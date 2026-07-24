Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt phân khu Rừng Phượng thuộc đô thị Eco Retreat. Ảnh phối cảnh

Phân khu giáo dục toàn diện đầu tiên tại Eco Retreat

Tại nhiều đô thị hiện nay, trường học và nơi ở thường tồn tại như hai thực thể tách biệt. Trẻ em học tập trong trường nhưng phần lớn thời gian còn lại lại sống thiếu không gian trải nghiệm, vận động và kết nối thiên nhiên.

Nhà sáng lập Ecopark đã tiên phong giải bài toán này trong các đại đô thị bằng cách tích hợp 3 yếu tố cốt lõi: môi trường giáo dục, môi trường tự nhiên và môi trường cộng đồng trong cùng một không gian sống.

Một góc đại đô thị Eco Retreat. Ảnh: Anh Phương

Triết lý đó được hiện thực hóa tại Eco Retreat - khu đô thị trị liệu, phục hồi và tái tạo rộng 220 ha, ở cửa ngõ phía Tây TP.HCM, cách Bến Bạch Đằng khoảng 30 phút di chuyển qua Đại lộ Võ Văn Kiệt và cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Tại đây, phân khu Rừng Phượng chính thức ra mắt, trở thành phân khu giáo dục toàn diện đầu tiên của dự án.

Tại Rừng Phượng, không gian học tập của trẻ không còn giới hạn trong khuôn viên trường học mà được mở rộng ra thiên nhiên, cộng đồng và những trải nghiệm diễn ra mỗi ngày. Bên cạnh việc tiếp cận chương trình giáo dục chất lượng, trẻ được lớn lên trong một cộng đồng cư dân có chung hệ giá trị, tạo nên môi trường giao tiếp an toàn, văn minh và tích cực. Những hoạt động giữa thiên nhiên, những kết nối với cộng đồng và các trải nghiệm thường nhật trở thành chất xúc tác giúp trẻ phát triển về thể chất, cảm xúc, tư duy và kỹ năng sống.

Trường PTLC Edison Schools tại Eco Retreat rộng 22.000m2. Ảnh phối cảnh

Tâm điểm của Rừng Phượng là hệ thống trường Trường PTLC Edison Schools - Tổ hợp giáo dục phổ thông liên cấp đi đầu trong đổi mới sáng tạo, rộng gần 22.000 m², với quy mô đào tạo lên đến 3.600 học sinh mỗi năm. Trường PTLC Edison tại Eco Retreat được quy hoạch bài bản từ kiến trúc, cảnh quan và cơ sở vật chất hiện đại, đạt chuẩn quốc tế.

Trường PTLC Edison Schools đề cao sự sáng tạo trong giảng dạy, học tập. Ảnh phối cảnh

Edison là trường học điển hình Microsoft toàn cầu trong nhiều năm liên tiếp đồng thời được vinh danh là trường học đổi mới sáng tạo cấp quốc gia, đi đầu trong giáo dục công nghệ thông tin, AI, các kỹ năng thế kỷ 21 và ngoại ngữ (Anh-Trung-Nhật-Hàn). Edison cũng là Trung tâm khảo thí uỷ quyền của College Board-Hoa Kỳ, mã thành viên 09144, chuyên tổ chức các bài thi chuẩn hoá quốc tế SAT và AP- bài thi được công nhận toàn cầu khi xét đầu vào Đại học.

Nâng cao 6 chỉ số phát triển toàn diện

Rừng Phượng, Eco Retreat dành quỹ đất lớn cho giáo dục. Ảnh phối cảnh

Cùng với hệ thống trường PTLC Edison, phân khu Rừng Phượng cũng được quy hoạch gần 7.000m2 đất trường mầm non, phục vụ ngày càng nhiều gia đình trẻ yêu lối sống xanh, bền vững, muốn cho con lớn lên trong môi trường trong lành, khoáng đạt, góp phần thúc đẩy các chỉ số phát triển toàn diện của trẻ thông qua môi trường sống được trị liệu, phục hồi và tái tạo mỗi ngày.

