Đường Nguyễn Gia Trí (trước đây là đường D2, quận Bình Thạnh), nay thuộc phường Thạnh Mỹ Tây, chỉ dài khoảng 1km nhưng được xem là một trong những tuyến đường có nhịp sống sôi động của TPHCM. Dọc hai bên đường là các hàng quán, ẩm thực đường phố và dịch vụ chủ yếu phục vụ giới trẻ.

Sở hữu vị trí đắc địa khi kết nối trực tiếp với đường Điện Biên Phủ và Ung Văn Khiêm, hai tuyến đường huyết mạch của khu vực, đồng thời nằm cạnh nhiều trường đại học, đường Nguyễn Gia Trí trở thành “điểm nóng” phát triển dịch vụ, thu hút lượng lớn cư dân và khách vãng lai.

Chính nhờ những đặc trưng này, đường Nguyễn Gia Trí được mệnh danh là tuyến đường hầu như “không có mặt bằng cho thuê bỏ trống”.

Đường Nguyễn Gia Trí chỉ dài khoảng 1km nhưng hầu như “không có mặt bằng bỏ trống”. Ảnh: Anh Phương

Khảo sát thực tế cho thấy, hoạt động kinh doanh, buôn bán trên tuyến đường Nguyễn Gia Trí rất sầm uất, nhộn nhịp. Những mặt bằng có vị trí đẹp, mặt tiền rộng, gần giao lộ thường được thuê nhanh và ít khi bị bỏ trống lâu.

Theo anh Nguyễn Hải Lam, môi giới chuyên hoạt động trong lĩnh vực cho thuê mặt bằng tại khu vực Bình Thạnh, đường Nguyễn Gia Trí là trục thương mại - dịch vụ sôi động nhất khu vực. Dù cận kề khu lõi trung tâm TPHCM nhưng giá thuê mặt bằng trên tuyến đường này lại thấp hơn hẳn.

Nơi đây được nhiều chủ cửa hàng đánh giá có sự cân bằng tốt giữa chi phí và hiệu quả kinh doanh, đặc biệt phù hợp với mô hình ẩm thực đường phố quy mô nhỏ và vừa. Các mặt bằng có diện tích nhỏ thường được cho thuê rất nhanh.

Môi giới Lam cho biết, giá cho thuê mặt bằng trên đường Nguyễn Gia Trí hiện đã tăng từ 10-20% so với năm ngoái. Thị trường cho thuê hầu như chỉ còn những mặt bằng có diện tích sử dụng lớn, từ 120m2 trở lên.

Đơn cử như căn nhà 1 trệt, 1 lầu có diện tích sử dụng 325m2, mặt tiền đường, đang cho thuê với giá 127 triệu đồng/tháng; hay căn nhà 1 trệt có mặt tiền hơn 10m, diện tích sử dụng 600m2, đang được rao cho thuê với giá 275 triệu đồng/tháng.

Theo môi giới này, bên cạnh vị trí cận kề khu trung tâm và mức giá thuê hợp lý, nguyên nhân khiến mặt bằng trên đường Nguyễn Gia Trí luôn được cho thuê nhanh là do sự mất cân đối cung - cầu. Nguồn cung mặt bằng mặt tiền không nhiều trong khi nhu cầu liên tục tăng.

Chia sẻ với PV VietNamNet, anh Trần Tiến Công, người chuyên kinh doanh mô hình cho thuê lại bất động sản, cho biết mặt bằng cho thuê trên đường Nguyễn Gia Trí rất khó tìm vì nơi đây đã hình thành hệ sinh thái kinh doanh sôi động, đặc biệt là ẩm thực đường phố với giá bán phù hợp với sinh viên.

Theo anh Công, hiệu ứng “đông càng đông” khiến các thương hiệu mới muốn xuất hiện tại đây để tận dụng lượng khách sẵn có, thay vì phải tự tạo thị trường từ đầu. Điều này khiến thời gian trống mặt bằng rất ngắn, thậm chí nhiều vị trí chưa trả đã có người hỏi thuê.

“Tuyến đường này có mật độ sinh viên và người trẻ rất cao nhờ nằm sát các trường đại học lớn. Đây là nhóm khách hàng có nhu cầu tiêu dùng cao, thường xuyên đối với ăn uống, mua sắm và các dịch vụ tiện ích. Dòng khách ổn định này giúp các mô hình kinh doanh dễ đạt điểm hòa vốn, khiến mặt bằng tại đây luôn được săn tìm”, anh Công phân tích.