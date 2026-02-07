Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 441 công bố và hướng dẫn việc kết nối, khai thác dữ liệu thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nhằm thay thế giấy tờ trong hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

Theo quyết định, các dữ liệu liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và các loại giấy chứng nhận được quy định tại khoản 3 Điều 256 Luật Đất đai (còn được gọi chung là sổ đỏ) khi đã được cập nhật đầy đủ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai sẽ đủ điều kiện để khai thác, sử dụng thay cho giấy tờ bản giấy trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính.

Sổ đỏ điện tử đủ điều kiện thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính. Ảnh: Hồng Khanh

Các trường thông tin về sổ đỏ được chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, gồm: Thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; dữ liệu chi tiết về thửa đất và tài sản gắn liền đất; các nội dung liên quan đến đăng ký thế chấp, thông tin ghi chú; số phát hành, ngày cấp cùng tệp dữ liệu giấy chứng nhận định dạng PDF.

Việc chia sẻ và khai thác dữ liệu phải bảo đảm tuân thủ các quy định về bảo mật, quyền riêng tư, quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời phù hợp với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Khung kiến trúc số của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Quyết định cũng nêu rõ, dữ liệu thông tin về giấy chứng nhận được cung cấp để khai thác, sử dụng theo mức độ hoàn thiện của cơ sở dữ liệu, phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 66.

Để triển khai hiệu quả, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát, tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý.

Trên cơ sở khai thác dữ liệu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, các cơ quan có thẩm quyền sử dụng thay thế giấy tờ trong hồ sơ hành chính, áp dụng đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh và cấp xã, đúng theo quy định tại Nghị quyết 66.

Hướng dẫn kỹ thuật kết nối để khai thác, sử dụng dữ liệu thông tin giấy chứng nhận trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai nhằm thay thế thành phần hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính: