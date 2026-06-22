Phối cảnh S-Light Tower - tháp đôi biểu tượng tại trung tâm Nam Đà Nẵng mặt sông Hàn. Ảnh: Sun Property

Biểu tượng sống mới tại trung tâm nam Đà Nẵng

Tọa lạc ngay ngã tư Nguyễn Đình Thi - 29/3, S-Light Tower được ví như cửa ngõ của “Thủ phủ Ánh Dương” Sun NeO City. Giá trị dự án sẽ nhân lên gấp bội khi mạng lưới giao thông gồm cầu Bùi Tá Hán kết nối dự án với biển Mỹ Khê, tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam, hệ thống LRT kết nối sân bay Đà Nẵng - Hội An - Chu Lai… hoàn thiện.

Dự án gồm 2 tòa tháp cao 22 tầng, 3 tầng hầm với gần 800 căn hộ, được thiết kế để trở thành nơi an cư lý tưởng của tầng lớp cư dân mới. Từ dự án, cư dân dễ dàng tiếp cận các tiện ích: bãi biển Mỹ Khê (2,5km), sân bay quốc tế Đà Nẵng (5km), trung tâm thành phố (5,5km) và phố cổ Hội An (18,6km)…

Vị trí mặt sông Hàn mang lại tầm nhìn sông - núi - biển và pháo hoa DIFF. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Giá trị độc bản của S-Light Tower còn đến từ thế đất “minh đường tụ thủy” ở ngã ba sông Cẩm Lệ, sông Hàn và sông Đô Tỏa. Được bao quanh bởi các quần thể thấp tầng, tòa tháp đôi cao 22 tầng sở hữu tầm nhìn 360 độ thu trọn vẻ đẹp của ba dòng sông, danh thắng Ngũ Hành Sơn, biển Đông ở tầng cao cùng những màn trình diễn Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) thường niên.

Thiết kế của tổ hợp mang đậm hơi thở phương Đông với cảm hứng thiết kế "Hạc Vân Thiên" (hạc bay lên trời mây). Hai khối tháp được kết nối thành một tổng thể thống nhất, mô phỏng dáng hình của chim Hạc - biểu tượng của sự thanh cao, trường thọ. Dấu ấn của loài chim quý được thể hiện qua tông màu trắng chủ đạo cùng các chi tiết khắc họa đôi cánh Hạc vút bay, “thổi hồn” văn hóa truyền thống vào không gian đương đại.

Dấu ấn chim Hạc uyển chuyển trong thiết kế của tháp đôi S-Light Tower. Ảnh: Sun Property

Hoàn thiện không gian sống là chuỗi tiện ích nội khu được "đo ni đóng giày" cho tệp khách tinh hoa. Ngay tại khối đế, hệ thống shophouse mở ra nhịp sống thương mại năng động, đáp ứng trọn nhu cầu mua sắm. Bước lên tầng 2 là thế giới giải trí và chăm sóc sức khỏe với hồ bơi, phòng gym, spa, khu vui chơi trẻ em (kids club) và khu vui chơi gia đình (family game lounge). Cùng với đó, thư viện cũng được thiết kế để kiến tạo môi trường “workcation” (làm việc kết hợp nghỉ dưỡng) cho tầng lớp trí thức.

Đón sóng tăng trưởng tại Nam Đà Nẵng

Bức tranh đầu tư tại S-Light Tower càng trở nên sắc nét khi hành lang phía Nam đang vươn mình thành tâm điểm du lịch quốc tế nhờ vị trí giữa trung tâm Đà Nẵng và Hội An, cùng lực đẩy từ dự án "Dòng sông ánh sáng" và tuyến du lịch đường thủy nội địa trong tương lai. Sức bật khu vực càng được bồi đắp khi thành phố tăng tốc triển khai các khu công nghiệp trọng điểm và dịch chuyển hệ thống giáo dục, y tế, khoa học văn hóa về cực Nam.

Lực đẩy này đã kích hoạt làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ, mở ra nguồn cầu dồi dào cho S-Light Tower. Đây là bến đỗ lý tưởng giải “cơn khát” không gian xanh cho cư dân nội đô và đáp ứng nhu cầu lưu trú của người dân Quảng Nam (cũ) muốn an cư gần nơi làm việc. Với giới đầu tư, dự án là "second home" để khai thác cho thuê sinh lời bền vững.

Nam Đà Nẵng trở thành bến đỗ an cư lý tưởng trước làn sóng “di cư” kép. Ảnh: Ánh Dương

Không chỉ tối ưu trải nghiệm an cư, S-Light Tower còn mang tới bài toán đầu tư đắc lợi nhờ cơ cấu sản phẩm linh hoạt với studio, căn 3 PN và penthouse. Việc dòng căn studio và 1 PN chiếm gần 80% quỹ căn giúp đảm bảo thanh khoản và tỷ lệ lấp đầy cao. Đặc biệt, mỗi tài sản đều sở hữu pháp lý minh bạch và quyền sở hữu lâu dài, đem đến giá trị tích sản truyền đời.

"Hội tụ lực đẩy từ chiến lược mở rộng đô thị về phía Nam và các dự án du lịch, khu vực này đang là thỏi nam châm hút vốn. Những sản phẩm ở tọa độ lõi với pháp lý vững vàng và tiện ích đa dạng như S-Light Tower hứa hẹn vừa giải bài toán an cư, vừa là tài sản khai thác hấp dẫn", đại diện Sun Property khẳng định.

S-Light Tower đón đầu dòng khách du lịch và lực lượng lao động chất lượng cao đổ về Đà Nẵng. Ảnh: Ánh Dương

Đón đầu quy hoạch Đà Nẵng hậu sáp nhập, sở hữu S-Light Tower chính là nắm giữ “cỗ máy sinh lời” kép: vừa tối ưu doanh thu từ dòng khách du lịch, vừa đón làn sóng chuyên gia đổ về Nam Đà Nẵng. Dự án được kỳ vọng tái định hình “đường chân trời” khu vực, thu hút cộng đồng trí thức và giới đầu tư.

Tìm hiểu về S-Light Tower - biểu tượng sống mới và cơ hội đầu tư sinh lời bền vững tại tâm mạch Nam Đà Nẵng.

(Nguồn: Sun Property)