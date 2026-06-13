Theo một số báo cáo sơ bộ, chiếc vận tải cơ quân sự An-32 đã lao xuống khuôn viên căn cứ không quân ở Jorhat, Ấn Độ khi đang hạ cánh. Ngay khi máy bay lao xuống đất, một đám cháy đã xuất hiện.

Hiện trường máy bay rơi. Ảnh: NDTV

Ngay lập tức, các đội phản ứng khẩn cấp được triển khai đến hiện trường để kiểm soát đám cháy và đánh giá tình hình. Hiện nhà chức trách chưa thể xác định nguyên nhân khiến chiếc An-32 bị rơi, trong khi số liệu về thương vong của phi hành đoàn đến nay chưa rõ ràng.

Theo NDTV, An-32 là máy bay vận tải quân sự 2 động cơ do tập đoàn hàng không Antonov của Liên Xô nghiên cứu, chế tạo vào đầu thập niên 1970 và có chuyến bay đầu tiên vào năm 1976. Tính đến nay, An-32 có mặt trong biên chế không quân của khoảng 20 quốc gia.

Máy bay An-32. Ảnh: Airliners

An-32 dài 23,78m; chiều rộng sải cánh 29,2m và cao 8,75m. Trọng lượng rỗng và trọng lượng cất cánh tối đa của máy bay lần lượt là 16,8 tấn và 27 tấn. Kíp lái gồm 4 người. Khoang chứa của An-32 đủ rộng để chở tối đa 42 binh sĩ vũ trang đầy đủ hoặc 50 hành khách.

An-32 được lắp 2 động cơ cánh quạt AI-20DM có công suất đạt 3.812 Kilowatt/chiếc. Nhờ vậy, máy bay vận tải này có thể đạt tốc độ bay tối đa lên tới 530 km/h với tầm bay 2.500km.