Trong 3 đêm liên tiếp, công chúng Thủ đô được đắm chìm trong không gian nghệ thuật hàn lâm đỉnh cao ngay trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm. Đây là dịp hiếm hoi khán giả được trực tiếp xem các nghệ sĩ của Nhà hát Russian State Ballet (Moscow) trình diễn ngay tại sân khấu ở Việt Nam với chất lượng nghệ thuật tương đương khi họ biểu diễn tại quê nhà Moscow hay hàng chục nhà hát nổi tiếng khắc thế giới suốt hơn 40 năm qua.

Hơn 2 giờ đồng hồ, khán giả được chiêm ngưỡng những màn trình diễn được dàn dựng công phu và đặc biệt đòi hỏi kỹ thuật cao chỉ có ở những nghệ sĩ khổ luyện nhiều năm và thuộc hàng xuất sắc nhất. Những cú nhảy cao hay xoay người, biểu diễn trên đầu ngón chân được thực hiện điêu luyện và đẹp mắt, những màn diễn đôi ăn ý và chính xác đến tuyệt đối khiến khán giả trầm trồ. Được chiêm ngưỡng những nghệ sĩ ballet tài năng biểu diễn trên sân khấu là trải nghiệm tuyệt đỉnh chỉ có thể cảm nhận được khi xem trực tiếp.

Với “Romeo & Juliet” và "Kẹp hạt dẻ", MSB tiếp tục mang tới cho công chúng Việt Nam chuỗi những vở diễn đỉnh cao của kỹ thuật trình diễn và tràn ngập cảm xúc.

Đêm diễn ballet đỉnh cao

Nếu như tối 25/3, khán giả được chìm đắm trong không gian lãng mạn đậm chất Giáng sinh của "The Nutcracker" (Kẹp hạt dẻ) - vở ballet kinh điển được trình diễn nhiều bậc nhất thế giới hơn 130 năm qua thì tối 26 và 27/3 là vở ballet hoàn chỉnh "Romeo & Juliet". Hai đêm diễn tiếp tục tạo nên sức hút đặc biệt trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm khi toàn bộ vé được bán hết chỉ sau vài ngày mở bán cho thấy ballet kinh điển vẫn có sức hút, đồng thời phản ánh nhu cầu thưởng thức nghệ thuật hàn lâm đỉnh cao của công chúng ngày càng lớn.

Được Shakespeare viết nào cuối thế kỷ 16, hơn 400 năm qua, câu chuyện tình lãng mạn nhưng đầy bi kịch của "Romeo & Juliet" đã được độc giả nhiều thế hệ trên toàn thế giới thuộc nằm lòng. Không chỉ nổi tiếng trên sân khấu kịch, phim ảnh, "Romeo & Juliet" trên sân khấu ballet vẫn luôn là phiên bản được công chúng hàn lâm chờ đợi nhất.

Khi âm nhạc vang lên, khán giả hồi hộp chờ đợi tấm màn nhung kéo lên, háo hức trước sự xuất hiện của các nghệ sĩ ballet nổi tiếng của xứ sở bạch dương trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm. 36 nghệ sĩ xuất sắc của Nhà hát Russian State Ballet đã mang tới một vở ballet đầy quyến rũ, hấp dẫn và kịch tính đến nghẹt thở bằng ngôn ngữ hình thể và những cú xoay chuẩn xác và tuyệt mỹ.

Khán giả trầm trồ trước vẻ ngoài mong manh và vô cùng quyến rũ của NSƯT Ustiuzhaninova S với vai Juliet. Trong chiếc đầm sequin bồng bềnh, lấp lánh, nữ nghệ sĩ khiến khán giả không thể rời mắt vì những bước nhảy và cú xoay mềm mại, tinh tế. Suốt vở diễn, Ustiuzhaninova S chinh phục người xem qua nhiều lớp diễn cùng kỹ thuật đỉnh cao.

Màn kết hợp cuốn hút của 2 nghệ sĩ trong vai Romeo & Juliet

Sự kết hợp ăn ý và hoà quyện tuyệt vời của Ustiuzhaninova S và NSƯT Dmitry Kotermin tạo ra một phiên bản ballet hoàn hảo và cuốn hút của Romeo & Juliet. Hai nghệ sĩ nâng đỡ nhau khi diễn đôi, thăng hoa trong từng bước nhảy, thể hiện sự ngại ngùng khi mới gặp nhau, rồi chìm đắm trong tình yêu dữ dội và đau khổ tột cùng khi thấy người mình yêu rời xa cõi đời.

Khán giả dõi theo từng bước nhảy đẳng cấp đạt đến trình độ thượng thừa của các nghệ sĩ trong vở diễm thăng hoa về nghệ thuật trình diễn. Hai nghệ sĩ trong vai Romeo & Juliet kết hợp cùng 34 nghệ sĩ trong các vai phụ đã mang đến một show diễn không thể và cuốn hút hơn.

Ra mắt hoàn chỉnh vào năm 1940, "Romeo & Juliet" đặt nền móng cho xu hướng kết hợp giữa kịch nghệ và ballet khi cốt truyện và tâm lý nhân vật quan trọng tương đương với kỹ thuật xoay người hay nhảy cao. Cũng chính vì vậy mà với khán giả đại chúng, vở "Romeo & Juliet" này trở nên dễ hiểu hơn nhiều bởi trước đó, các vở ballet cổ điển thường bị ngắt quãng bởi các phần múa biểu diễn kỹ thuật thuần túy mà không liên quan đến cốt truyện.

Với phong cách trình diễn và kỹ thuật chuẩn mực của nghệ thuật ballet kinh điển và tinh thần biểu cảm đặc trưng của trường phái ballet Nga, chưa bao giờ chuyện tình kinh điển của Romeo & Juliet lại được thể hiện một cách hấp dẫn bằng ngôn ngữ ballet tưởng "khó nhằn" như vậy. Những tràng pháo tay tán thưởng khi vở diễn kết thúc đã nói lên thành công ngoài mong đợi của vở diễn.

MSB - Đồng hành lan tỏa những giá trị tinh hoa Góp phần mang đến 3 đêm diễn các vở ballet kinh điển của Nhà hát Russian State Ballet là Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB). MSB đồng hành mang những kiệt tác vượt thời gian đến khán giả Việt và khách hàng thông qua chương trình “Thanh âm tinh hoa” - thông điệp lớn xuyên suốt các chương trình nghệ thuật tại Nhà hát Hồ Gươm do MSB đồng hành. Với MSB, nghệ thuật hàn lâm là biểu tượng của sự tinh tế, là cầu nối giữa những tâm hồn yêu cái đẹp và những giá trị văn hóa vượt thời gian. Việc mang đến các tác phẩm kinh điển trong chuỗi sự kiện “Thanh âm tinh hoa” chính là cách MSB thể hiện cam kết trong việc mang đến cho khách hàng những trải nghiệm ngoài giới hạn của một dịch vụ tài chính đơn thuần. Hai vở ballet không chỉ tôn vinh nghệ thuật hàn lâm mà còn khẳng định chất sống tinh hoa – nơi nghệ thuật và phong cách sống giao hòa.

(Nguồn: MSB)