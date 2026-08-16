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Nằm trong không gian rợp bóng cây của quần thể Ao Bà Om - Chùa Âng, Bảo tàng Văn hóa Dân tộc Khmer ở tỉnh Vĩnh Long vẫn đều đặn mở cửa đón khách tham quan. Đây là một trong những địa chỉ văn hóa tiêu biểu, lưu giữ dấu ấn đời sống và bản sắc của cộng đồng Khmer Nam Bộ.
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Bảo tàng có diện tích sử dụng hơn 1.700m2, được xây dựng trong khuôn viên rộng khoảng 1ha, nhiều cây xanh tạo không gian thoáng mát quanh năm. Công trình được thiết kế hài hòa giữa kiến trúc truyền thống Khmer và phong cách hiện đại, vừa bảo đảm công năng trưng bày, vừa thể hiện rõ bản sắc văn hóa dân tộc.
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Bảo tàng đang lưu giữ và trưng bày hơn 800 hiện vật, hình ảnh và tài liệu, phản ánh đầy đủ đời sống văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần của đồng bào Khmer, từ truyền thống đến đương đại. Khu vực trưng bày chính nằm ở tầng trên của tòa nhà hai tầng, được bố trí gọn gàng, khoa học.

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Bảo tàng được chia thành nhiều phòng theo các chủ đề cụ thể. Không gian trưng bày của bảo tàng phản ánh toàn diện đời sống văn hóa của đồng bào Khmer, từ văn hóa tâm linh gắn với Phật giáo Nam tông Khmer, đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, các làng nghề truyền thống, nghệ thuật diễn xướng dân gian - đương đại đến phong trào cách mạng trong hai cuộc kháng chiến giai đoạn 1930 - 1975.
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Đến tham quan bảo tàng, anh Phạm Đỗ Minh Trung (phường Cái Khế, TP. Cần Thơ) chia sẻ, nhìn những chiếc ghe gỗ được thu nhỏ trưng bày trong bảo tàng cho thấy sự tỉ mỉ và khéo léo của người làm ra chúng. Các mô hình ghe gợi lại rõ nét đời sống sông nước gắn bó lâu đời của đồng bào Khmer.

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Phòng trưng bày không gian văn hóa - nghệ thuật, nơi giới thiệu các loại hình diễn xướng như múa Rô-băm, sân khấu Dù-kê, dàn nhạc ngũ âm. Nhạc cụ, trang phục và mặt nạ sân khấu được trưng bày trực quan, thu hút đông đảo khách tham quan.
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Dù không gian trưng bày không quá lớn, nhưng cách sắp xếp theo chủ đề giúp người xem có cái nhìn tương đối đầy đủ về đời sống văn hóa Khmer.

Mùa hè ở chùa Khmer: Học chữ, giữ tiếng nói dân tộcMỗi dịp hè, nhiều chùa Phật giáo Nam tông Khmer tại TP. Cần Thơ lại mở lớp dạy chữ Khmer miễn phí cho con em đồng bào Khmer. Không chỉ giúp các em biết đọc, biết viết tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình, lớp học còn giữ gìn giá trị truyền thống.