Ngày 12/9, Khu bảo tồn biển Hòn Cau (còn gọi là Cù Lao Câu) tại tỉnh Lâm Đồng xác nhận, một cá thể rùa biển quý hiếm nặng khoảng 90kg đã bò lên bãi cát đào ổ đẻ hơn 100 trứng, rồi quay trở về biển.

Rùa biển mẹ đào ổ đẻ 101 trứng tại đảo Hòn Cau. Ảnh: Thi Thi

Rạng sáng cùng ngày, trong quá trình tuần tra, nhân viên phát hiện dấu tích của rùa mẹ nặng khoảng 90kg, đào ổ sâu trên bãi cát và đẻ trứng. Trước khi rời đi, con vật đã lấp cát kín ổ, sau đó trở lại biển.Toàn bộ số trứng này đã được nhân viên thu gom, chuyển về khu vực ấp nở chuyên dụng nhằm tăng khả năng sống sót của các con vật quý hiếm.

Hình ảnh rùa mẹ đẻ trứng ở đảo Hòn Cau. Ảnh: Thi Thi

Theo đơn vị này, trứng rùa biển thường nở sau khoảng 45-60 ngày, tùy vào nhiệt độ. Khi rùa con chui khỏi ổ, lực lượng bảo tồn sẽ theo dõi và hỗ trợ chúng trở về biển.

Trước đó, khoảng một tuần, một cá thể rùa biển khác cũng đã đẻ thành công 65 trứng tại khu vực này. Số trứng sau đó cũng được nhân viên khu bảo tồn thu gom, đưa về khu ấp nở để đảm bảo an toàn.

Những quả trứng rùa biển được cứu hộ đưa về nơi ấp nở an toàn. Ảnh: Thi Thi

Khu bảo tồn biển Hòn Cau, thuộc xã Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng) có tổng diện tích khoảng 12.500ha, trong đó đảo Hòn Cau rộng 140ha. Đây là một trong những khu vực rùa biển thường xuyên tìm về sinh sản, chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm.

Trong thời gian này, nhân viên và tình nguyện viên tuần tra đêm để bảo vệ rùa mẹ và ổ trứng. Những ổ không an toàn được di chuyển về khu ấp, sau nở, rùa con được thả về biển.