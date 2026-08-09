Các tác phẩm được sáng tác trên nhiều chất liệu như sơn mài, lụa, giấy dó, khắc gỗ, màu nước, acrylic... khắc họa vẻ đẹp Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội cùng những giá trị văn hóa, kiến trúc, thiên nhiên và đời sống Việt Nam dưới góc nhìn đương đại.

Triển lãm là hoạt động văn hóa nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp di sản Việt Nam, lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc thông qua hội họa.

Điểm nhấn của triển lãm là sự đa dạng về chất liệu và ngôn ngữ tạo hình. Không gian trưng bày được sắp đặt theo từng nhóm chất liệu, nổi bật với tác phẩm Vinh quy bái tổ kích thước 2,5x7m được thực hiện hoàn toàn thủ công, tái hiện họa tiết, kiến trúc và đời sống di sản Việt Nam. Triển lãm cũng giới thiệu tác phẩm của 15 họa sĩ nhí với những góc nhìn hồn nhiên về Văn Miếu và các biểu tượng văn hóa Việt Nam.

Triển lãm là hoạt động văn hóa nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp di sản Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám cho hay, đây không chỉ là một sự kiện nghệ thuật mà còn lưu giữ tình yêu Hà Nội, niềm trân trọng đối với di sản và khát vọng lan tỏa những giá trị văn hiến bằng ngôn ngữ nghệ thuật. Triển lãm như một lời tri ân lịch sử, văn hóa và truyền thống hiếu học của dân tộc.

Họa sĩ Đinh Quang Huy chia sẻ, hơn 120 tác phẩm đa chất liệu của 50 tác giả với nhiều độ tuổi và ngành nghề khác nhau là những góc nhìn đa dạng về di sản Việt Nam.

"Từ kiến trúc, con người, thiên nhiên đến văn hóa và đời sống, mỗi tác phẩm đều mang một tiếng nói riêng nhưng cùng gặp nhau ở tình yêu dành cho di sản. Chúng tôi mong triển lãm giúp công chúng cảm nhận rằng di sản không chỉ thuộc về quá khứ mà vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay và tiếp tục truyền cảm hứng sáng tạo", họa sĩ Đinh Quang Huy chia sẻ.

Những tác phẩm trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng từ 8/8-25/9. Trong thời gian diễn ra triển lãm, BTC sẽ tổ chức chuỗi workshop nghệ thuật gồm Dấu di sản, Màu di sản, Lấp lánh di sản cùng nhiều hoạt động trải nghiệm khác.

Đặc biệt, ngày 29/8 sẽ diễn ra chương trình giao lưu với hơn 100 họa sĩ sơn mài Việt Nam, tạo diễn đàn trao đổi về chất liệu truyền thống và xu hướng sáng tác đương đại.