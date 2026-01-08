Lợi thế từ hệ sinh thái sẵn có

Theo Savills Việt Nam, khu vực phía tây Hà Nội đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong nguồn cung văn phòng mới của Thủ đô. Tính đến cuối năm 2025, tổng nguồn cung văn phòng tại Hà Nội đạt khoảng 2,3 triệu m² sàn, trong đó khu tây gồm Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm chiếm tỷ trọng lớn nhất về nguồn cung hạng A và hạng B mới.

Savills nhận định, xu hướng dịch chuyển này xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp trong việc tìm kiếm không gian làm việc hiện đại, dễ tiếp cận lực lượng lao động trẻ và tối ưu chi phí so với khu lõi trung tâm. Trong bối cảnh đó, các tòa nhà văn phòng nằm trong khu đô thị đã vận hành ổn định, có hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh, đang trở thành lựa chọn chiến lược thay thế cho mô hình văn phòng tại các tòa nhà đơn lẻ trước đây.

Tọa lạc ngay trong Goldmark City, khu đô thị đã vận hành ổn định với mật độ cư dân cao, ROX Tower Goldmark City đang được nhiều doanh nghiệp nhắm tới nhờ lợi thế được thừa hưởng từ hệ sinh thái tiện ích hiện hữu. Ngay từ những ngày đầu tiên của tháng 1/2026, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đã được nhận bàn giao mặt bằng văn phòng để chủ động kế hoạch kinh doanh trong năm mới.

ROX Tower Goldmark City có nhiều lợi thế khi nằm trong khu đô thị đã vận hành ổn định

Với quy mô 9 tòa chung cư và hàng vạn cư dân sinh sống thường xuyên, Goldmark City đã hình thành một cộng đồng đa dạng, ổn định và có sức mua thực. Điều này tạo ra “dòng chảy giao thương” tự nhiên, giúp các doanh nghiệp đặt văn phòng tại đây dễ dàng tiếp cận khách hàng, kết nối đối tác và mở rộng mạng lưới kinh doanh ngay tại chỗ.

Song song với yếu tố cộng đồng, vị trí và khả năng kết nối giao thông thuận tiện, gần metro cũng là tiêu chí ngày càng được doanh nghiệp quan tâm.

ROX Tower Goldmark City nằm tại tâm điểm khu CBD mới phía tây Hà Nội, kết nối thuận lợi với khu vực trung tâm thông qua các trục giao thông trọng điểm như Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Cơ Thạch và tuyến Metro số 3 (Nhổn - Ga Hà Nội). Khi tuyến Hoàng Quốc Việt kéo dài hoàn thiện và liên thông với Nguyễn Cơ Thạch, khả năng kết nối giữa khu tây và nội đô được kỳ vọng cải thiện rõ rệt, củng cố sức hấp dẫn của tòa nhà văn phòng này đối với doanh nghiệp thuê và nhà đầu tư trong trung và dài hạn.

Cộng hưởng lợi ích từ mô hình phức hợp

Là tòa văn phòng hạng A nổi bật ở khu tây Hà Nội, ROX Tower Goldmark City gồm 32 tầng văn phòng hạng A và 5 tầng trung tâm thương mại. Mô hình phức hợp này tạo ra sự liên kết giữa khối văn phòng - thương mại - dân cư, qua đó gia tăng khả năng khai thác và tính ổn định trong vận hành.

Với khối đế thương mại 5 tầng, diện tích gần 9.000 m², tòa nhà không chỉ phục vụ cộng đồng cư dân hiện hữu mà còn có được nguồn khách hàng tại chỗ là hàng nghìn nhân sự làm việc mỗi ngày. Hiện tại đã có nhiều thương hiệu nổi tiếng như Starbucks, Phở Thìn, BBQ Chicken, Lotteria, Dookki… đã khai trương, thu hút cư dân và tập khách hàng vùng lân cận đến dự án.

Café Starbucks dưới chân ROX Tower Goldmark City. Ảnh: Starbucks

Ngược lại, hệ sinh thái tiện ích này trở thành yếu tố hỗ trợ doanh nghiệp trong chiến lược thu hút và giữ chân nhân sự. Nhân sự làm việc tại tòa nhà có thể tiếp cận ngay các dịch vụ thiết yếu như trung tâm thương mại, nhà hàng, café, phòng gym, ngân hàng, siêu thị… ngay tại khối đế hoặc trong bán kính đi bộ, giảm đáng kể nhu cầu di chuyển ra ngoài khu vực trong giờ cao điểm.

Bên cạnh đó, ROX Tower Goldmark City được phát triển theo định hướng “smart asset” - tài sản thông minh sẵn sàng khai thác và tạo dòng tiền.

Hành lang thoáng sáng trong ROX Tower Goldmark City

Mỗi Smart Asset tại đây có diện tích linh hoạt từ vài chục mét vuông đến nguyên sàn, cho phép doanh nghiệp dễ dàng chia tách hoặc mở rộng không gian làm việc tùy theo quy mô nhân sự và mục đích kinh doanh. Hệ thống 26 thang máy tốc độ cao, 2 thang PCCC và hạ tầng tiêu chuẩn quốc tế giúp tòa nhà vận hành hiệu quả, kể cả trong giờ cao điểm.

Những Smart Asset đầu tiên đã được bàn giao trong những ngày đầu năm 2026

Hiện ROX Tower Goldmark City đang áp dụng các ưu đãi hấp dẫn hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư trong giai đoạn đầu khai thác. Khách hàng được hỗ trợ vay vốn lên đến 80% giá trị tài sản, hưởng lãi suất 0% trong 12 tháng, đồng thời miễn phí 12 tháng phí quản lý.

Việc sở hữu một Smart Asset dài hạn giúp doanh nghiệp chủ động về không gian làm việc, ổn định chi phí, tích lũy tài sản theo thời gian từ sự tăng giá của tài sản thay vì chi phí tiêu hao và phụ thuộc vào biến động giá thuê.

Từ góc độ thị trường, sự kết hợp giữa vị trí, hạ tầng giao thông đang hoàn thiện và khả năng vận hành đồng bộ tạo nền tảng cho ROX Tower Goldmark City đáp ứng nhu cầu sử dụng thực của doanh nghiệp, đồng thời mở ra dư địa khai thác đối với các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản văn phòng có tính ổn định và triển vọng giá trị trong trung dài hạn.

Bích Đào