Đây là năm thứ 6 liên tiếp ROX Group được APEA vinh danh và năm thứ 3 liên tiếp nhận giải thưởng Thương hiệu truyền cảm hứng.

Bà Nguyễn Hải Hà, Giám đốc Truyền thông và Marketing ROX Group nhận cúp vinh danh từ Ban tổ chức APEA.

APEA do Enterprise Asia tổ chức, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Với chủ đề “Kiến tạo di sản: Tôn vinh tinh hoa, Khơi nguồn tương lai”, giải thưởng năm nay đánh giá các ứng viên thông qua quy trình thẩm định của hội đồng giám khảo quốc tế, dựa trên nhiều tiêu chí như chiến lược phát triển, năng lực quản trị, kết quả kinh doanh, phát triển nhân tài, tính bền vững và trách nhiệm xã hội.

Từ phát triển đại dự án đến quản trị hệ sinh thái đa ngành

Sau 30 năm phát triển, từ một doanh nghiệp sản xuất, ROX Group từng bước chuyển mình thành doanh nghiệp đầu tư đa ngành với hơn 300 dự án tại Việt Nam, trải rộng trên các lĩnh vực đô thị, khu công nghiệp, khách sạn, nghỉ dưỡng và năng lượng tái tạo. Hoạt động kinh doanh cũng từng bước vươn ra thị trường quốc tế, hiện diện tại hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các dự án đô thị và năng lượng tại Kyrgyzstan.

Khu đô thị Goldmark City do ROX Group phát triển.

Quy mô và tính đa dạng của hệ sinh thái đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản trị, từ bảo đảm tính liên kết giữa các lĩnh vực đến duy trì hiệu quả vận hành trên toàn hệ thống. Trước yêu cầu đó, ROX Group từng bước chuẩn hóa mô hình quản trị thông qua hệ thống BSC-KPI, quản trị rủi ro, quản trị dữ liệu, số hóa quy trình, phát triển văn hóa doanh nghiệp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Việc triển khai đồng bộ các công cụ quản trị góp phần tăng cường tính thống nhất trong điều hành, nâng cao khả năng theo dõi hiệu quả hoạt động và tạo điều kiện để doanh nghiệp thích ứng linh hoạt trước những biến động của thị trường.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn các nguồn lực, kết nối các đơn vị thành viên và duy trì định hướng phát triển nhất quán khi quy mô ngày càng mở rộng.

Song hành với việc hoàn thiện hệ thống quản trị, ROX Group lấy ba giá trị Nhân văn - Đổi mới - Quốc tế làm định hướng xuyên suốt trong tổ chức và phát triển hệ sinh thái. Kinh nghiệm tích lũy qua quá trình triển khai các dự án quy mô lớn tạo cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sang những thị trường mới, từng bước đáp ứng yêu cầu quản trị và vận hành trong môi trường kinh doanh quốc tế.

“Sáng tạo Thuận ích” - bản sắc tạo giá trị

Triết lý “Sáng tạo Thuận ích” được ROX Group theo đuổi với định hướng không chỉ tạo ra sản phẩm, dự án mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng, người lao động và cộng đồng.

Trong phát triển đô thị, ROX Group chú trọng các không gian sống tích hợp, hướng tới đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người sử dụng. Với lĩnh vực khu công nghiệp, định hướng phát triển không dừng ở việc cung cấp mặt bằng mà hướng tới hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình hoạt động.

Ở lĩnh vực năng lượng, doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, gắn hoạt động kinh doanh với yêu cầu chuyển dịch năng lượng.

Tại thị trường quốc tế, ROX Group hướng tới phát triển các dự án đô thị và năng lượng gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương, qua đó tạo thêm giá trị cho người dân và cộng đồng sở tại. Định hướng này được thể hiện rõ nét tại Kyrgystan với dự án đại đô thị Royal Central Park (thủ đô Bishkek) và nhà máy điện mặt trời ROX Issyk-Kul công suất 175 MWp, đi vào vận hành từ tháng 6/2026, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị hiện đại và mở rộng nguồn cung năng lượng sạch tại quốc gia này.

Nhà máy điện mặt trời ROX Issyk-Kul tại Kyrgystan

Triết lý “Sáng tạo Thuận ích” cũng được mở rộng ra ngoài hoạt động kinh doanh thông qua chương trình cộng đồng ROX Share, kết nối nguồn lực của cán bộ nhân viên và hệ sinh thái ROX Group để hỗ trợ giáo dục, đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn và đóng góp cho cộng đồng.

Một hoạt động “Cùng em tới trường” trong chuỗi ROX Share 2026

Riêng trong năm 2025, ROX Group triển khai hơn 30 chương trình trách nhiệm xã hội (CSR) theo hai nhánh hành động “Chia sẻ yêu thương” và “Cùng em tới trường”. Trong 5 năm gần đây, doanh nghiệp đã dành hơn 220 tỷ đồng cho các hoạt động CSR, thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng và theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững.

Chia sẻ tại lễ trao giải APEA 2026, bà Nguyễn Hải Hà, Giám đốc Truyền thông và Marketing ROX Group cho biết: “Với chúng tôi, giải thưởng này không chỉ ghi nhận những thành tựu của ROX Group trong 30 năm qua, mà còn là sự trân trọng dành cho những con người đã đồng hành làm nên hành trình ấy. Đây cũng là động lực để ROX tiếp tục kiên định với sứ mệnh ‘Sáng tạo Thuận ích’, phát huy bản lĩnh và năng lực của doanh nghiệp Việt trên trường quốc tế, tạo ra những giá trị bền vững cho cộng đồng và góp phần kết nối tình hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè thế giới”.

Bước vào giai đoạn phát triển mới với định hướng Go Global, ROX Group đặt trọng tâm vào việc củng cố nền tảng quản trị, nâng cao năng lực vận hành và mở rộng hiện diện tại các thị trường quốc tế.

(Nguồn: ROX Group)