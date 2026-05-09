Chữ "Tình" trong ngành xuất bản sách

Chi nhánh Nhà Xuất bản Kim Đồng tại TPHCM vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập đơn vị. Ông Bùi Tuấn Nghĩa - Giám đốc đơn vị khẳng định đây là một dấu mốc đặc biệt - không chỉ nhìn lại chặng đường đã qua mà còn để xác lập điểm khởi đầu mới.

Ông Bùi Tuấn Nghĩa - Giám đốc Nhà Xuất bản Kim Đồng.

Đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, trong đó xuất bản giữ vai trò trung tâm trong việc xây dựng và bồi đắp nền tảng tri thức quốc gia, đồng thời là một bộ phận quan trọng của ngành công nghiệp văn hóa với nội dung là sản phẩm cốt lõi.

Đối với NXB, đây vừa là cơ hội phát triển, vừa đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao chất lượng nội dung, phát triển đa dạng sản phẩm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đọc, học và giải trí của bạn đọc trẻ.

Trong giai đoạn tới, ông Bùi Tuấn Nghĩa đề nghị tập thể tiếp tục phát huy tinh thần năng động, trách nhiệm; chủ động kết nối, tập hợp đội ngũ viết trẻ; phát hiện và đầu tư cho các bản thảo có giá trị, đặc biệt là những tác phẩm dành cho thanh niên.

Ông Lê Hoàng, Giám đốc Đường sách TPHCM chia sẻ, cột mốc 50 năm là hành trình của chữ "Tình": Tình của chuyện làm nghề và tình của chuyện làm người.

Bộ truyện Doraemon gắn liền tuổi thơ thế hệ 8X, 9X do NXB Kim Đồng phát hành.

Theo ông, nhà xuất bản, chi nhánh luôn là "bà đỡ" tuyệt vời cho những cây bút trẻ phía Nam nói riêng và cả nước nói chung. Bên cạnh đó, chi nhánh cùng với các đơn vị xuất bản luôn đồng hành trong mọi hoạt động của ngành, lan tỏa văn hóa đọc, đưa sách đến các em ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành phía Nam.

Trong bối cảnh ngành xuất bản cả nước bước vào giai đoạn đổi mới với những bước chuyển mình mạnh mẽ, các đơn vị cũng giữ vai trò quan trọng trong việc lan tỏa tri thức, góp phần phát huy văn hóa đọc và sự phát triển của công nghiệp văn hóa quốc gia.

“Đây là cơ hội phát triển nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, nâng cao chất lượng nội dung, phát triển đa dạng sản phẩm để đáp ứng tốt hơn nhu cầu đọc, học và giải trí của bạn trẻ”, ông Lê Hoàng nhấn mạnh.

Sách không chỉ là hàng hóa, còn là văn hóa

Nhà văn Văn Thành Lê - Giám đốc Chi nhánh NXB Kim Đồng tại TPHCM bày tỏ sách lâu nay được nhìn nhận là hàng hóa. Tuy nhiên, ông và các cộng sự không nghĩ chỉ làm ra hàng hóa mà chính là làm văn hóa, góp phần xây dựng văn hóa.

Nhà văn Văn Thành Lê quan niệm sách không chỉ là hàng hóa, mà còn là văn hóa.

"Chúng tôi vẫn thường nhắc nhau, hãy nhìn vào trẻ thơ mà làm sách. Và gần đây, khi nhà xuất bản nhận trong trách, nhiệm vụ làm sách cho cả lứa tuổi thanh niên, người trẻ, chúng tôi hình dung thêm phải nhìn vào thanh thiếu nhi, các bậc phụ huynh mà làm sách", ông Thành chia sẻ.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - 1 trong những cây bút chủ lực, gắn bó với NXB từ những ngày đầu bồi hồi khi cùng nhìn lại cột mốc đã qua.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - tác giả nhiều đầu sách nổi tiếng.

Theo ông, đơn vị NXB Kim Đồng tại TPHCM là điểm kết nối đặc biệt giữa những người làm sách và nhiều thế hệ bạn đọc thiếu nhi khu vực phía Nam.

Nhà văn nhớ kỷ niệm quyển sách đầu tiên của mình được xuất bản vào năm 1985 - giai đoạn điều kiện làm sách còn rất khó khăn. Với ông, Kim Đồng không đơn thuần là nơi xuất bản tác phẩm mà còn là một phần ký ức nghề nghiệp và tuổi trẻ.

