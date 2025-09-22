Thủ tướng phê duyệt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 7 lĩnh vực: Báo chí; ưu đãi, miễn trừ; hội nghị, hội thảo quốc tế; hoạt động của các tổ chức nghiên cứu, hợp tác song phương; miễn thị thực; xuất nhập cảnh; công chứng.

Thủ tướng phê duyệt bổ sung cách thức thực hiện trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia và giảm thời gian giải quyết các thủ tục sau: Thủ tục lập văn phòng thường trú của báo chí nước ngoài tại Việt Nam; thủ tục cử phóng viên thường trú tại các địa phương khác của Việt Nam; thủ tục cấp phép hoạt động báo chí tại Việt Nam cho phóng viên nước ngoài không thường trú tại Việt Nam...

Thủ tướng phê duyệt giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy miễn thị thực tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài từ 2 ngày làm việc xuống 1 ngày làm việc và bổ sung hình thức gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đối với thủ tục cấp thị thực cho người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài.

Cùng với đó, thời gian công chứng tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch giảm từ không quá 2 ngày làm việc xuống trong vòng 24 giờ. Với hợp đồng, giao dịch phức tạp, thời gian công chứng giảm từ không quá 10 ngày xuống 6 ngày làm việc.

Ngoài ra, Thủ tướng cho phép cơ quan sử dụng chữ ký số, con dấu số khi nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan trong nước của Bộ Ngoại giao.

Những quyết định này cho thấy nỗ lực mạnh mẽ của Chính phủ trong việc cải cách hành chính, đẩy mạnh số hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức trong và ngoài nước khi tiếp cận dịch vụ công.