Sự sôi động của trung tâm thương mại mới phía tây Hà Nội

Không gian trung tâm thương mại (TTTM) tại ROX Tower Goldmark City đã được lựa chọn để tổ chức Festive ROX - Chạm Tết Chill diễn ra cuối tuần qua. Sự kiện được triển khai như một hoạt động trải nghiệm mang tinh thần Tết đương đại, thu hút sự tham gia của nhiều nhóm khách khác nhau, từ cư dân trong khu đô thị, khối văn phòng, khối học sinh lân cận đến cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại khu vực.

Festive ROX - Chạm Tết Chill diễn ra trong trong dịp cận Tết tại ROX Center Goldmark City - 136 Hồ Tùng Mậu

Sự kiện khai thác tinh thần Tết Việt theo cách tiếp cận đương đại, kết hợp không khí lễ hội hiện đại với những yếu tố văn hóa quen thuộc của khu vực châu Á, phù hợp với cả cư dân bản địa và cộng đồng quốc tế đang sinh sống tại KĐT Goldmark City. Nhiều ngành hàng đang tập trung về đây, tạo điểm đến về trải nghiệm dịch vụ cao cấp, thuận tiện ngay thềm nhà đối với cả cư dân khu vực và đội ngũ văn phòng.

Đông đảo cư dân trong khu vực háo hức tới trải nghiệm các hoạt động tại sự kiện Festive ROX - Chạm Tết Chill

Việc tổ chức ngay trong không gian TTTM giúp sự kiện trở thành một phần tự nhiên của đời sống đô thị. Cư dân, khách văn phòng và khách tham quan có thể dễ dàng tiếp cận, dừng chân và trải nghiệm, thay vì tham gia một hoạt động tách rời khỏi nhịp sinh hoạt hàng ngày.

Điểm hẹn mùa lễ hội

Việc một hoạt động lễ hội diễn ra trọn vẹn trong không gian thương mại đang vận hành là minh chứng cho khả năng tổ chức, phân luồng và sức hút thực của trung tâm thương mại đối với các sự kiện cộng đồng vào mùa Tết và các dịp lễ hội trong năm.

Nằm trong quần thể khu đô thị, trường học, văn phòng, TTTM ROX Tower Goldmark City thu hút đông đảo người dân tới vui chơi, mua sắm, trải nghiệm

Lợi thế đón nguồn khách tại chỗ, kết hợp với khả năng kết nối khách từ các khu vực lân cận, tạo nền tảng để không gian này đáp ứng các hoạt động dịch vụ và trải nghiệm quy mô lớn.

Sự hiện diện ngày càng rõ nét của các ngành hàng dịch vụ như F&B, chăm sóc sức khỏe, giải trí, các dịch vụ và tiện ích đời sống đang tạo nên một hệ sinh thái thương mại - dịch vụ tương đối hoàn chỉnh. Không gian thương mại vì thế không chỉ phục vụ nhu cầu thường nhật, mà còn sẵn sàng đáp ứng các dòng khách lớn trong những dịp cao điểm lễ hội.

Trong bối cảnh thị trường ưu tiên giá trị thực và dòng tiền bền vững, sản phẩm văn phòng và sàn thương mại tại TTTM ROX Tower Goldmark City được coi như một kênh đầu tư chiến lược của các doanh nghiệp, ngành hàng và nhà đầu tư bất động sản dòng tiền với nhiều lợi thế.

