Với nhiều thế hệ người Việt, “vị Tết” được tạo nên từ những nét văn hóa đặc sắc, từ phong tục tập quán, nghi lễ truyền thống, đến không khí sum vầy và những khoảnh khắc sẻ chia gắn kết. Mỗi vùng miền đều có một “vị Tết” riêng, nhưng khi tất cả cùng hòa vào không khí Tết chung, đó chính là khoảnh khắc đón Tết trọn vẹn nhất. Thấu hiểu tinh thần ngày Tết ấy của người Việt, Sabeco khởi xướng chiến dịch “Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền” cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với mong muốn gìn giữ bản sắc văn hóa và kết nối những sắc thái văn hóa khắp mọi miền.

Đại diện Sabeco và đại diện Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quà Tết cho các Đồn biên phòng khu vực Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Trong khuôn khổ chiến dịch, Sabeco sẽ mang đến chuỗi hoạt động trao quà Tết cùng các hoạt động giao lưu văn hóa, gắn kết cộng đồng cho người dân địa phương tại 16 tỉnh thành khắp Việt Nam từ ngày 10/1/2026 đến 8/2/2026. Mỗi điểm đến là một điểm hẹn kết nối, những phần quà ý nghĩa trao tay, qua đó lan tỏa tinh thần gắn kết và sẻ chia. Đắk Lắk là điểm đến đầu tiên trong hành trình này, tiếp ngay sau đó vào ngày 11/1/2026, chương trình đã đến với tỉnh Lâm Đồng.

Tại sự kiện, Sabeco mang đến 7 không gian trải nghiệm “vị Tết” với nhiều hoạt động cộng đồng hấp dẫn, mỗi khu vực là một sắc thái quen thuộc và giàu cảm xúc của ngày Tết. Hành trình bắt đầu tại khu vực “Vị khai Xuân”, người tham dự bắt đầu hành trình khám phá bằng hoạt động check-in và trải nghiệm nét văn hóa địa phương qua các trò chơi dân gian. Tiếp nối là “Vị lộc may mắn”, nơi người dân cùng viết nên những điều ước đầu năm và hái lộc xuân, gửi gắm niềm hy vọng cho một năm mới an lành.

Với không gian “Vị hỷ rộn ràng”, người dân có thể cùng lưu giữ những khoảnh khắc sum vầy qua những khung hình Tết đáng nhớ. Khu vực “Vị Tết đậm đà từ muôn vẻ” đưa người tham dự trở về với những phong tục đã gắn bó với nhiều thế hệ qua trải nghiệm xin chữ ông Đồ cùng bia 333. Tiếp theo đó là khu vực “Tỏa vị gắn kết” cùng Bia Saigon Lager, với các trò chơi mini game tương tác thú vị, lấy cảm hứng từ những hoạt động gắn kết quen thuộc trong ngày Tết. Ngoài ra, tại không gian “Vị phúc sum vầy”, mọi người còn được trải nghiệm gói bánh chưng, bánh tét và xếp mâm cỗ Tết, cùng nhau cảm nhận tinh thần đoàn viên và gắn kết.

Người dân địa phương hào hứng tham gia các hoạt động gắn kết cộng đồng tại sự kiện

Đặc biệt, tại khu vực “Vị Tết gắn kết” - nơi chiến dịch vươn ra khỏi ranh giới địa lý của 16 địa điểm tổ chức với mong muốn kết nối người dân khắp 34 tỉnh thành qua hoạt động gắn kết cộng đồng “Chung vị Tết Việt”. Hoạt động được diễn ra tại sự kiện cộng đồng ở các tỉnh Đắk Lắk, Vĩnh Long và Nghệ An. Đồng thời, trên mạng xã hội trực tuyến, người tham gia có thể đăng tải những hình ảnh đón Tết ý nghĩa bên gia đình và người thân kèm hashtag #ChungViTetViet của chương trình.

Phối hợp với Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng Bộ Tư lệnh Biên phòng, Sabeco sẽtrao tặng tổng cộng 6.500 phần quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cũng như lực lượng biên phòng tại khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa và ven biển - những con người thầm lặng gìn giữ bình yên cho đất nước – trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Ông Cao Xuân Thạo, Trưởng ban Công tác xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chia sẻ: “Thông qua sự phối hợp cùng Sabeco trong chiến dịch này, chúng tôi mong muốn góp phần mang Tết đến gần hơn với cộng đồng địa phương, đặc biệt là những người chưa có điều kiện đón một mùa Tết trọn vẹn. Các hoạt động trao tặng quà Tết không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành và chăm lo của xã hội đối với người dân và lực lượng tuyến đầu trong dịp năm mới. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, đồng thời gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc trong mùa Tết cổ truyền.”

Trong hai ngày 10/1 và 11/1, Sabeco cùng Ban Tổ chức chương trình đã phối hợp trao tặng 900 phần quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và bộ đội biên phòng tại Đắk Lắk và Lâm Đồng. Những phần quà mang thông điệp “Chung vị Tết Việt”, bao gồm nhu yếu phẩm ngày Tết và cả hương vị Tết đặc trưng của vùng miền.

Chia sẻ về chiến dịch, ông Lester Tan, Tổng Giám đốc Sabeco cho biết: “Trong suốt 150 năm đồng hành cùng Việt Nam, Sabeco luôn không ngừng đổi mới để phát triển, đồng thời gìn giữ những giá trị văn hóa làm nên bản sắc Việt. Thông qua chiến dịch ‘Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền’, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần gắn kết và sẻ chia trong dịp năm mới, đồng thời góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Tết là khoảnh khắc văn hóa đặc biệt, kết nối các thế hệ và vùng miền trong niềm hy vọng về một năm mới tốt đẹp. Với chiến dịch này, Sabeco mong muốn mang đến một cái Tết đủ đầy cho người dân trên khắp cả nước, để ai cũng cảm nhận được sự kết nối và tinh thần sẻ chia trong dịp lễ đặc biệt này. Đây cũng là minh chứng cho cam kết lâu dài của Sabeco trong việc đồng hành cùng Việt Nam, đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội và gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp cho thế hệ mai sau”.