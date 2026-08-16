Đến tham quan bảo tàng, anh Phạm Đỗ Minh Trung (phường Cái Khế, TP. Cần Thơ) chia sẻ, nhìn những chiếc ghe gỗ được thu nhỏ trưng bày trong bảo tàng cho thấy sự tỉ mỉ và khéo léo của người làm ra chúng. Các mô hình ghe gợi lại rõ nét đời sống sông nước gắn bó lâu đời của đồng bào Khmer.