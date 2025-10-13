Với quy mô 350.000 m2, dự án nhà máy sản xuất lốp xe Sailun khởi công ngày 10/9/2025, dự kiến hoàn thành vào năm 2026; sản lượng trong giai đoạn đầu là 3 triệu lốp xe du lịch và 600.000 lốp xe tải, xe buýt. Dự án này cũng tạo việc làm cho khoảng 1.500 lao động.

Đại diện Tập đoàn Sailun trong lễ động thổ dự án. Ảnh: Sailun

Trong 290 triệu USD (hơn 7.600 tỷ đồng) đầu tư xây dựng nhà máy lốp xe tải bọc thép với công suất thiết kế 3,6 triệu lốp mỗi năm, khoảng 255 triệu USD (hơn 6.700 tỷ đồng) dành cho xây dựng, 35 triệu USD (hơn 900 tỷ đồng) cho vốn lưu động và 1 triệu USD (hơn 26 tỷ đồng) cho chi phí lãi vay trong giai đoạn triển khai.

Khi đi vào vận hành, doanh thu trung bình hàng năm của dự án có thể đạt 190 triệu USD (hơn 5.000 tỷ đồng), với lợi nhuận ròng khoảng 34,8 triệu USD (hơn 918 tỷ đồng) và thời gian hoàn vốn hơn 6 năm. Sailun cho biết dự án tại Ai Cập sẽ giúp đáp ứng nhu cầu nước ngoài tốt hơn nhờ nội địa hóa sản xuất và tiếp cận gần hơn các thị trường mới.

Ai Cập sở hữu vị trí địa lý thuận lợi, nối liền ba châu lục Á, Phi và Âu qua eo đất và kênh đào Suez. Quốc gia này có tuyến hàng hải vận chuyển hơn 12% thương mại toàn cầu hàng năm, trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quan trọng, phù hợp cho các ngành sản xuất cần phân phối nhanh chóng.

Trong khi đó, thị trường ôtô Ai Cập đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ với mức tăng 83% trong nửa đầu năm, đạt hơn 90.000 xe, gấp đôi năm 2024. Trong đó, các thương hiệu xe Trung Quốc chiếm 25,5% thị phần.

Hiện, Tập đoàn Sailun có hệ thống phân phối tại hơn 180 quốc gia cùng các nhà máy tại Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia và Thái Lan. Việc xây dựng thêm nhà máy ở Ai Cập nhằm tăng năng lực sản xuất và mở rộng thị phần tại châu Phi, Trung Đông và châu Âu.

Bên cạnh dự án này, Sailun cũng tiếp tục triển khai các hoạt động đầu tư khác. Đầu tháng 9, công ty con Sailun Shenyang Tire khởi công mở rộng cơ sở sản xuất tại Thẩm Dương (Trung Quốc) sau khi hoàn tất việc mua lại nhà máy của Bridgestone trị giá 265 triệu NDT (khoảng 985 tỷ đồng).

Tại Việt Nam, tập đoàn vận hành với sản lượng hơn 20 triệu lốp xe mỗi năm. Sailun là thương hiệu lốp chính thức cho hầu hết các dòng xe điện VinFast và cung ứng cho các doanh nghiệp lớn như Thaco và MP Logistic.

Trong bối cảnh nhu cầu lốp xe toàn cầu tăng cao, Sailun xác định mở rộng sản xuất và tối ưu chuỗi cung ứng là hai trọng tâm chiến lược. Dự án tại Ai Cập được coi là bước đi cụ thể để hiện thực hóa định hướng này. Gần đây, Sailun Group cũng được MSCI nâng xếp hạng ESG lên mức A dựa trên ba khía cạnh: môi trường, xã hội và quản trị.

Sự kết hợp giữa mở rộng năng lực sản xuất và định hướng bền vững được kỳ vọng giúp Sailun củng cố vị thế trên thị trường quốc tế. Tập đoàn đặt mục tiêu trở thành một trong những thương hiệu lốp xe có ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp ôtô toàn cầu.

