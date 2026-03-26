Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ của Russian State Ballet (Moscow), Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội và Hợp xướng Gió Xanh dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh đã mang đến một đêm diễn thăng hoa.

Ngay từ những khung cảnh đầu tiên, khán phòng đã chìm trong bầu không khí cổ tích. Bối cảnh lộng lẫy, ánh sáng tinh tế cùng những giai điệu quen thuộc của Tchaikovsky như Hành khúc chú lính chì, Vũ khúc những đóa hoa… không chỉ tái hiện không gian Giáng sinh huyền ảo mà còn dẫn dắt người xem bước vào hành trình cảm xúc đầy mê hoặc.

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt sau mỗi màn trình đòi hỏi sự hòa quyện tuyệt đối giữa kỹ thuật và cảm xúc. Những bước nhảy chính xác, chuyển động mềm mại và sự tương tác tinh tế giữa các nghệ sĩ không chỉ thể hiện đỉnh cao của ballet cổ điển Nga mà còn làm nổi bật khả năng kể chuyện bằng hình thể - một đặc trưng cốt lõi của loại hình nghệ thuật này.

Không dừng lại ở việc thưởng thức, nhiều khán giả cho biết họ thực sự sống trong câu chuyện. Hành trình của Marie từ căn phòng đêm Giáng sinh đến thế giới mộng tưởng được dẫn dắt bằng âm nhạc và vũ đạo đã tạo nên một trải nghiệm nhập vai hiếm có, để rồi khi rời nhà hát, người xem mang theo dư âm nhẹ nhàng, ấm áp.

Một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của đêm diễn chính là phần âm nhạc được trình tấu trực tiếp. Khác với các bản thu âm, dàn nhạc sống mang đến nhịp thở riêng, nơi từng biến chuyển của tiết tấu, cường độ đều gắn kết chặt chẽ với chuyển động của vũ công. Sự tương tác gần như tức thời giữa nhạc trưởng, dàn nhạc và các nghệ sĩ múa đã tạo nên một chỉnh thể nghệ thuật thống nhất, nâng cao trải nghiệm thưởng thức của khán giả.

Từ góc nhìn học thuật của các giới chuyên môn, Kẹp hạt dẻ không chỉ là một vở ballet kể chuyện mà còn là minh chứng tiêu biểu cho sự giao thoa giữa âm nhạc giao hưởng và nghệ thuật múa cổ điển. Âm nhạc của Tchaikovsky đóng vai trò như kịch bản cảm xúc, định hình nhịp điệu và cấu trúc vũ đạo, đồng thời mở rộng không gian biểu đạt cho nghệ sĩ. Chính sự cộng hưởng này đã tạo nên một ngôn ngữ nghệ thuật đa tầng, nơi hình thể và âm thanh cùng kiến tạo ý nghĩa.

Đảm nhận hai vai chính Marie và Hoàng tử là hai nghệ sĩ soloist của Russian State Ballet: Ekaterina Makeeva và Dmitry Kotermin (Nghệ sĩ Ưu tú Liên bang Nga). Với nền tảng kỹ thuật chuẩn mực của trường phái Nga, họ không chỉ chinh phục khán giả bằng những động tác điêu luyện mà còn bởi khả năng biểu cảm tinh tế, truyền tải trọn vẹn chiều sâu tâm lý nhân vật. Từng ánh nhìn, cử chỉ đều góp phần làm nên một câu chuyện sống động, giàu tính kịch.

Chia sẻ sau đêm diễn, Ekaterina Makeeva cho biết mỗi chuyến lưu diễn là một hành trình đặc biệt, nơi nghệ sĩ được gặp gỡ những nền văn hóa và khán giả mới. Chính sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả đã trở thành nguồn cảm hứng, tiếp thêm năng lượng để các nghệ sĩ cống hiến hết mình trên sân khấu.

Ra đời năm 1892 tại Nhà hát Mariinsky (St. Petersburg), Kẹp hạt dẻ - kiệt tác cuối cùng của Tchaikovsky được phỏng theo truyện cổ tích của E.T.A. Hoffmann. Câu chuyện về cô bé Clara bước vào giấc mơ kỳ ảo, nơi những món đồ trở nên sống động và dẫn dắt cô vào hành trình qua các vương quốc thần tiên, không chỉ là câu chuyện dành cho thiếu nhi mà còn là ẩn dụ về trí tưởng tượng, ký ức và khát vọng cái đẹp.

Sự hiện diện của Kẹp hạt dẻ tại Hà Nội không chỉ mang ý nghĩa biểu diễn mà còn mở ra một không gian đối thoại văn hóa. Khi các nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam cùng đứng trên một sân khấu, nghệ thuật đã trở thành điểm gặp gỡ, nơi những khác biệt được dung hòa và một câu chuyện chung được kể bằng ngôn ngữ phổ quát của âm nhạc và hình thể.

Đêm diễn khép lại nhưng dư âm vẫn còn đọng lại như một lời khẳng định rằng, ballet không chỉ là di sản của phương Tây mà hoàn toàn có thể chạm đến trái tim khán giả Việt Nam, bằng chính vẻ đẹp tinh tế, chuẩn mực và giàu cảm xúc của nó.