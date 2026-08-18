Âm nhạc kể chuyện Việt Nam với thế giới

Chiều cuối tháng 7, giữa không gian khoáng đạt ở Gabala - thành phố nằm giữa những dãy núi của Azerbaijan, nơi lần thứ 15 đón những nghệ sĩ từ nhiều quốc gia về dự lễ hội âm nhạc quốc tế - tiếng đàn nhị của Việt Nam vang lên trên sân khấu ngoài trời.

Âm thanh mộc mạc, trong trẻo ấy dường như có một cách riêng để tìm đến người nghe. Khán giả Azerbaijan chăm chú dõi theo. Rồi khi những giai điệu kết thúc, những tràng pháo tay nối dài. Trong khoảnh khắc ấy, một miền văn hóa ở rất xa đã tìm được sự đồng điệu, bằng một thứ ngôn ngữ giản dị: âm nhạc.

Thanh âm Việt cất lên giữa sân khấu quốc tế, qua tiếng đàn nhị của nghệ sĩ Nhạc viện Quốc gia Việt Nam

Đó là một trong những dấu ấn của đoàn nghệ thuật Nhạc viện Quốc gia Việt Nam tại Gabala International Music Festival 2026. Gồm 27 nghệ sĩ, dưới sự dẫn dắt của NSND Bùi Công Duy, Phó Giám đốc Nhạc viện Quốc gia Việt Nam, đoàn được lựa chọn biểu diễn trong chương trình khai mạc của lễ hội. Chuyến lưu diễn được tổ chức với sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Bộ Văn hóa Azerbaijan, Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam cùng sự đồng hành của ROX Group và Ngân hàng TMCP MSB.

Gabala Fest năm nay quy tụ nghệ sĩ đến từ Azerbaijan, Áo, Kazakhstan, Moldova, Uzbekistan và Việt Nam. Các buổi hòa nhạc, triển lãm nghệ thuật, masterclass và những cuộc gặp gỡ với công chúng cùng tạo nên một không gian mà ở đó, khoảng cách địa lý dường như được thu ngắn lại.

Các nghệ sĩ Việt Nam giới thiệu những sắc màu độc đáo của âm nhạc truyền thống qua dàn nhạc cụ dân tộc

Đến với sân khấu ấy, các nghệ sĩ Việt Nam không chỉ mang theo một chương trình biểu diễn. Họ mang theo những lớp trầm tích của văn hóa. Có tiếng đàn bầu ngân lên như một sợi tơ. Có tiếng T’rưng gợi nhắc đại ngàn. Có tiếng sáo trúc trong trẻo. Có đàn tính và những làn điệu Then - những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Xen giữa âm nhạc dân tộc là opera, jazz, hòa tấu và trống hội, tạo nên một bức tranh Việt Nam vừa quen thuộc vừa rộng mở.

Nghệ sĩ Việt Nam hòa tấu cùng nghệ sĩ quốc tế

Sau Gabala, hành trình ấy tiếp tục tại Baku với chương trình Ngày Âm nhạc Việt Nam tại Azerbaijan. Các nghệ sĩ Việt Nam cùng nghệ sĩ Azerbaijan đứng chung một sân khấu, để hai nền văn hóa tiếp tục trò chuyện bằng những thanh âm không cần phiên dịch.

Từ Gabala đến Baku, âm nhạc Việt Nam đi thêm một đoạn đường. Nhưng điều còn lại có lẽ không chỉ là những tiết mục đã được trình diễn. Đó là những tò mò được đánh thức, những cảm xúc được sẻ chia và những cánh cửa văn hóa được mở ra.

Khi doanh nghiệp cùng bắc nhịp cầu văn hóa

Mỗi chuyến lưu diễn quốc tế của một đoàn nghệ thuật đều cần nhiều hơn những nghệ sĩ trên sân khấu. Phía sau ánh đèn là sự chung tay của nhiều tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp - những người cùng tin rằng văn hóa cũng cần những cây cầu để đi xa.

Với ROX Group, những cây cầu văn hóa không được nối nên từ những cuộc gặp gỡ nhất thời, mà được xây dựng bằng một hành trình đồng hành nghiêm túc và dài hơi.

Từ năm 2025, ROX Group cùng MSB khởi xướng dự án “Thanh âm tinh hoa”, đồng hành cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội và Nhà hát Hồ Gươm qua nhiều chương trình nghệ thuật, đưa những tác phẩm kinh điển và tinh hoa âm nhạc quốc tế đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

ROX Group đồng hành cùng những cuộc gặp gỡ âm nhạc, đưa tinh hoa nghệ thuật thế giới đến gần hơn với công chúng Việt Nam

Từ “Happy New Year”, “The Nutcracker”, “Romeo and Juliet”, “Melodies of Triumph”, “Musical Night” đến “Frozen Fire”... mỗi sân khấu mở ra thêm một cuộc gặp gỡ giữa khán giả Việt và thế giới nghệ thuật rộng lớn.

Và trong năm nay, hành trình ấy được nối tiếp theo chiều ngược lại, khi ROX Group đồng hành cùng đoàn nghệ thuật Nhạc viện Quốc gia Việt Nam đưa những thanh âm mang dấu ấn Việt Nam đến Gabala, đến Baku và đến gần hơn với công chúng quốc tế.

Cùng với các nghệ sĩ, doanh nghiệp đồng hành bắc thêm những nhịp cầu văn hóa giữa Việt Nam và thế giới

Năm 2026, khi ROX Group bước vào dấu mốc 30 năm kiến tạo với nỗ lực đưa giá trị Việt vươn xa, câu chuyện ấy càng gợi nhiều liên tưởng. Ba thập niên phát triển của một doanh nghiệp có thể được đo bằng những con số, công trình hay dấu mốc kinh doanh. Nhưng cũng có thể được nhìn từ những giá trị mà doanh nghiệp góp phần kết nối với cộng đồng rộng lớn hơn.

Từ một tiếng đàn, một làn điệu, một đêm hòa nhạc, những khoảng cách địa lý có thể được thu ngắn, những câu chuyện văn hóa có thể được kể lại, và hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, cởi mở, tự tin hội nhập được lan toả hơn.

Để rồi, từ Gabala, những thanh âm Việt Nam tiếp tục ngân lên trong hành trình của mình như một lời chào nồng nhiệt và ấn tượng gửi tới thế giới.

(Nguồn: ROX Group)