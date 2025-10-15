Sáng 15/10, thông tin từ UBND xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình cho biết, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và Đội cứu hộ cứu nạn 116 vừa tìm thấy thi thể anh P.V.S. (SN 1988, trú xã Định Hóa, Ninh Bình) dưới sông Đáy đoạn chảy qua cầu Khuất (thuộc địa phận xã Gia Trấn).

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân trên sông Đáy. Ảnh: CTV

Trước đó, vào tối 13/10, chính quyền địa phương nhận được thông tin có một nạn nhân rơi từ trên tàu xuống sông Đáy và mất tích. Ngay sau đó, chính quyền địa phương, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH, và Đội cứu hộ cứu nạn 116 đã huy động người và phương tiện để tiến hành tìm kiếm nạn nhân.

Do nạn nhân rơi xuống sông lúc đêm tối, nước sông dâng cao nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến sáng nay (15/10), các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể anh S. và đưa vào bờ, bàn giao cho cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.