Không gian Rue Miche L’édition được thiết kế để kết nối thời trang, nghệ thuật, ẩm thực và wellness trong cùng một hệ sinh thái trải nghiệm.

Rue Miche L’édition - retail concept store tiếp theo của Rue Miche tại LL3 (B3) Union Square chính thức khai trương

Quy mô và vị trí

Rue Miche L’édition được phát triển trên tổng diện tích 4.728 m² (theo số liệu nội bộ), tọa lạc tại Union Square, giao lộ Đồng Khởi - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Huệ - vị trí được xem là “trái tim” trung tâm TP.HCM. Dự án có kết nối trực tiếp với tuyến Metro số 1 - Ga Nhà hát Thành phố, tạo lợi thế nổi bật về giao thông và khả năng tiếp cận.

So với các mô hình “retail concept” lớn trong khu vực, Rue Miche L’édition sở hữu quy mô đáng kể, bắt nhịp xu hướng phát triển các không gian bán lẻ mang tính biểu tượng ở châu Á.

Trải nghiệm bán lẻ toàn diện: Thời trang - Nghệ thuật - Ẩm thực - Wellness

Không gian Rue Miche L’édition mang nhịp kết nối đa giác quan, nơi Rotten khoác lên diện mạo mới với định hướng đồ uống tươi, nguyên liệu bản địa, hướng đến lối sống lành mạnh và bền vững.

Wellness Cave (The Cave) là không gian yên tĩnh dành cho các hoạt động yoga, thiền chuông và private shopping. Khu vực được thiết kế với vật liệu tự nhiên và ánh sáng dịu nhẹ, mang đến cảm giác thư thái, cân bằng giữa trải nghiệm thể chất và tinh thần.

Activation Lobby là không gian đa năng được thiết kế cho các buổi ra mắt sản phẩm và sự kiện thương hiệu, với sức chứa tối đa lên tới 500 khách. Đây là điểm giao thoa giữa sáng tạo, trải nghiệm và kết nối cộng đồng.

Cộng đồng sáng tạo - không gian co-create

Rue Miche vận hành theo tinh thần cộng tác: flagship là nơi các thương hiệu được mời cùng phát triển ý tưởng. Điển hình là dự án đồng sáng tạo (co-create) ‘Uniform’ cùng thương hiệu Kimtr, một nỗ lực chung nhằm thử nghiệm mẫu sản phẩm, quy trình trưng bày và chiến lược ra mắt phù hợp với cả khách hàng nội địa.

KIMTR x Rue Miche Uniform

Không gian curated - hai nhịp thời trang

Tại Rue Miche L’édition, các thương hiệu được bố trí theo hai nhịp rõ nét. Nhịp “Conscious” tập trung vào các sản phẩm ứng dụng, mang phong cách năng động và hiện đại, với sự góp mặt của các tên tuổi như Bunny Hill, Goldie, Highchic... Trong khi đó, nhịp “Subconscious” nhấn mạnh yếu tố thủ công, kỹ thuật may đo và tinh thần riêng của từng thương hiệu, tiêu biểu là Huong Boutique, White Ant, Thome...

Bên cạnh các thương hiệu thời trang, Rue Miche còn quy tụ nhiều nhóm sáng tạo trong các lĩnh vực trang sức, phụ kiện và nghệ thuật sắp đặt, tạo nên không gian trải nghiệm đa chiều cho khách tham quan.

Mở rộng hệ sinh thái - thời trang kết nối đời sống

Rue Miche L’édition kết hợp thời trang với ẩm thực và wellness: Rotten Bar phục vụ đồ uống dựa trên nguyên liệu địa phương; Wellness Cave cung cấp lớp yoga, thiền và private shopping; các chương trình lấy cảm hứng từ Nhã nhạc cung đình Huế tại Grand Opening là phần trong kế hoạch đưa bản sắc văn hóa truyền thống vào bối cảnh đương đại.

Rue Miche L’édition tại Union Square là bước chuyển mang tính hệ thống của Rue Miche: từ boutique thành một retail hub có khả năng tổ chức trải nghiệm đa chiều, đồng thời tạo điều kiện cho thương hiệu Việt thử nghiệm và hiện diện trước lượng khán giả rộng hơn. Không gian tìm cách cân bằng giữa sự chọn lọc trong trưng bày, nhịp hoạt động cho cộng đồng sáng tạo và những dịch vụ bổ trợ nhằm kéo dài thời gian tương tác của khách hàng.

Rue Miche L’édition:

Địa chỉ: Tầng LL3 (B3) - Union Square, 171 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM

Thời gian hoạt động: 10:00 - 21:00 hằng ngày.

Rue Miche Boutique: 9B Phùng Khắc Khoan, phường Tân Định, TP.HCM

Thời gian hoạt động: 10:00 - 21:30 hằng ngày.

