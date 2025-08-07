Trao đổi với VietNamNet ngày 7/8, bác sĩ Phạm Thị Mây, Phó trưởng khoa Liên chuyên khoa, Trung tâm Y tế Tân Yên (Bắc Ninh), cho biết bệnh nhi 11 tuổi, cảm thấy đau tai từ đêm khi đang ngủ nhưng tới sáng mới đến viện.

"Tiến hành nội soi, cả bác sĩ và bệnh nhân đều bất ngờ, rùng mình vì nhìn thấy có 1 con rết ngọ nguậy trong tai của người bệnh", bác sĩ Mây cho biết. Nếu con rết không được gắp bỏ rất có thể sẽ bò sâu vào lỗ tai, gây thủng màng nhĩ hoặc nhiễm trùng, viêm tai.

Các bác sĩ đã tiến hành gắp bỏ con rết còn sống, dài khoảng 5cm, ngọ nguậy trong tai bệnh nhân.

Bác sĩ Mây từng gắp dị vật như kiến, muỗi, các loài bọ cánh cứng hay gián, bướm... trong tai bệnh nhân, tuy nhiên đây là lần đầu tiên bà trực tiếp gắp con rết còn sống - thủ phạm khiến bệnh nhân đau dữ dội.

Để phòng ngừa côn trùng chui vào tai, bác sĩ Mây khuyến cáo người dân cần dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thoáng mát để hạn chế côn trùng ẩn náu. Nên ngủ trên giường, hạn chế ngủ trên đất hay những nơi ẩm thấp. Trước khi lên giường cần làm sạch sẽ lại giường.

Những cách làm này không loại bỏ hoàn toàn nhưng sẽ giúp hạn chế được phần nào tình trạng côn trùng xâm nhập vào tai.

Khi bị dị vật, đặc biệt là côn trùng, chui vào tai, người dân tuyệt đối không tự ý tìm cách gắp bỏ. Việc này có thể sẽ khiến con vật chui vào sâu hơn, giãy giụa hoặc cắm chặt chân bám vào màng nhĩ gây thủng, nhiễm trùng, viêm tai, ảnh hưởng đến thính giác rất nguy hiểm.

Bệnh nhân cần đến ngay các cơ sở y tế có chuyên khoa tai mũi họng để bác sĩ lấy dị vật ra ngoài bằng phương pháp chuyên môn an toàn.