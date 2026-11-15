Kể từ sau khi Alex Ferguson nghỉ hưu, MU tốn bộn tiền cho các HLV đến rồi đi. Mauricio Pochettino sẽ là người thứ 3 dẫn dắt đội trong năm 2026.

Mauricio Pochettino là cái tên mới nhất trong danh sách những HLV nhìn cảnh rối ren ở Old Trafford và nghĩ: “Tôi sẽ dẹp được mớ hỗn độn này”.

Nếu không thành công, ông vẫn có một khoản đền bù hậu hĩnh chờ sẵn, như những người tiền nhiệm. Riêng việc đưa nhà cầm quân người Argentina về đã ngốn của MU 8 triệu euro tiền bồi thường cho Liên đoàn Bóng đá Mỹ, chưa kể khoản chi thêm để đưa các trợ lý của ông sang Manchester.

Carrick là người mới nhất bị sa thải. Ảnh: MUFC

Michael Carrick và các trợ lý cũng sẽ được bồi thường. Chi phí ước tính khoảng 6 triệu euro, đẩy tổng số tiền MU bỏ ra để tuyển dụng, và chủ yếu là sa thải HLV trong 13 năm qua, lên hơn 120 triệu euro.

Con số ấy khiến Sir Jim Ratcliffe lo ngại. Ông mua cổ phần MU với mục tiêu giải quyết những vấn đề chuyên môn của CLB, trong khi chính sách cắt giảm của ông đã khiến hơn 322 nhân viên mất việc.

Cả một gia tài cho tiền đền bù

Sir Alex Ferguson chủ động rời ghế năm 2013, nhưng một số trợ lý của ông vẫn còn hợp đồng. Họ bị cho thôi việc khi David Moyes quyết định đưa ê-kíp riêng về.

MU mất gần 3 triệu euro để chấm dứt những hợp đồng ấy và chi thêm gần 6 triệu euro khi sa thải chính chiến lược gia người Scotland chỉ vài tháng sau. Hai năm sau, việc chia tay Louis van Gaal khiến CLB phải bồi thường gần 10 triệu euro.

Hai năm nữa trôi qua, MU tự phá kỷ lục của mình. Jose Mourinho và các trợ lý nhận tổng cộng 23 triệu euro khi bị sa thải. Đó là khoản đền bù chấm dứt hợp đồng lớn nhất của CLB trong 13 năm qua.

Năm 2021, đến lượt Ole Gunnar Solskjaer mất ghế, và “Quỷ đỏ” tốn hơn 10 triệu euro để cho ông ra đi. Một năm sau, việc sa thải Ralf Rangnick cùng những thay đổi khác trong bộ máy chuyên môn khiến CLB chi hơn 16 triệu euro.

Pochettino trở thành HLV thứ 3 của MU trong năm 2026. Ảnh: USMNT

Danh sách vẫn còn dài. Năm 2024, MU tin rằng Dan Ashworth, khi ấy là GĐTT của Newcastle, là người phù hợp để điều hành công việc chuyên môn ở Old Trafford.

Họ bỏ ra 3,5 triệu euro để đưa ông về rồi mất thêm gần 5 triệu euro để cho ông thôi việc chưa đầy 5 tháng sau. Thương vụ Ruben Amorim cùng năm cũng diễn ra theo cách tương tự. MU trả Sporting gần 13 triệu euro chuộc hợp đồng. Hơn hai năm sau, CLB phải chi thêm hơn 9,5 triệu euro để sa thải ông.

Đó là tháng 1 năm nay. Tuần này, MU lại mất khoảng 6 triệu euro để chấm dứt hợp đồng với Carrick trước thời hạn.

Cộng thêm hơn 8,5 triệu euro theo điều khoản trong hợp đồng Pochettino từng ký với LĐBĐ Mỹ, CLB chi gần 15 triệu euro chỉ trong một tuần để sa thải một HLV và bổ nhiệm người kế nhiệm.

Hai lần thay HLV trong năm 2026 tiêu tốn gần 24,5 triệu euro. Tổng chi phí kể từ khi Alex Ferguson rời ghế năm 2013 đã vượt 120 triệu euro.

Các khoản MU chi để tuyển dụng và sa thải HLV: