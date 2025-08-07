“Quả bom” McIlroy

Rory McIlroy không xuất hiện ở Memphis (Tennessee, Mỹ), nơi PGA Tour khởi động vòng play-off FedEx Cup 2025 qua sự kiện St. Jude Championship (Par70; khởi tranh 19h20 ngày 7/8, giờ Hà Nội).

Sự vắng mặt được lên kế hoạch từ lâu, nhưng trở thành cú nổ gây chấn động. Không phải vì hành động quá bất ngờ, mà quyết định đó làm sụp đổ một hệ thống mà nhiều năm cố gắng vá víu lớp vỏ mỏng manh.

McIlroy quyết định nghỉ ngơi khi lịch trình quá dày đặc. Ảnh: EFE

Người ta muốn tin rằng FedEx Cup là đỉnh cao của PGA Tour, nơi mà các ngôi sao bắt buộc phải hiện diện và chiến đấu vì danh vọng.

Thế nhưng, McIlroy – người đang giữ kỷ lục 3 lần vô địch (2016, 2019 và 2022) – khiến nhiều người đặt câu hỏi trực tiếp vào giá trị thật sự của nó bằng cách… ở nhà.

Việc golfer Bắc Ireland rút lui không có gì mới. Anh từng bỏ các chặng play-off năm 2015 và 2018.

Tiger Woods từng làm vậy năm 2007 rồi vẫn nâng cúp (FedEx Cup gồm 3 chặng). Phil Mickelson bỏ qua một sự kiện dù đang dẫn đầu bảng điểm.

Không ai phản đối, không ai gọi đó là khủng hoảng. Nhưng năm nay, khi McIlroy làm điều tương tự, phản ứng lại như thể trật tự golf thế giới sụp đổ.

Peter Malnati – đại diện Hội đồng golfer – lên tiếng bày tỏ “mối lo lớn” và ám chỉ khả năng ra quy định mới để buộc các ngôi sao tham dự đầy đủ play-off.

Trên mạng xã hội, người gọi đó là “Luật Rory”. Biệt danh này không che giấu được sự bối rối của hệ thống, khi một cá nhân không tuân theo kịch bản đủ khiến sân khấu chao đảo.

Tháng Tám là khoảng lặng trên lịch thể thao toàn cầu. Không World Cup, không Olympic, không Super Bowl. Chỉ có hơi nóng của Memphis (33-34 độ C) và một câu chuyện đủ lớn để golf rung chuyển.

McIlroy bỗng trở thành nhân vật chính – không phải vì anh đang chơi golf, mà vì anh chọn không chơi.

Sự thật là PGA Tour đã dành 2 thập kỷ cố thuyết phục công chúng rằng FedEx Cup có ý nghĩa.

McIlroy với danh hiệu The Players hồi tháng Ba, giải PGA Tour có quỹ thưởng 25 triệu USD. Ảnh: EFE

Giờ đây, khi phải dựa vào sự hiện diện của một vài ngôi sao để duy trì sức hút, câu hỏi cần đặt ra không phải là “Vì sao Rory nghỉ?”, mà là “Vì sao không ai quan tâm khi người khác thi đấu?”.

Câu hỏi FedEx Cup

So sánh với các môn thể thao khác là sai lầm. Không ai tưởng tượng nổi một tiền vệ NFL (giải bóng bầu dục Mỹ) bỏ qua play-off.

Golf hoàn toàn khác, khi sự thiêng liêng nằm ở 4 major (The Masters, PGA Championship, U.S. Open và The Open Championship), Ryder Cup, hoặc đôi khi là The Players Championship.

FedEx Cup, dù có thưởng chung cuộc 25 triệu USD cho người nâng cúp, chỉ là sản phẩm được dựng lên bằng tiền. Giải đấu chưa có truyền thống, chưa có cảm xúc.

McIlroy không phải người duy nhất mệt mỏi. Nhưng anh là người duy nhất dám nghỉ. Trong 70 golfer đủ điều kiện đến Memphis (quỹ thưởng 20 triệu USD; 3,6 triệu USD cho người thắng), chỉ mình anh vắng mặt.

Tay golf số 2 thế giới chọn nghỉ ngơi trước lịch đấu, gồm 2 sự kiện play-off còn lại (BMW Championship và Tour Championship; diễn ra liên tiếp trong 2 tuần tới), Ryder Cup (cuối tháng sau) và European Tour.

Anh không phản kháng, mà chỉ muốn bảo toàn thể lực hợp lý trong năm thi đấu kiệt sức.

PGA Tour có lý do để lo ngại. Khi các đối tác truyền hình chi hàng trăm triệu USD để thấy McIlroy thi đấu, còn FedEx đổ tiền vào giải ngay tại “thủ phủ” của họ (trụ sở chính tại Memphis), Rors vắng mặt là một lỗ hổng, có thể trở thành vết xước với mối quan hệ tài trợ.

Nhưng nếu một giải đấu chỉ tồn tại nhờ một cá nhân, thì có lẽ nó chưa bao giờ đủ vững vàng.

Rory khiến PGA Tour và golf rung chuyển. Ảnh: EFE

McIlroy không vô tội hoàn toàn. Anh từng tiên phong kêu gọi sự gắn bó của các ngôi sao với hệ thống sự kiện đặc biệt, nhất là khi nhiều người chuyển sang LIV Golf, rồi chính mình lại bỏ qua vài giải. Nhưng cuộc sống không đơn sắc.

Những va chạm hậu The Masters, mệt mỏi thể chất và tinh thần, nhiều thay đổi ngoài sân golf khiến quyết định này không thể bị quy kết là vô trách nhiệm.

Cuối cùng, câu hỏi vẫn không thay đổi: sau gần 20 năm tinh chỉnh thể thức, điểm số và sân bãi, vì sao FedEx Cup vẫn chưa trở thành điểm đến không thể bỏ qua?

Có lẽ vì nó chưa bao giờ được xây bằng niềm tin, mà chỉ bằng tiền và tính toán. Trên nền móng đó, khi một người rút lui, cả tòa nhà rung rinh.

McIlroy không làm hỏng PGA Tour. Anh chỉ giúp chúng ta nhìn thấy sự thật.