tiên tiến và robot thông minh", ông Pang giải thích.

Ông Liu Shaoshan, Giám đốc bộ phận Trí tuệ nhân tạo hiện thân tại Viện Trí tuệ Nhân tạo và Robot vì Xã hội Thâm Quyến cho biết tại các thị trường nước ngoài như Mỹ, quá trình điển hình biến một ý tưởng thành sản phẩm thực tế, tới chế tạo mẫu rồi đưa ra thị trường quy mô nhỏ và cuối cùng là sản xuất hàng loạt và thương mại hóa có thể mất thời gian gấp 5 -10 lần so với ở Trung Quốc.

Ông Liu từng làm việc nhiều năm tại Mỹ trước khi trở về Thâm Quyến cách đây hai năm. Theo ông Liu, robot là một ngành công nghiệp mà tốc độ gần như quyết định tất cả vì một nửa là sản xuất và nửa còn lại là nghiên cứu và phát triển.