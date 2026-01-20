Rừng Mai nằm trong đại đô thị Eco Retreat (rộng 220ha, tại Bến Lức, Tây Ninh), tiếp giáp cửa ngõ phía tây TP.HCM, cách bến Bạch Đằng 40 phút lái xe.

Phân khu Rừng Mai mang dấu ấn của sắc mai vàng rực rỡ, mở đầu cho mùa lễ hội trong năm. Ảnh phối cảnh

Rừng Mai - dấu ấn “Mùa lễ hội” đầu tiên

Trước đó, Eco Retreat cũng đã ra mắt 3 phân khu: Xuân - Hạ - Thu mang 3 phong cách cảnh quan đặc sắc đại diện cho nét riêng của mỗi mùa trong năm. “Mùa lễ hội” là phân khu tiếp theo, kiến tạo hệ sinh thái sống cân bằng giữa thiên nhiên, cộng đồng và cảm xúc. Trong đó, tinh thần lễ hội không thể hiện đơn thuần qua những đám đông cuồng nhiệt, mà sâu sắc trong trải nghiệm cảm xúc và trải nghiệm xã hội, thông qua cách quy hoạch không gian và tổ chức các tiện ích sống dành cho cư dân tương lai.

Phân khu Rừng Mai là mảnh ghép đầu tiên thuộc “Mùa lễ hội” được Ecopark ra mắt. Ảnh phối cảnh

“Mùa lễ hội” tại Eco Retreat được khởi đầu bằng mảnh ghép mang tên Rừng Mai có thiết kế cảnh quan rực rỡ sắc hoa của những vạt mai vàng làm điểm nhấn, mang ý nghĩa báo hiệu cho mùa lễ hội đầu tiên của năm theo đặc trưng văn hóa miền Nam. Toàn bộ các thảm hoa và tầng thực vật của Rừng Mai đều sử dụng điểm nhấn của sắc vàng, cam, đỏ để tôn lên không khí rộn ràng khi đất trời chuyển giao từ năm cũ sang năm mới.

Vị trí tâm điểm

Nằm trong tổng thể quy hoạch về vị trí có tính chất cửa ngõ cho mọi luồng dịch chuyển của cư dân và du khách đến Eco Retreat, Rừng Mai còn sở hữu riêng lợi thế về liên kết vùng. Rừng Mai là trung tâm kết nối để tất cả phân khu tại đại đô thị thông qua các trục đại lộ chính, gồm đại lộ Công Viên, đại lộ Vịnh Đảo. Rừng Mai nằm trên cung đường về nhà của tất cả các phân khu như biệt thự Đảo, biệt thự Rừng, mang đến giá trị khai thác lưu lượng cho các dãy nhà phố, villa thương mại tại đây.

Rừng Mai nằm tại vị trí kết nối giữa nội khu và ngoại khu. Ảnh phối cảnh

Trong tổng thể quy hoạch và phát triển khu vực, Rừng Mai còn là vị trí kết nối giữa nội khu và ngoại khu, khi liền kề các mảnh ghép quy hoạch về thương mại, dịch vụ của khu vực.

Hệ tiện ích đa dạng

Hệ tiện ích tại Rừng Mai được phân bổ đan xen dọc theo chiều dài của phân khu, giúp bất kỳ căn nhà nào cũng dễ dàng tiếp cận các tiện ích phù hợp nhiều thế hệ như đường dạo, sân thể thao, sân chơi kết nối ra điểm hẹn chung là Zen Clubhouse ở vị trí trung tâm Rừng Mai.

Zen Clubhouse nằm tại trung tâm phân khu Rừng Mai. Ảnh phối cảnh

Với quy mô 2.600 m2, Zen Clubhouse được bố trí bể bơi điện phân muối và 3 khối công năng phục vụ đời sống cư dân gồm: gym, yoga, sauna, steam, phòng đa năng cho các hoạt động tiệc riêng khi cư dân tương lai có nhu cầu sử dụng.

Với chiến lược phát triển tiện ích phục vụ cư dân đại đô thị, nhà sáng lập Ecopark cũng sẽ vận hành đồng loạt các clubhouse tại phân khu mở như Zen Clubhouse, Tropical Clubhouse theo tiêu chuẩn hiện đại, tiện nghi, hướng đến sự bền vững để khuyến khích trải nghiệm sử dụng và chăm sóc sức khỏe dành cho cư dân Eco Retreat.

Nhịp sống lễ hội sôi động mỗi ngày

Tiện ích nội khu giúp cuộc sống sôi động trên từng bước chân. Ảnh phối cảnh

Từ Rừng Mai, cư dân tương lai có thể kết nối trực tiếp vào trung tâm Retreat Circle - trái tim cảnh quan của đại đô thị - với các không gian mở rộng như: vườn âm thanh, vườn thảo mộc, vườn vận động, các trục lễ hội và chuỗi tiện ích liên hoàn.

Đặc biệt, chỉ mất 5 phút đi bộ, cư dân Rừng Mai có thể tiếp cận khu thương mại dịch vụ Eco Bazaar đang được chủ đầu tư đưa vào khai thác từng phần, đồng thời tiếp tục hoàn thiện thêm tiện ích khu vui chơi trẻ em vào trước tháng 3/2026. Sự kết nối này giúp Rừng Mai vừa giữ được bản sắc riêng của tinh thần retreat, vừa hòa nhịp trọn vẹn vào dòng chảy sôi động của “Mùa lễ hội”.

Đa dạng hình thái sản phẩm

Với quy mô 285 căn, phân khu Rừng Mai mang đến cơ cấu sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu an cư - kinh doanh - đầu tư trong cùng một hệ sinh thái đô thị. Từ shop villa, shophouse, townhouse đến các dòng Park Villa đơn lập, và Park Villa song lập, mỗi loại hình đều được đặt trong tổng thể quy hoạch hài hòa, gắn kết chặt chẽ với cảnh quan và tiện ích chung.

Shop villa Rừng Mai khan hiếm số lượng. Ảnh phối cảnh

Trong đó, trục thương mại tại Đại lộ Công Viên được quy hoạch thêm đường nội khu, giúp các căn nhà trên tuyến phố thương mại được nhân đôi lợi thế nhờ vào thiết kế 2 mặt tiền. Tại đây, dòng sản phẩm shop villa và shophouse có thiết kế hữu hạn, số lượng khan hiếm cũng trở thành một điểm cộng trong việc tăng tối đa giá trị khai thác, giảm tối thiểu sự cạnh tranh nội khu.

Park villa song lập Rừng Mai mang màu sắc tươi vui, rực rỡ. Ảnh phối cảnh

Vùng lõi cảnh quan được bố trí 3 tuyến park villa, dòng sản phẩm biệt thự vườn đặc trưng của Eco Retreat. Đây là các biệt thự song lập, đơn lập có thiết kế tối ưu về diện tích, phổ biến từ 162 - 180 m2, giúp dễ dàng tiếp cận mọi gia đình, nhất là các gia đình trẻ đang ưu tiên môi trường phát triển toàn diện cho con cái.

Đặc biệt, sau lễ ký kết hợp tác giáo dục với trường liên cấp Edison, ngày 29/1/2026, trường Phổ thông liên cấp Edison cũng chính thức khởi công xây dựng để đưa vào hoạt động và tuyển sinh năm học đầu tiên vào năm 2027, tạo thêm mảnh ghép tiện ích quan trọng phục vụ cư dân.

(Nguồn: Ecopark)