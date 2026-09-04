Lợi nhuận gấp gần 163 lần, nợ phải trả tăng khoảng 800 tỷ đồng

CTCP Đầu tư ROX Energy, tiền thân là CTCP Năng lượng TNPower, vừa công bố tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2026 với những con số đáng chú ý.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt hơn 59,4 tỷ đồng, tăng gần 163 lần so với mức hơn 365 triệu đồng cùng kỳ năm 2025.

Mức tăng này đặc biệt đáng chú ý nếu nhìn vào lịch sử lợi nhuận của ROX Energy. Năm 2025, doanh nghiệp từng gây bất ngờ khi lợi nhuận tăng hơn 22 lần, từ 1,77 tỷ đồng năm 2024 lên 39,5 tỷ đồng. Trước đó, ROX Energy chỉ lãi 1,3 tỷ đồng năm 2023, 12 tỷ đồng năm 2022 và 4,4 tỷ đồng năm 2021.

Đáng chú ý, lợi nhuận tăng mạnh trong nửa đầu năm 2026 diễn ra cùng lúc với sự thay đổi lớn về quy mô nguồn vốn.

Tại cuối tháng 6/2026, ROX Energy ghi nhận gần 812 tỷ đồng vay ngân hàng, trong khi cùng kỳ năm trước không ghi nhận khoản vay này. Bên cạnh đó, 4 lô trái phiếu của doanh nghiệp vẫn có dư nợ gốc khoảng 1.890 tỷ đồng, lãi suất 10%/năm và kỳ hạn kéo dài đến năm 2028.

Theo thống kê ngày 30/6, ROX Energy còn 4 lô trái phiếu, với tổng dư nợ gốc khoảng 1.890 tỷ đồng, lãi suất 10%/năm và đáo hạn năm 2028.

Ngoài ra, các khoản nợ phải trả khác vẫn khoảng 1.000 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả vì thế đã vượt 3.700 tỷ đồng, tăng mạnh so với hơn 2.908 tỷ đồng một năm trước. Phần tăng chủ yếu đến từ khoản vay ngân hàng mới.

Một điều đáng chú ý nằm ở sự thay đổi trong cấu trúc vốn của ROX Energy.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng từ gần 1.156 tỷ đồng giữa năm 2025 lên hơn 1.788 tỷ đồng giữa năm 2026. Ngoài khoảng 200 tỷ đồng vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng thêm, điểm đáng chú ý là khoản “lợi ích của cổ đông không kiểm soát” xuất hiện với giá trị gần 360,8 tỷ đồng, trong khi kỳ trước bằng 0.

ROX Key Holdings nằm trong hệ sinh thái ROX.

Trên báo cáo hợp nhất, ROX Energy có hơn 1.788 tỷ đồng vốn chủ sở hữu trong đó phần thuộc cổ đông công ty mẹ khoảng 1.427,5 tỷ đồng. Phần còn lại phản ánh lợi ích của các cổ đông khác tại những công ty con mà ROX Energy không sở hữu toàn bộ.

Việc xuất hiện khoản lợi ích cổ đông không kiểm soát có thể liên quan đến sự thay đổi phạm vi hợp nhất hoặc tỷ lệ sở hữu tại một hay nhiều công ty con. Tuy nhiên, tài liệu công bố chưa đủ thông tin để xác định nguyên nhân cụ thể.

Bản công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính gửi HNX không có thuyết minh chi tiết để xác định nguyên nhân xuất hiện khoản lợi ích cổ đông không kiểm soát này. Tuy nhiên, cùng thời gian này, một cái tên mới xuất hiện trong hệ sinh thái năng lượng của ROX Group: CTCP Năng lượng Toàn cầu ROX (ROX Energy Global).

Báo cáo quản trị năm 2025 của MSB liệt kê cả ROX Energy và ROX Energy Global trong nhóm công ty con của ROX Group.

ROX Energy Global đặt trụ sở tại 54A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, cùng địa chỉ với ROX Group. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, ROX Energy Global được thành lập năm 2025, đánh dấu bước chuyển từ doanh nghiệp năng lượng tại Việt Nam sang định hướng phát triển hạ tầng năng lượng quốc tế.

Đến năm 2026, đơn vị cho biết đang vận hành 6 nhà máy điện tái tạo tại 3 quốc gia, với tổng công suất khoảng 500 MW.

Trong đó, có dự án điện mặt trời ROX Issyk-Kul tại Kyrgyzstan. Giai đoạn 1 của dự án vừa được khánh thành giữa tháng 6/2026. Khi hoàn thành toàn bộ, dự án dự kiến có công suất khoảng 1.900 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD.

ROX Energy và ROX Energy Global là hai pháp nhân độc lập, có mã số thuế và trụ sở khác nhau. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy hai doanh nghiệp cùng nằm trong định hướng phát triển năng lượng của ROX Group.

Doanh nghiệp cũng giới thiệu ROX Energy Global là đơn vị thành viên phụ trách lĩnh vực năng lượng; báo cáo quản trị năm 2025 của Ngân hàng MSB liệt kê cả ROX Energy và ROX Energy Global trong nhóm công ty con của ROX Group.

Vì vậy, ROX Group có thể đang tái cấu trúc hệ sinh thái năng lượng theo hướng phân lớp: các pháp nhân dự án tiếp tục nắm giữ tài sản và dòng tiền của từng nhà máy, trong khi ROX Energy Global đóng vai trò đầu mối phát triển các dự án mới, đặc biệt ở thị trường quốc tế.

Sự xuất hiện của 360,8 tỷ đồng lợi ích cổ đông không kiểm soát cho thấy quy mô hợp nhất có thể đã mở rộng sang những tài sản hoặc doanh nghiệp có sự tham gia của các đối tác khác.

Tuy nhiên, chưa thể khẳng định toàn bộ 59,4 tỷ đồng lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2026 đến từ ROX Energy Global hay các dự án mới. Đây là điểm cần thêm thông tin thuyết minh để xác định chính xác.

Dẫu vậy, sự đồng thời của ba yếu tố gồm lợi nhuận tăng đột biến, lợi ích cổ đông không kiểm soát xuất hiện gần 361 tỷ đồng và dư nợ vay ngân hàng tăng thêm hơn 800 tỷ đồng cho thấy bức tranh tài chính của ROX Energy đã thay đổi đáng kể so với cùng kỳ.