Chung tay nâng cao điều kiện học tập cho trẻ em vùng cao

Tại ngôi trường vùng cao Hồng Ca, hành trình ROX Share đã để lại nhiều dấu ấn giàu ý nghĩa: trao tặng 2 công trình nhà vệ sinh trường học trị giá 50 triệu đồng; gần 18 triệu đồng trang thiết bị và đồ dùng học tập được trao tặng, cùng gần 2.000 cuốn vở và truyện thiếu nhi được quyên góp từ CBNV trong toàn ROX Group.

Đại diện ROX Key cắt băng khánh thành công trình học đường tại trường Hồng Ca

Bên cạnh đó, đoàn còn dành 20 suất học bổng để tiếp thêm niềm tin cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em tiếp tục theo đuổi con chữ. Khi biết tin hai em nhỏ tại địa phương đang mắc bệnh hiểm nghèo, các thành viên trong đoàn đã nhanh chóng hỗ trợ khẩn cấp 8 triệu đồng, chung tay cùng gia đình vượt qua giai đoạn thử thách.

Đại diện ROX Key và lãnh đạo địa phương trao tặng học bổng cho 20 em học sinh nhà trường

Trong chuyến đi lần này, đoàn thiện nguyện cũng trao tặng bốn công trình nhà ở với tổng trị giá 200 triệu đồng cho các hộ đặc biệt khó khăn, gửi gắm một điểm tựa bền vững cho chặng đường phía trước.

Trao tặng công trình nhà ở cho các hộ đặc biệt khó khăn

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Tổng Giám đốc ROX Key chia sẻ: “Tại ROX Key, bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh doanh, chúng tôi coi trách nhiệm xã hội và các hoạt động cộng đồng là sứ mệnh không thể tách rời. “Cùng em đến trường” là hành trình nhân văn mà ROX Key duy trì hằng năm, hướng về những tỉnh vùng cao với mong muốn sẻ chia khó khăn và chắp cánh ước mơ học tập cho các em nhỏ. Năm nay, chương trình càng ý nghĩa hơn khi nhận được sự tham gia trực tiếp và nhiệt thành của đông đảo CBNV, minh chứng cho văn hóa sẻ chia đã trở thành một phần bản sắc của ROX Key”.

Trong 8 năm qua, ROX Key đã hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương và các nhà trường tại Hà Giang, Lạng Sơn, Yên Bái, Sơn La, Lào Cai, Hòa Bình… để cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em vùng cao. Hàng loạt hạng mục thiết yếu đã được triển khai như Thư viện Xanh, khu vui chơi, công trình học đường, nhà vệ sinh và nhà để xe, góp phần tạo dựng một môi trường học tập an toàn và đầy đủ hơn cho học sinh tại những khu vực còn nhiều thiếu thốn.

Xây dựng văn hóa sống đẹp từ sức mạnh sẻ chia

Hành trình sẻ chia lần này mang dấu ấn hợp lực các đơn vị thành viên thuộc ROX Key như Popplife, TNTech, TNTalent, TNPM, Nhất Việt, C-One… và càng thêm ý nghĩa khi nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của đội ngũ CBNV trong ROX Group. Mỗi món quà trao đi đều chất chứa câu chuyện và tình cảm rất riêng của từng thành viên trong đoàn.

Anh Nguyễn Tiến Khương, CBNV ROX Group, kể lại ký ức thời thơ ấu khi trao những quyển vở và hộp màu cho học sinh: “Những quyển sách, quyển vở thuở nhỏ của tôi đều là được anh chị chia sẻ lại, đôi khi đã nhàu nát, mất trang. Tôi hiểu sâu sắc giá trị của từng món đồ học tập đối với một đứa trẻ. Vì vậy, tôi luôn muốn gửi tới các em những món quà thiết thực, dù nhỏ bé nhưng mang theo sự quan tâm và động lực cho hành trình học tập của các em”.

Anh Tiến Khương (bìa phải) gửi tặng sách vở và đồ dùng học tập cho chương trình ROX Share - Cùng em tới trường

Chị Nguyễn Thị Thủy cũng tự tay chuẩn bị từng cuốn vở gửi lên vùng cao với suy nghĩ: “Những trang giấy mới, những bìa vở rực rỡ biết đâu sẽ là hành trang đầu tiên nuôi dưỡng ước mơ trở thành kỹ sư, bác sĩ hay thầy cô của các em sau này”.

Còn với chị Lê Ngọc Ánh, bộ dụng cụ học tập và bộ cờ vua nhỏ là lời gửi gắm: “Có lẽ đây sẽ là món quà mới lạ với trẻ em vùng cao vừa giúp rèn luyện tư duy, vừa tạo thêm niềm vui mỗi ngày đến trường”.

Tinh thần sẻ chia cứ thế được nhân rộng qua những câu chuyện giản dị mà ấm áp. Hành trình đến với Hưng Khánh năm nay còn nhận được đóng góp đặc biệt từ chương trình đấu giá thiện nguyện do TNTech tổ chức, cùng hàng trăm cuốn vở được quyên góp bởi CBNV TNTalent.

Sự tham gia trực tiếp và đông đảo ấy đã biến “sẻ chia” thành một phần bản sắc của ROX Key - một nét văn hóa doanh nghiệp nhân văn, bền vững và lan tỏa. Những hoạt động thiết thực trên khắp mọi miền đất nước đã khắc họa rõ tinh thần sống đẹp, luôn sẵn sàng đồng hành, luôn góp sức gieo mầm tri thức và hy vọng cho cộng đồng.

Bích Đào