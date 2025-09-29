Saigon Technology đạt 97% trên mọi tiêu chí

Great Place to Work® là tổ chức toàn cầu uy tín với hơn 30 năm nghiên cứu, chuyên đánh giá và công nhận văn hóa doanh nghiệp dựa trên khảo sát minh bạch, bảo mật và chuẩn quốc tế.

Để đạt được chứng nhận Great Place to Work 2025 (Nơi làm việc xuất sắc), các công ty phải đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt, bao gồm: Tối thiểu 65% nhân viên tham gia khảo sát đánh giá tích cực về môi trường làm việc, tầm nhìn lãnh đạo và các chính sách phúc lợi. Phản hồi trung thực, bảo mật từ nhân viên, phản ánh chính xác trải nghiệm làm việc hàng ngày.

Với 97% nhân viên đánh giá tích cực trên mọi khía cạnh và 98% nhân viên tự hào Saigon Technology là môi trường làm việc tuyệt vời, Saigon Technology không chỉ đáp ứng mà còn vượt xa các tiêu chuẩn khắt khe, sánh vai cùng những tên tuổi hàng đầu trong danh sách Great Place to Work 2025, khẳng định vị thế của một môi trường làm việc đẳng cấp và đầy cảm hứng.

Saigon Technology đạt chứng nhận Great Place to Work 2025

Saigon Technology cải tiến mạnh mẽ trong năm 2025

Năm 2025, Saigon Technology bứt phá với hành trình Revamp (cải tiến) toàn diện, khẳng định vị thế tiên phong tại Việt Nam và vươn tầm quốc tế. Công ty không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo dấu ấn qua các cuộc thi lập trình như Hackathon Contest, Code Battle và lan tỏa giá trị tích cực với chương trình thiện nguyện One Dream mùa thứ ba. Hành trình Revamp được triển khai đồng bộ từ cá nhân đến tổ chức, từ học hỏi, tối ưu quy trình đến đầu tư công nghệ và xây dựng văn hóa cởi mở. Công ty hướng tới môi trường làm việc lý tưởng - chuyên nghiệp, sáng tạo và truyền cảm hứng cho mỗi Saigon Techie.

Quỹ One Dream của Saigon Technology chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Saigon Technology mang đến sân chơi công nghệ cho người trẻ

Ông Phạm Tiến Thành - Tổng Giám đốc Saigon Technology bày tỏ niềm tự hào: “Saigon Technology tự hào nhận danh hiệu Great Place to Work 2025 - minh chứng cho văn hóa doanh nghiệp gắn kết, sáng tạo, tôn trọng con người và môi trường làm việc chuyên nghiệp ở mức độ cao nhất. Đây là thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ nhân viên và cam kết của ban lãnh đạo Saigon Technology trong việc xây dựng môi trường làm việc phát triển bền vững. Chúng tôi tin rằng con người chính là nền tảng cốt lõi tạo nên sức mạnh để vượt mọi thách thức và chinh phục những đỉnh cao mới.

Saigon Technology cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy tối đa năng lực, cùng nhau kiến tạo tương lai số với nhiều giá trị vượt trội. Cùng nhìn về phía trước, chúng tôi sẽ không ngừng đổi mới để giữ vững tâm thế “Nơi làm việc tuyệt vời” - là mái nhà chung, điểm tựa vững chắc cho thành công bền lâu”.

Tại Saigon Technology, mọi ý kiến đều được lắng nghe và mọi đóng góp đều được ghi nhận.

Anh Văn Lê, người đã có hai năm cống hiến và trải nghiệm môi trường làm việc tại Saigon Technology chia sẻ: “Trong thời gian làm việc tại Saigon Technology, tôi luôn có cơ hội học hỏi và phát triển thông qua đồng nghiệp và các dự án cùng khách hàng. Với mỗi nhiệm vụ mới, tôi nhận được sự hỗ trợ tận tình từ đồng đội và quản lý. Đặc biệt, ý kiến của tôi luôn được lắng nghe và trân trọng, giúp tôi thêm yên tâm và tự tin chinh phục những thử thách phía trước”.

Được thành lập vào tháng 7/2012, Saigon Technology đã ghi dấu ấn với hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực gia công, phát triển và xuất khẩu phần mềm. Với đội ngũ hơn 300 kỹ sư công nghệ và quy trình quản lý linh hoạt, Saigon Technology là một trong những đơn vị tiên phong trong ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam. Các dự án của Saigon Technology trải rộng trên thị trường quốc tế và Việt Nam, phục vụ từ các startup đến các doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực như tài chính điện tử, kinh doanh điện tử, vận tải, logistics, chăm sóc sức khỏe và truyền thông.

Saigon Techies trong hành trình Revamp 2025

Chứng nhận Great Place to Work 2025 không chỉ ghi nhận nỗ lực của Saigon Technology mà còn tiếp thêm động lực để công ty tiếp tục đổi mới và phát triển. Với triết lý lấy khách hàng và nhân viên làm trọng tâm, Saigon Technology cam kết xây dựng môi trường làm việc truyền cảm hứng, phát triển chuyên môn và gắn kết vì mục tiêu chung.

Lệ Thanh