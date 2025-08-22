Chương trình Giọt thương 2025 nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng ROX Share của ROX Group. Đây là năm thứ ba liên tiếp ROX Group phối hợp với ngân hàng MSB và bệnh viện Việt Đức tổ chức hoạt động ý nghĩa này.
Giọt thương 2025 khép lại với 661 đơn vị máu được trao tặng. “Chúng tôi tin rằng, chương trình Giọt thương sẽ tiếp tục là cầu nối nhân ái, gắn kết người ROX cùng vun đắp những giá trị sống đẹp, gắn kết cộng đồng và chủ động kiến tạo giá trị bền vững”, đại diện BTC chia sẻ.
Suốt 29 năm phát triển, ROX Group luôn coi việc giải quyết các vấn đề cộng đồng là nhiệm vụ song hành với kinh doanh. ROX Group xây dựng chuỗi hoạt động ROX Share, gồm “Chia sẻ yêu thương” và “Cùng em tới trường”, với các hoạt động thiết thực như tặng quà Tết, xây nhà đại đoàn kết, làm cầu dân sinh…
Đồng thời, cán bộ nhân viên được khuyến khích lan tỏa lối sống đẹp qua hiến máu nhân đạo, nấu cơm thiện nguyện, đi bộ gây quỹ hay quyên góp.
Lệ Thanh