Tối 26/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, khán giả Hà Nội lần đầu tiên được thưởng thức vở ballet kinh điển Romeo & Juliet qua phần trình diễn của các nghệ sĩ Nhà hát Russian State Ballet - một trong những đại diện tiêu biểu cho trường phái ballet Nga chuẩn mực.

Các nghệ sĩ mang đến cảm xúc cho khán giả bằng ngôn ngữ hình thể.

Chuyển thể từ vở kịch của William Shakespeare, kết hợp cùng phần âm nhạc giàu kịch tính của Sergei Prokofiev, Romeo & Juliet từ lâu đã trở thành một đỉnh cao của nghệ thuật ballet thế giới.

Điểm nổi bật nhất của đêm diễn chính là những màn song diễn đòi hỏi kỹ thuật và sự hòa quyện tuyệt đối giữa hai vũ công. Ở đó, khán giả không chỉ dõi theo một câu chuyện tình mà còn chứng kiến sự kiểm soát cơ thể ở mức gần như hoàn hảo: từng cú nâng, từng vòng xoay, từng nhịp tiếp đất đều chính xác. Mọi thứ đều được tính toán, luyện tập và thực hiện với độ chuẩn xác cao.

Các nghệ sĩ đã thể hiện một sự đồng điệu hiếm thấy.

Trong vai Romeo và Juliet, các nghệ sĩ đã thể hiện một sự đồng điệu hiếm thấy. Những cú nâng bổng mềm mại nhưng vững chắc, những pha xoay tròn liên hoàn mà vẫn giữ được sự thanh thoát, nhẹ như không tất cả tạo nên cảm giác như thể cơ thể họ không còn bị chi phối bởi trọng lực. Chính kỹ thuật ấy nâng đỡ cảm xúc khiến tình yêu của Romeo và Juliet không chỉ được kể mà được thấy qua từng chuyển động.

Không chỉ dừng lại ở các màn song diễn, toàn bộ dàn diễn viên của Russian State Ballet cũng cho thấy một nền tảng kỹ thuật đồng đều và kỷ luật thép - đặc trưng của ballet Nga. Những cảnh vũ hội đông người, những phân đoạn xung đột giữa hai gia tộc đều được thể hiện với đội hình chuẩn xác. Từng bước chân, từng góc tay đều được giữ đúng trục, đúng nhịp, tạo nên một tổng thể chặt chẽ và giàu tính tạo hình.

Âm nhạc của Prokofiev - đặc biệt là trích đoạn nổi tiếng Dance of the Knights - vang lên như một dòng chảy mạnh mẽ, dẫn dắt toàn bộ vở diễn. Nhưng chính kỹ thuật của các nghệ sĩ đã giải mã âm nhạc ấy bằng hình thể. Những bước nhảy dứt khoát, những động tác mạnh mẽ, chính xác đã làm nổi bật sự căng thẳng, đối đầu và bi kịch được ẩn giấu trong từng giai điệu.

Đội hình chuẩn xác đến từng bước chân, góc tay.

Không gian sân khấu với thiết kế hiện đại, hệ thống âm thanh, ánh sáng tinh tế góp phần làm nổi bật từng chuyển động, khiến từng động tác kỹ thuật trở nên rõ nét và giàu biểu cảm hơn. Phục trang được chăm chút kỹ lưỡng, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa hỗ trợ tối đa cho các động tác kỹ thuật phức tạp.

Được thành lập từ năm 1981, Russian State Ballet khẳng định vị thế là một trong những đơn vị ballet uy tín của Nga, quy tụ nhiều nghệ sĩ danh tiếng. Với nền tảng kỹ thuật chuẩn mực và phong cách biểu cảm đặc trưng, đoàn đã chinh phục khán giả tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nghệ sĩ danh dự Viktor Davydov, Giám đốc nghệ thuật của nhà hát chia sẻ dù đã biểu diễn ở nhiều quốc gia nhưng Việt Nam luôn mang lại cảm giác đặc biệt. Chính sự nồng nhiệt và chân thành của khán giả đã trở thành nguồn cảm hứng, giúp các nghệ sĩ thăng hoa.