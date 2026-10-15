Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng 2026” được VCCI tổ chức ngày 11/10 tại Hà Nội. Việc xét chọn năm nay không chỉ dựa trên kết quả sản xuất, kinh doanh mà còn xem xét năng lực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển mô hình kinh doanh, trách nhiệm xã hội và những đóng góp cho cộng đồng doanh nghiệp.

Các tiêu chí này cho thấy yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ doanh nhân trong bối cảnh mới, khi hiệu quả kinh doanh cần gắn với năng lực thích ứng, phát triển bền vững và trách nhiệm với xã hội.

Khẳng định dấu ấn lãnh đạo bằng kết quả bền vững

Dưới sự dẫn dắt của ông Lester Tan, Sabeco tiếp tục củng cố vị thế “Nhà sản xuất bia của Việt Nam” (Vietnam’s Brewer), giữ vững bản sắc Việt, đồng thời đầu tư cho con người, đổi mới sáng tạo, năng lực vận hành và phát triển quốc tế.

Chia sẻ về giải thưởng này, ông Lester Tan nhấn mạnh đây là thành quả của tập thể: “Tôi xin chia sẻ niềm vinh dự được có tên trong số 100 doanh nhân tiêu biểu tại Cúp Thánh Gióng năm nay với toàn thể nhân viên Sabeco. Người lãnh đạo dĩ nhiên sẽ không ngừng thúc đẩy cải tiến, đối mới và đặt ra những mục tiêu tham vọng. Tuy nhiên, đội ngũ nhân viên tại Sabeco đã giúp tôi củng cố niềm tin rằng sự tiến bộ, phát triển không đến từ một cá nhân hay một ý tưởng riêng lẻ, mà là thành quả của sự đồng lòng, tinh thần không ngừng học hỏi, thích ứng và cùng nhau thiết lập những chuẩn mực mới. Vì vậy, danh hiệu này có ý nghĩa đặc biệt với tôi, bởi đó là ghi nhận cho nỗ lực chung của tập thể nhân viên và lãnh đạo của Sabeco và khát vọng của chúng tôi trong việc mang lại nhiều giá trị hơn nữa cho Việt Nam.”

Tổng Giám đốc Lester Tan được VCCI vinh danh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng 2026” tối ngày 11/10 (Ảnh: BTC)

Dù bối cảnh thị trường nhiều biến động, năm 2025, lợi nhuận sau thuế của Sabeco đạt 4.573 tỷ đồng, ROE tăng từ 18,0% năm 2024 lên 19,3%. Từ nền tảng vững chắc tại thị trường trong nước, Sabeco tiếp tục đẩy mạnh phát triển quốc tế. Cho tới nay, sản phẩm của doanh nghiệp hiện có mặt tại hơn 40 quốc gia, kết quả xuất khẩu nửa đầu năm 2026 tăng 221% so với cùng kỳ. Bên cạnh danh hiệu Cúp Thánh Gióng, năm nay Sabeco cũng được xướng tên ở vị trí tốp đầu trong 200 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam, Top 10 Thương hiệu xuất sắc, Top 1 Công ty uy tín ngành thực phẩm - đồ uống và nằm trong danh sách “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”.

Ông Lester Tan chia sẻ với cộng đồng doanh nhân tại Diễn đàn diễn ra ngày 11/10 (Ảnh: BTC)

Đồng hành cùng đất nước trong giai đoạn phát triển mới

Bên cạnh lễ vinh danh, chiều 12/10, ông Lester Tan cùng các doanh nhân tiêu biểu tham dự buổi gặp mặt với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trao đổi về vai trò và những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.

Những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp càng có ý nghĩa hơn khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển 2026-2030, với yêu cầu không chỉ mở rộng quy mô mà còn nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất và sức cạnh tranh trên trường quốc tế. Điều này cũng được phản ánh qua chia sẻ của ông Lester Tan trong khuôn khổ Diễn đàn “Doanh nhân tiên phong - Chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới” trước đó. Theo ông, mức tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng chưa phải đích đến cuối cùng, thước đo thành công là các thương hiệu nội địa như Bia Saigon, Bia 333 khi được người tiêu dùng quốc tế nhận biết, tin tưởng và lựa chọn rộng rãi. Chặng đường tiếp theo của doanh nghiệp Việt vì vậy là chuyển từ xuất khẩu sản phẩm sang xây dựng thương hiệu, từ cạnh tranh bằng năng lực sản xuất sang cạnh tranh bằng giá trị.

“Chặng đường tiếp theo đòi hỏi chúng ta tự tin vào bản sắc Việt, kiên định nâng cao chuẩn mực, cởi mở với ý tưởng mới và đủ mạnh dạn thử nghiệm những hướng đi mới. Đó là cách chúng tôi nhìn nhận vai trò của Sabeco với tư cách Nhà sản xuất bia của Việt Nam, và cũng là cách Sabeco tiếp tục đồng hành, phát triển cùng Việt Nam trên tinh thần “Việt Nam, Kề vai đi lên”, ông Lester Tan nhấn mạnh.

Lê Thanh