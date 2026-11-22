Tối 22/11, hàng nghìn người dân tại khu vực phía trước trụ sở HĐND và UBND TPHCM (phường Sài Gòn) theo dõi chương trình ánh sáng nghệ thuật 3D Mapping chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm nằm trong chuỗi sự kiện Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026, hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026), đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, cách đây tròn 80 năm, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi". Lời dạy sâu sắc ấy đã trở thành kim chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng.

"Những hoạt động đặc sắc tại Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết hính là hình ảnh sinh động của TPHCM hôm nay: hiện đại nhưng không xa rời cội nguồn, sáng tạo nhưng luôn gắn kết, phát triển năng động nhưng vẫn vẹn nguyên nghĩa tình", ông Nguyễn Mạnh Cường khẳng định.

Công nghệ 3D Mapping kết hợp giữa kiến trúc, ánh sáng, hình ảnh chuyển động và âm thanh đã tạo nên những hiệu ứng thị giác độc đáo trên bề mặt trụ sở HĐND và UBND TPHCM.

Không gian trình diễn nghệ thuật giữa lòng đô thị giúp công chúng chứng kiến diện mạo mới lạ của hai công trình kiến trúc quen thuộc, đồng thời mở ra cách tiếp cận gần gũi hơn với các giá trị văn hóa lịch sử.

Võ Nguyễn Phương Vy (phường Phú Thọ Hòa) chia sẻ sự phấn khởi khi lần đầu tiên được trực tiếp xem trình diễn 3D Mapping. "Màn trình diễn rất đẹp và hoành tráng, khiến mình cảm thấy rất tự hào về Việt Nam.

Người dân hào hứng theo dõi màn chiếu 3D Mapping ấn tượng. Chương trình trình chiếu diễn ra đến hết ngày 24/11.