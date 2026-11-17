Tiền vệ người Mỹ - Weston McKennie có thể trở thành bản hợp đồng đầu tiên của Pochettino trên cương vị HLV trưởng MU.

Nhà cầm quân 54 tuổi biết rất rõ McKennie nhờ quãng thời gian dẫn dắt tuyển Mỹ. Pochettino đang cân nhắc chiêu mộ tiền vệ 28 tuổi của Juventus ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Theo tờ La Gazzetta dello Sport, tân HLV MU có thể đưa tiền vệ đa năng này trở lại Ngoại hạng Anh. Khi được hỏi về tin đồn chuyển nhượng, McKennie thừa nhận viễn cảnh dễ xảy ra.

Pochettino có thể kéo McKennie (phải) về sân Old Trafford - Ảnh: S.S

"Đó là một khả năng. Đội tuyển chúng tôi có nhiều cầu thủ sẵn sàng chuyển CLB trong vòng một năm tới" - McKennie nói.

"Tin đồn là điều khó tránh, nhưng bạn chẳng bao giờ biết các HLV đang nghĩ gì. Cũng có thể thấy vài cầu thủ ở đây đang được đồn đoán sẽ gia nhập MU".

Pochettino chuẩn bị bắt tay vào công việc tại Old Trafford khi thay thế Michael Carrick, người bị sa thải tuần trước vì khởi đầu mùa giải bết bát.

Chiến lược gia người Anh phải trả giá sau chuỗi 11 trận chỉ thắng 1, khiến MU rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ tại Ngoại hạng Anh.

Ngay khi chuẩn bị tiếp quản đội bóng, Pochettino đã liên hệ với một số mục tiêu chuyển nhượng trong nỗ lực vực dậy Quỷ đỏ.

McKennie là phương án đáng chú ý nhờ khả năng chơi nhiều vị trí và kinh nghiệm thi đấu tại Anh. Tiền vệ người Mỹ từng khoác áo Leeds United theo dạng cho mượn nửa sau mùa giải 2022/23.

McKennie không thể giúp Leeds trụ hạng và trở lại Juventus. Kể từ đó, anh khẳng định được vai trò quan trọng trong đội hình CLB thành Turin.