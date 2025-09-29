Theo các chuyên gia về lốp xe ô tô, nếu lốp xe có cùng kích thước và chỉ số tải trọng, tốc độ phù hợp, người dùng hoàn toàn có thể lắp lốp xe điện (lốp EV) cho xe xăng dầu truyền thống.

Tuy nhiên, do được thiết kế với những mục đích và đặc tính vận hành khác nhau, vì vậy người dùng cần nắm được sự khác biệt cơ bản trong thiết kế của lốp EV so với lốp xe thông thường, từ đó có thể biết được việc "lai tạo" này có thực sự mang lại lợi ích toàn diện?

Một chủ xe KIA Carnival chuyển sang lắp lốp xe điện thay cho lốp nguyên bản. Ảnh: CT

Các nghiên cứu chỉ ra xe điện thường nặng hơn xe xăng cùng phân khúc từ 20-30% do khối lượng của bộ pin. Vì vậy, lốp EV cần có kết cấu khung và thành lốp được gia cố chắc chắn hơn (thường có ký hiệu HL - High Load) để chịu được tải trọng lớn.

Ngoài ra, để tối ưu quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc, lốp EV thường sử dụng hợp chất cao su đặc biệt, hoa lốp được chế tạo đặc biệt để giảm ma sát với mặt đường, tăng hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu.

Đặc biệt, để chống lại mô-men xoắn tức thời của động cơ điện ngay từ khi khởi động, lốp EV được chế tạo bền hơn để chống lại sự mài mòn nhanh chóng. Đồng thời, các nhà sản xuất lốp xe thường tích hợp các công nghệ giảm âm như một lớp bọt polyurethane bên trong lốp như Michelin Acoustic, Continental ContiSilent, Sailun EcoPoint 3... để triệt tiêu tiếng ồn.

Những lợi ích không thể bỏ qua

- Tiết kiệm nhiên liệu hơn: Khi lắp trên xe xăng, lốp EV có lực cản lăn thấp hơn đồng nghĩa với việc động cơ sẽ hoạt động nhẹ nhàng hơn để duy trì tốc độ, giúp giảm tiêu hao nhiên liệu. Mức độ tiết kiệm có thể khác nhau tùy thuộc vào loại lốp, điều kiện vận hành và dòng xe, nhưng chắc chắn sẽ có sự khác biệt tích cực.

Lốp xe điện thường có lực cản lăn thấp và tích hợp công nghệ giảm tiếng ồn. Ảnh: Michelin

- Vận hành êm ái hơn: Các công nghệ giảm tiếng ồn tiên tiến được tích hợp sẵn trong lốp xe điện sẽ giúp giảm đáng kể tiếng ồn từ mặt đường vọng vào khoang lái, mang lại một trải nghiệm lái xe yên tĩnh và thoải mái hơn.

- Độ bền cao: Do được chế tạo từ hợp chất cao su bền bỉ để chống mài mòn nhanh, khi sử dụng trên xe xăng (với lực tác động ban đầu lên lốp ít đột ngột hơn), nhờ vậy lốp EV thường có tuổi thọ cao hơn so với nhiều loại lốp thông thường.

Những hạn chế và rủi ro tiềm ẩn

- Chi phí đầu tư ban đầu cao: Giá thành của lốp EV thường cao hơn từ 15-30% so với lốp thông thường có cùng kích thước do tích hợp nhiều công nghệ. Vì thế, người dùng cần tính toán xem lợi ích về tiết kiệm nhiên liệu có thể bù đắp cho chi phí chênh lệch ban đầu hay không.

Lốp xe điện thường có giá bán cao hơn từ 15-30% so với lốp xe thông thường. Ảnh: Checka Trade

- Cảm giác lái cứng hơn: Đây là nhược điểm thường gặp nhất. Vì thành lốp thường được thiết kế cứng hơn để đáp ứng khả năng chịu tải trọng lớn của xe điện (do khối lượng pin nặng), khi gắn lên xe xăng có trọng lượng nhẹ hơn, điều này có thể làm giảm độ êm ái của hệ thống treo, đặc biệt khi đi qua các đoạn đường gồ ghề.

- Thay đổi đặc tính vận hành của xe: Mặc dù có thể lắp vừa vặn, nhưng các đặc tính vận hành của lốp EV được thiết kế tối ưu cho xe điện. Việc sử dụng trên xe xăng có thể không phát huy hết tiềm năng của lốp, thậm chí trong một số trường hợp có thể ảnh hưởng không tốt đến cảm giác lái và sự cân bằng tổng thể của xe.

Lắp lốp EV cho xe xăng dầu là khả thi và mang lại một số lợi ích rõ rệt. Tuy nhiên, người lái xe cần chuẩn bị tâm lý cho một khoản đầu tư ban đầu cao hơn và khả năng cảm giác lái sẽ cứng hơn. Lời khuyên tốt nhất là hãy ưu tiên sử dụng loại lốp được nhà sản xuất ô tô khuyến nghị.

Nếu vẫn quyết định thử nghiệm lốp xe điện, hãy chọn thương hiệu uy tín và tham khảo ý kiến chuyên gia tại trung tâm dịch vụ lốp ô tô để có lựa chọn phù hợp nhất.

Tin bài cộng tác gửi về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!