Đây cũng là triết lý mà Eco Retreat theo đuổi khi kiến tạo môi trường sống hướng tới sự phát triển toàn diện của con người thông qua 6 chỉ số quan trọng gồm: PQ - sức khỏe, IQ - trí tuệ, EQ - cảm xúc, CQ - sáng tạo, SQ - xã hội, AQ - nghị lực để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Đường đến trường mát mẻ, an toàn của trẻ tại phân khu Rừng Phượng. Ảnh phối cảnh

Tại Rừng Phượng, mỗi cung đường cây xanh, công viên, vườn trái cây cộng đồng hay những không gian vận động ngoài trời đều trở thành một phần của hành trình trưởng thành. Trẻ em không chỉ học kiến thức mà còn được học cách khám phá, trải nghiệm, giao tiếp, vận động, phát triển cảm xúc và xây dựng các mối quan hệ xã hội lành mạnh.

Khi giáo dục không dừng lại ở điểm số

Ông Nguyễn Đức Cảnh - Tổng giám đốc DB Group - Nhà sáng lập Ecopark cho biết, Rừng Phượng là phân khu thể hiện rõ nét nhất giá trị giáo dục toàn diện nhờ sự cộng hưởng giữa 3 yếu tố: môi trường giáo dục chất lượng cao, môi trường xã hội văn minh, môi trường tự nhiên sinh thái. Tất cả được thiết kế để xoay quanh sự phát triển của trẻ em, tuổi teen, tạo bệ phóng vững chắc cho thế hệ tương lai.

Eco Retreat đáp ứng không gian cho trẻ học mà chơi, chơi mà học. Ảnh: Anh Phương

Theo bà Lê Tuệ Minh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư giáo dục Innochain, Chủ tịch Hệ thống Trường phổ thông liên cấp Edison: Trong bối cảnh thế giới thay đổi với tốc độ nhanh chóng với sự phát triển vũ bão của công nghệ và AI, thành công của một đứa trẻ không còn được quyết định chỉ bởi kết quả học tập học thuật mà còn bởi khả năng thích ứng, tư duy sáng tạo, kỹ năng hợp tác toàn cầu và sự phát triển cân bằng, vững vàng về sức khoẻ thể chất, tinh thần, cảm xúc và ý chí độc lập, tự chủ. Đó cũng là định hướng mà Edison Schools tại Eco Retreat theo đuổi.

Nhà trường xây dựng chân dung học sinh với các năng lực toàn diện như sức khỏe thể chất và tinh thần tích cực, năng lực công nghệ và sáng tạo, kỹ năng sống tự chủ, năng lực học tập suốt đời, trí tuệ cảm xúc và tinh thần công dân toàn cầu. Khi những giá trị đó được đặt trong môi trường sống xanh của Eco Retreat, trẻ em có thêm cơ hội phát triển một cách tự nhiên thông qua vận động ngoài trời, tiếp xúc thiên nhiên, tham gia hoạt động cộng đồng và xây dựng những trải nghiệm tuổi thơ giàu cảm xúc.

Eco Retreat trở thành điểm đến của nhiều gia đình cư dân, du khách. Ảnh: Anh Phương

Rừng Phượng được quy hoạch trong phân khu Mùa Lễ hội với cảm hứng từ những cung đường đến trường đẹp nhất của tuổi thơ. Thay vì phụ thuộc vào phương tiện đưa đón, trẻ có thể tự đi bộ hoặc đạp xe trên những tuyến phố an toàn, nhiều cây xanh để đến trường, biến hành trình mỗi ngày thành một trải nghiệm khám phá và học hỏi.

Nằm tại cửa ngõ khu đô thị, Rừng Phượng kết nối thuận tiện đến quảng trường trung tâm, công viên Hồ Thiên Nga cùng 20 khu vườn chủ đề thuộc Retreat Circle. Mạng lưới không gian xanh và tiện ích này mở rộng phạm vi học tập của trẻ vượt ra ngoài lớp học, tạo điều kiện để các em vận động, tương tác với thiên nhiên và gắn kết cộng đồng ngay trong cuộc sống thường nhật.

Biệt thự song lập tại Rừng Phượng. Ảnh phối cảnh

Bên cạnh hệ cảnh quan được thiết kế thân thiện với trẻ em, Rừng Phượng còn mang phong cách kiến trúc hiện đại với đa dạng loại hình sản phẩm như nhà phố đại lộ, nhà phố vườn, biệt thự song lập và biệt thự đơn lập, đáp ứng nhu cầu của nhiều thế hệ gia đình.

Khách hàng quan tâm phân khu Rừng Phượng, Eco Retreat có thể liên hệ một trong 20 đại lý chính thức để được thông tin, hỗ trợ, tư vấn.

(Nguồn: Ecopark)