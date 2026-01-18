Tiền lương và tiền cho thuê nhà: Hai nguồn thu nhập có bị cộng gộp tính thuế?

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas, cho biết, đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp, thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện quyết toán thuế thu nhập cá nhân hằng năm.

Với khoản thu nhập này, người nộp thuế vẫn được áp dụng đầy đủ các khoản giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc theo quy định. Khi quyết toán năm thì không cộng các khoản thu nhập khác vào để quyết toán chung.

Trong khi đó, thu nhập từ cho thuê nhà được xếp vào nhóm thu nhập từ cho thuê tài sản, là một loại thu nhập độc lập, không cùng loại với thu nhập từ tiền lương, tiền công hay thu nhập từ hoạt động kinh doanh. Khoản thu nhập này không thực hiện quyết toán thuế theo năm và chỉ thuộc diện chịu thuế khi doanh thu cho thuê vượt ngưỡng 500 triệu đồng/năm.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, thời gian qua, TP Hà Nội đang triển khai nhiều dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông, xây dựng 7 cầu vượt sông Hồng. Đây là những dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô.

Tuy nhiên, lợi dụng quá trình giải phóng mặt bằng tại một số dự án, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị và một số đối tượng xấu đã gia tăng hoạt động tuyên truyền sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Các đối tượng này cố tình bóp méo bản chất sự việc, thổi phồng khó khăn trong quá trình triển khai dự án, đồng thời quy chụp trách nhiệm, bịa đặt thông tin về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Mục đích nhằm gây hoang mang trong dư luận, kích động khiếu kiện, tụ tập đông người, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Thông tin trên được nêu trong báo cáo của Bộ Xây dựng về nhà ở và thị trường bất động sản quý IV và cả năm 2025 vừa được công bố.

Liên quan đến tình hình huy động và tiếp cận nguồn vốn, báo cáo của Bộ Xây dựng dẫn số liệu cập nhật gần nhất từ NHNN cho biết, tính đến ngày 30/11/2025, dư nợ tín dụng kinh doanh bất động sản đạt khoảng 2 triệu tỷ đồng.

Trong năm 2025, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực này duy trì mức tăng ổn định qua các quý và trên hầu hết các hạng mục. Cụ thể, từ hơn 1,56 triệu tỷ đồng trong quý I/2025 tăng lên 2 triệu tỷ đồng vào quý IV/2025.

Về hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, quý IV/2025 ghi nhận sự biến động mạnh cả về quy mô lẫn cơ cấu phát hành. Tỷ trọng trái phiếu bất động sản trong tổng giá trị phát hành dao động lớn, từ 7,43% trong tháng 10, tăng lên 38,6% trong tháng 11, sau đó giảm còn 28% trong tháng 12.

Đà tăng giá kéo dài của phân khúc căn hộ có dấu hiệu chững lại khi nhiều nhà đầu tư bắt đầu rao bán cắt lỗ. Báo cáo thị trường cho thấy thanh khoản giảm và lực cầu thực bắt đầu chi phối diễn biến giá, mở ra giai đoạn điều chỉnh sau chu kỳ tăng tốc.

Về cầu thị trường, Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE) cho biết nhu cầu ở thực vẫn giữ vai trò quan trọng, song động lực chính của thị trường vẫn đến từ cầu đầu tư. Ước tính hơn 75% giao dịch đến từ nhóm khách hàng mua căn nhà thứ hai trở lên, trong đó khoảng 10% sử dụng đòn bẩy tài chính ngắn hạn.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2025, đà tăng của thị trường căn hộ có xu hướng chậm lại. Một bộ phận nhà đầu tư mua theo tâm lý FOMO bắt đầu rao bán “cắt lỗ”, trong khi mặt bằng giá tại các khu vực trung tâm vẫn được duy trì ổn định.

Ngay trong tháng đầu năm 2026, thị trường đấu giá đất tại Hà Nội đã sôi động khi hàng loạt khu đất lên sàn. Trong đó có 29 thửa đất nằm sát khu đô thị thể thao Olympic của Vingroup tại huyện Thanh Oai (cũ) với giá khởi điểm 14 triệu đồng/m2. Các thửa đất có diện tích từ 83,87-180,46m2, được phép xây dựng tối đa 5 tầng.

Về bước giá, tại vòng đấu bắt buộc, bước giá được quy định là 40 triệu đồng/m2. Sang vòng đấu thứ hai, bước giá là 2 triệu đồng/m2.

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá kéo dài từ ngày 9/1 đến hết ngày 21/1. Phiên đấu giá dự kiến tổ chức vào sáng 26/1 tại Nhà thi đấu xã Thanh Oai.