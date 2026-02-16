Ghi nhận của PV VietNamNet sáng 16/2 (tức 29 Tết), các cửa hàng rửa xe tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình đông nghẹt khách. Xe nối đuôi nhau xếp hàng chờ đến lượt, nhân viên làm việc liên tục không ngơi tay.

Anh Mai Hoàng An, chủ một cơ sở rửa xe trên đường Trần Bích San (phường Nam Định), cho biết, những ngày cận Tết, đặc biệt là 28 và 29 Tết, lượng khách tăng gấp nhiều lần nên các cửa hàng rửa xe đều hoạt động hết công suất.

Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc xe tăng cao của người dân, cửa hàng của anh An phải huy động 3 nhân viên làm việc liên tục từ sáng sớm đến tối muộn.

“Nếu như ngày thường cơ sở của tôi chỉ tiếp nhận khoảng 20 xe mỗi ngày thì vào dịp cận Tết, lượng phương tiện tăng gấp 2-3 lần. Có thời điểm xe xếp hàng dài, khách phải chờ gần 10 tiếng mới đến lượt”, anh An chia sẻ.

Theo anh An, khách hàng chủ yếu lựa chọn các dịch vụ rửa xe, vệ sinh nội thất. Giá dịch vụ rửa xe ngày thường là 80.000 đồng/xe; vệ sinh nội thất dao động từ 350 nghìn đồng đến 1 triệu đồng và không thay đổi trong dịp Tết để đảm bảo uy tín.

Tương tự, nhiều cửa hàng rửa xe khác tại phường Nam Định cũng đông khách những ngày giáp Tết, nhân viên tất bật làm việc liên tục để đáp ứng nhu cầu tăng cao.

Anh Vũ Trung Hiếu (phường Nam Định) cho biết, anh đưa xe của gia đình đến cửa hàng rửa xe từ sáng sớm ngày 29 Tết nhưng vẫn phải chờ lâu. Do lượng khách đông, anh gửi lại chìa khóa tại cửa hàng rồi tranh thủ đi làm việc khác, sau đó quay lại nhận xe.

“Tôi nghĩ đi sớm sẽ đỡ đông, nhưng tới nơi đã thấy xe xếp kín. Dù đợi lâu nhưng tôi vẫn vui vẻ vì cuối năm ai cũng muốn xe sạch sẽ để đi lại cho thoải mái”, anh Hiếu chia sẻ.

