Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026, chiều 22/4, tại Hội trường S2, Trường Sĩ quan Chính trị, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phát động phong trào đọc sách với chủ đề Lan tỏa văn hóa đọc - Kết nối tri thức.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động.

Phát biểu tại sự kiện, Đại tá, nhà văn Phạm Văn Trường, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Quân đội nhân dân nêu ý nghĩa của hoạt động xuất bản trong việc lan tỏa tri thức, tôn vinh những người làm sách, khẳng định những kết quả nổi bật trong hoạt động xuất bản mà Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã đạt được trong thời gian qua.

Ông đặc biệt nhấn mạnh sự phối hợp hiệu quả giữa NXB Quân đội nhân dân và Trường Sĩ quan Chính trị trong việc xuất bản các bộ giáo trình, tài liệu, công trình nghiên cứu khoa học, góp phần thiết thực phục vụ nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, lan tỏa tri thức trong toàn quân; đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới hoạt động xuất bản, phát triển các loại hình sách hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tại lễ phát động, Đại tá, nhà văn Chu Lai chia sẻ về sức sống của văn học đề tài người lính, chiến tranh cách mạng, nhấn mạnh giá trị của sách là dòng phù sa bất tận đắp bồi tri thức cho nhân loại mà không một công nghệ nào có thể thay thế.

Đại tá, nhà văn Phạm Văn Trường, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, nhấn mạnh, giữa dòng chảy thông tin dày đặc của thời đại số, văn hóa đọc đứng trước nhiều thách thức nhưng cũng càng cho thấy vai trò không thể thay thế.

Theo ông, sách vẫn là nền tảng tri thức bền vững, âm thầm bồi đắp tư duy, nhân cách và bản lĩnh cho mỗi cán bộ, chiến sĩ; đồng thời là công cụ quan trọng trong công tác giáo dục, định hướng nhận thức và củng cố nền tảng tư tưởng trong quân đội.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát triển văn hóa đọc; gắn việc xây dựng thói quen đọc sách với thực hiện nhiệm vụ chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong đơn vị.

Cùng với đó, cần phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa, hệ thống thư viện, cơ quan báo chí, xuất bản trong toàn quân; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển xuất bản điện tử, thư viện số nhằm đưa tri thức đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đại tướng cũng lưu ý, bên cạnh việc mở rộng phương thức tiếp cận tri thức, cần đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng nội dung, bảo đảm tính định hướng chính trị và tính chiến đấu của các xuất bản phẩm; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Mỗi cán bộ, Đảng viên cần nêu cao tinh thần tự học, tự rèn, coi việc đọc sách là nhu cầu thường xuyên, là trách nhiệm đối với bản thân và đơn vị; đồng thời chú trọng học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, mở rộng khả năng tiếp cận tri thức nhân loại, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Thiếu tướng - PGS.TS Lương Thanh Hân - Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị khẳng định, những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị là định hướng quan trọng để nhà trường tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và phát triển văn hóa đọc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo đội ngũ cán bộ chính trị trong Quân đội.

Tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao tặng sách cho Trường Sĩ quan Chính trị. NXB Quân đội nhân dân cũng trao tặng 300 đầu sách có giá trị, góp phần làm phong phú nguồn tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu.

