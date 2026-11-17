Ruben Amorim muốn tái hợp Bruno Fernandes tại Milan, sau khi tiền vệ Bồ Đào Nha từ chối đàm phán gia hạn hợp đồng với MU.

Ruben Amorim đang tìm kiếm một người dẫn dắt lối chơi cho AC Milan mùa giải tới, và ông có mục tiêu quan trọng ở đội bóng cũ MU.

Theo các nguồn tin được Calciomercato trích dẫn, HLV người Bồ Đào Nha thúc đẩy việc chiêu mộ Bruno Fernandes, người hiện đang trải qua thời gian khó khăn ở Old Trafford.

MU có thể tái ngộ Ruben Amorim ở Milan. Ảnh: MUFC

Milan bổ nhiệm Amorim hồi tháng 6 và giờ có cơ hội đưa đội trưởng MU trở lại sân chơi Serie A.

Bruno Fernandes đã từ chối đề nghị gia hạn thứ hai của MU. Hai bên vẫn bất đồng về thời hạn hợp đồng khi tiền vệ 32 tuổi muốn một cam kết đến năm 2030.

Giao kèo hiện tại có thời hạn đến tháng 6/2027, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm thuộc về MU.

Milan có thể thăm dò khả năng chuyển nhượng ngay tháng Giêng tới đây. Cơ hội đón Bruno theo dạng tự do vào mùa hè phụ thuộc vào quyết định của đội chủ sân Old Trafford.

Trong sơ đồ 3-4-2-1 quen thuộc của Amorim, Bruno có thể chơi ở một trong hai vị trí sau trung phong. Ở đó, anh có thể nhận bóng giữa các tuyến, tung đường chuyền sớm cho đồng đội băng xuống hoặc tự dứt điểm từ ngoài vòng cấm.

Khả năng đá thấp hơn của Bruno cũng giúp Amorim có thêm lựa chọn khi Milan gặp đối thủ pressing cao và cần người đưa bóng qua tuyến giữa.

Bruno Fernandes có kinh nghiệm Serie A, khi từng khoác áo Udinese và Sampdoria. Anh được lãnh đạo Milan xem như giải pháp kế thừa Luka Modric - người có khả năng chia tay vào cuối mùa.

Trở ngại lớn nhất nằm ở tiền lương. Thu nhập hiện nay của Bruno Fernandes vượt xa mức lương trần tại San Siro.

Mối quan hệ giữa Amorim với Bruno được Milan xem như chìa khóa hoàn tất thương vụ. Đội trưởng MU có 20 bàn và 19 kiến tạo trong thời gian làm việc với nhà cầm quân đồng hương.

Ngoài Milan, Bruno Fernandes hiện cũng trong tầm ngắm của Atletico Madrid, Galatasaray và Juventus.