Đây là sự kiện văn hóa đặc biệt do Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Trung và năm giao lưu nhân văn Trung - Việt.

Tiết mục múa mở màn "Cá vượt vũ môn - Từng bước lên cao".

Khán giả được đắm mình trong không gian nghệ thuật đặc sắc với hàng chục tiết mục ca, múa, nhạc do các nghệ sĩ của Đoàn Ca múa nhạc các dân tộc Trung ương Trung Quốc biểu diễn. Sân khấu Nhà hát Hồ Gươm trở nên sôi động và rực rỡ với tiết mục múa mở màn Cá vượt vũ môn - Từng bước lên cao, tác phẩm lấy cảm hứng từ truyền thuyết Cá chép vượt Vũ Môn, biểu trưng cho nghị lực và khát vọng vươn lên.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của đêm diễn là bản hòa tấu Tương sinh tương ứng do các nghệ sĩ Triệu Hùng, A Địa Lực, A Bất Lực Tư trình bày. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được nghe trực tiếp tiếng sáo xương Giả Hồ - nhạc cụ cổ xưa có từ hàng nghìn năm trước, được coi là biểu tượng âm thanh khởi nguyên của nền văn minh Trung Hoa. Cùng với đó là sự hòa quyện của các nhạc cụ truyền thống như sáo trúc, sáo đại bàng của người Tạng, sáo ưng của dân tộc Tát-gích, đàn Ghijak vùng Tân Cương… tạo nên bản giao hưởng mang đậm dấu ấn các nền văn hóa phương Đông.

Sau đêm diễn 3/8, chương trình "Sắc màu Trung Hoa" sẽ tiếp tục tái ngộ khán giả Thủ đô vào tối 4/8 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Âm nhạc dân gian tiếp tục vang lên qua tiết mục song ca nam nữ Hoa nhài - ca khúc được cải biên từ làn điệu dân ca Giang Tô Hoa tươi hơn 80 năm tuổi và từng được UNESCO công nhận là Ca khúc xuất sắc của thế giới. Giai điệu nhẹ nhàng, trong sáng và gắn bó mật thiết với hình ảnh Trung Hoa trong các sự kiện ngoại giao đã mang lại cảm xúc lắng đọng cho khán giả Việt.

Bên cạnh âm nhạc, các tác phẩm múa trong chương trình cũng phô diễn chiều sâu văn hóa và kỹ thuật nghệ thuật truyền thống Trung Quốc. Vũ điệu Con đường tơ lụa - Điệu Hồ Toàn do nghệ sĩ Nhiệt Hy Đan, A Sơn Giang, Lưu Càn biểu diễn tái hiện điệu múa nổi tiếng từ thời Thịnh Đường với các động tác xoay liên hoàn, nhẹ như không khí mà vẫn tràn đầy nội lực.

Sắc nước - tiết mục múa của tập thể nghệ sĩ nữ lại mang đến một thế giới mềm mại và nên thơ như một bức tranh thủy mặc sống động. Trong khi đó, Tuấn mã phi nước đại đưa người xem tới không gian thảo nguyên mênh mông, nơi vẻ đẹp phóng khoáng và dũng mãnh của người Mông Cổ được truyền tải qua từng động tác mạnh mẽ và đầy nội lực.

Đặc biệt, lần đầu tiên tại Hà Nội, khán giả được thưởng thức tác phẩm múa kinh điển Tước chi linh với trình diễn ấn tượng của nghệ sĩ trẻ Kiều Nguyệt Vũ, tạo nên sự kết hợp giữa kỹ thuật điêu luyện và cảm xúc sâu lắng.

Không chỉ là dịp giới thiệu văn hóa Trung Hoa, chương trình còn là cầu nối văn hóa Việt - Trung thông qua các tiết mục kết hợp giữa nghệ sĩ hai nước: hòa tấu đàn bầu Qua cầu gió bay, ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội, các liên khúc nổi tiếng Việt - Trung và tiết mục ca múa Việt Nam - Trung Hoa thể hiện sự giao thoa và thấu hiểu giữa hai nền nghệ thuật.

