Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo tổ chức chương trình Rock concert - Trái tim Việt Nam vào tối 6/9 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), vé được phát miễn phí tới công chúng.

Chương trình quy tụ những tên tuổi lớn của rock Việt như Bức Tường, Ngũ Cung, Chillies, The Flob, Blue Whales, cùng các ca sĩ khách mời Phạm Anh Khoa, Dương Trần Nghĩa… Dẫn dắt đêm nhạc là MC Phí Linh.

Đặc biệt, lần đầu tiên, ban nhạc dân tộc Thanh âm xanh sẽ kết hợp cùng ban nhạc rock, tạo nên sự giao thoa độc đáo giữa âm nhạc truyền thống và chất rock phóng khoáng. “Sự kết hợp này không chỉ mang đến âm thanh mới lạ mà còn khẳng định tinh thần âm nhạc dân tộc Việt Nam có thể vang vọng trong mọi không gian, kể cả trên nền rock đầy mạnh mẽ”, đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết, tiếp nối thành công của chương trình Tự hào là người Việt Nam, ê-kíp mong muốn mang tới một đại nhạc hội trẻ trung, giàu năng lượng hơn: "Rock là dòng nhạc mạnh mẽ, gắn liền với tinh thần tự do và khát vọng. Khi những ca khúc cách mạng được khoác lên tinh thần rock, chúng trở thành tiếng nói mới, gần gũi và đầy sức hút với thế hệ trẻ".

Ông Dũng kỳ vọng, Rock concert - Trái tim Việt Nam không chỉ là đêm nhạc quy mô lớn, nơi khán giả được hòa mình vào những bản hit đình đám và ca khúc cách mạng bất hủ, mà còn là nhịp cầu để lịch sử chạm đến trái tim giới trẻ bằng âm nhạc.