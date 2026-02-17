Saigon Marina IFC rực sáng trong đêm Giao thừa 2026, trở thành tâm điểm trình diễn pháo hoa và ánh sáng giữa trung tâm TP.HCM

Khoảnh khắc ấy không chỉ là một màn trình diễn ánh sáng, mà là dấu mốc đầy cảm xúc - khi một biểu tượng mới chính thức tỏa sáng trên bầu trời TP.HCM.

Màn pháo hoa bùng nổ từ đỉnh tháp Saigon Marina IFC, phản chiếu xuống sông Sài Gòn, tạo nên đại cảnh ánh sáng ấn tượng trên đường chân trời TP.HCM

Giữa không gian Ba Son lịch sử, nơi từng là nhịp đập công nghiệp và hàng hải của TP.HCM suốt hơn hai thế kỷ, Saigon Marina IFC hôm nay đã trở thành điểm hội tụ của tài chính, công nghệ và phong cách sống hiện đại. Và trong đêm hội ánh sáng, tòa tháp ấy đã bừng sáng như một trái tim đang đập, lan tỏa nhịp sống mới của Thành phố.

Hàng ngàn người chứng kiến khoảnh khắc pháo hoa rực sáng đêm giao thừa tại Saigon Marina IFC

Bao quanh tòa tháp là không gian trình diễn ánh sáng nghệ thuật hiện đại, nơi công nghệ ánh sáng, kiến trúc và mặt nước sông Sài Gòn hòa quyện thành một bức tranh rực rỡ. Nổi bật trong không gian ấy là hình ảnh Ngựa Vàng - biểu tượng của thịnh vượng, bứt phá và những khởi đầu mới.

Hình ảnh Ngựa Vàng nổi bật giữa không gian trình diễn ánh sáng, tượng trưng cho thịnh vượng, bứt phá và khởi đầu mới trong naqwm mới Bính Ngọ 2026

Pháo hoa tỏa sáng từ đỉnh tháp, phản chiếu xuống dòng sông, lan rộng khắp bầu trời Thành phố. Đó không chỉ là ánh sáng của một đêm lễ hội, mà còn là ánh sáng của niềm tin, của khát vọng và của một tương lai đang được kiến tạo.

Từ Ba Son - Saigon Marina IFC hôm nay trở thành tâm điểm ánh sáng và mở ra hành trình hướng tới Trung tâm Tài chính Quốc tế

Sự kiện mang thông điệp “Saigon Marina IFC - nơi ánh sáng của quá khứ, hiện tại và tương lai cùng tỏa sáng”. Từ mảnh đất Ba Son - nhịp đập lịch sử của Sài Gòn - một biểu tượng mới đã vươn lên, tiếp nối tinh thần tiên phong của TP.HCM và mở ra hành trình hướng tới Trung tâm Tài chính Quốc tế.

Trên thế giới, những màn pháo hoa từ các tòa tháp biểu tượng đã trở thành khoảnh khắc đánh dấu vị thế của các thành phố lớn - từ những đêm giao thừa rực rỡ tại Taipei 101 cho đến những màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục tại Burj Khalifa ở Dubai. Đó không chỉ là những sự kiện lễ hội, mà là lời khẳng định về tầm vóc, khát vọng và vai trò của các trung tâm tài chính toàn cầu.

Saigon Marina IFC thắp sáng một biểu tượng mới, mở nhịp đập hội nhập mới tại TP.HCM

Đêm Giao thừa, Saigon Marina IFC cũng đã thắp lên khoảnh khắc như thế tại TP.HCM - một thành phố trẻ trung, năng động và đang chuyển mình mạnh mẽ để hội nhập với những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới.

Đêm pháo hoa khép lại, nhưng ánh sáng ấy vẫn còn ở lại - trên bầu trời, trên mặt sông, và trong niềm tự hào của thành phố. Một biểu tượng mới đã được thắp sáng và một nhịp đập mới của TP.HCM đã bắt đầu.

