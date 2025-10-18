Hồ thủy điện Thượng Kon Tum là hồ nước bán nhân tạo với diện tích hơn 7km2. Giữa mặt hồ phẳng lặng, trong xanh như tấm gương khổng lồ, những hòn đảo lớn nhỏ nhấp nhô, xen lẫn là những lồng bè nuôi cá nằm rải rác tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình.

Lênh đênh trên con thuyền nhỏ giữa mặt hồ, du khách có thể ngắm nhìn những khu rừng nguyên sinh xanh mướt, xa xa là bản làng bình yên của người Xơ Đăng ẩn hiện trong sương và dòng thác tung bọt nước trắng xóa.

Phong cảnh hữu tình ở hồ thủy điện Thượng Kon Tum. Ảnh: Du lịch Măng Đen

Trong lòng hồ rải rác những lồng nuôi cá nước ngọt như cá chép, cá rô, cá lóc... Ảnh: Tố Đen

Một điểm khác lạ so với không gian hồ tràn đầy sức sống là khu vực "rừng chết". Theo tìm hiểu, quá trình tích nước nhiều năm trong lòng hồ của công trình thủy điện đã khiến cho hàng trăm cây rừng xung quanh bờ bị ngập nước, dần chết khô, ngả sang màu trắng ngà.

Thế nhưng, rặng cây chết khô này lại được nhiều nhiếp ảnh gia, du khách thích thú vì tạo nên khung cảnh ma mị, độc lạ.

Khu vực "rừng chết" tại hồ thủy điện. Ảnh: Tố Đen

Đầu tháng 10, anh Đoàn Văn Tố (thường được biết tới với biệt danh Đen đi đó đi đây), một người mê nhiếp ảnh và du lịch, có hành trình từ TPHCM tới Quảng Ngãi khám phá hồ thủy điện Thượng Kon Tum.

Để tới hồ thủy điện, anh Tố cùng đoàn đi xe máy men theo những cánh rừng và núi đồi. Có nhiều đoạn đường xấu, khó đi nhưng khung cảnh hoang sơ, đẹp mắt. Du khách nên đi cùng các hướng dẫn viên người địa phương để tránh lạc đường.

Các du khách thích thú đi thuyền khám phá lòng hồ. Ảnh: Tố Đen

Anh Tố ngồi trên con thuyền nhỏ, lênh đênh giữa lòng hồ, tận hưởng khung cảnh thiên nhiên kỳ thú. Một điều đặc biệt khiến anh mê mẩn là dòng nước ở hồ thủy điện này lại chảy ngược - do bắt nguồn từ sông Đắk Bla. Khác với hầu hết các con sông ở Việt Nam đều xuôi về hướng đông để đổ ra biển, sông Đắk Bla lại chảy ngược về phía tây.

Từ xa xưa, các dân tộc Ba Na, Xơ Đăng, Jrai, Rơ Ngao… sống dọc lưu vực sông Đắk Bla đã dệt nên nhiều câu chuyện huyền bí để lý giải về dòng chảy khác thường ấy. Chính điều này khiến con sông trở thành điểm đến chứa đựng nhiều điều kỳ thú, thu hút du khách gần xa.

Mặt hồ phẳng lặng, trong xanh, xung quanh là những khu rừng nguyên sinh, thác nước trắng xóa. Ảnh: Tố Đen

Khi thuyền di chuyển gần đến khu vực "rừng chết", anh Tố và đoàn khách phấn khích reo hò. Ai nấy đều mở điện thoại để chụp những tấm hình ma mị, huyền bí tại đây.

"Con thuyền đi chậm, lướt qua những rặng cây khô héo. Có thân cây dù đã chết khô vẫn vững vàng, thẳng đứng giữa sóng nước, có thân lại nghiêng ngả theo thời gian. Giữa lòng hồ bao la, xanh mướt, khu vực này trở thành điểm nhấn của chuyến hành trình", anh Tố chia sẻ.

Rặng cây chết tạo bối cảnh chụp ảnh hấp dẫn giới nhiếp ảnh gia, du khách. Ảnh: Tố Đen

Theo anh Tố, mùa nước cạn (thường rơi vào đầu năm), khu vực "rừng chết" sẽ lộ rõ, trở nên ma mị hơn. Ảnh: Tố Đen

Chuyến đi này, anh Tố có chút tiếc nuối khi không đủ thời gian ở lại cắm trại ven hồ, chiêm ngưỡng sự thay đổi của thảm thực vật, mặt nước hồ các thời điểm khác nhau trong ngày.

Trong hành trình lần này, ngoài ghé thăm khu vực lòng hồ, anh còn check-in một vài con thác "vô danh", khám phá thác Khỉ, làng Kon Tu Ma.

Thác Khỉ cao 20m, nằm trọn trong Vườn quốc gia Chư Mom Ray nên du khách có thể kết hợp chiêm ngưỡng hệ sinh thái rừng tái sinh, rừng nguyên sinh giàu có và đa dạng. Ảnh: Tố Đen

Hiện nay, khu vực lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum ngày càng phát triển nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn dành cho du khách.

Ngoài việc ngồi thuyền hoặc cano dạo quanh hồ, du khách có thể chèo SUP len lỏi vào các ngóc ngách, tận hưởng không gian thiên nhiên hoang sơ và yên bình. Bên cạnh đó là trải nghiệm câu, bắt cá trên hồ, trekking rừng nguyên sinh ven hồ, cắm trại chờ ngắm hoàng hôn...

Xung quanh hồ có nhiều con thác tự nhiên rất đẹp. Ảnh: Tố Đen