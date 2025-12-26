Ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn cho biết, phường vừa ban hành hàng loạt phương án tổ chức, quản lý hoạt động du lịch năm 2026 với nhiều điểm mới đáng chú ý.

Cụ thể, theo phương án quản lý phương tiện, số lượng xe điện trên địa bàn phường được giữ nguyên như năm 2025, không vượt quá 474 xe.

Tuy nhiên, địa phương sẽ bổ sung các tuyến xe điện mới, gồm tuyến đến công viên nước Sầm Sơn và tuyến đến khu lưu niệm đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc.

Một số tuyến hiện hữu cũng được điều chỉnh theo hướng lưu thông một chiều, tăng - giảm hợp lý các trục Đông - Tây nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc trong mùa cao điểm.

Sầm Sơn dành nhiều điểm tắm tráng và trông giữ xe miễn phí cho du khách. Ảnh: Lê Dương

Một trong những điểm được du khách quan tâm là việc không thu phí tại 6 bãi trông giữ xe do phường quản lý, gồm các bãi xe tại chân đền Độc Cước, phía Bắc đường Lê Lợi, chân chùa Cô Tiên, bãi xe Vinh Sơn, khu vực phía Bắc đường Bà Triệu và vỉa hè phía Bắc đường Lê Lợi.

Các bãi xe tư nhân vẫn được thu phí nhưng bắt buộc thực hiện qua app, quẹt thẻ và tuân thủ đầy đủ quy định về môi trường, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, phường Sầm Sơn sẽ triển khai nhiều điểm tắm tráng miễn phí dọc bãi biển cho du khách.

Đặc biệt, phương án mới trong quản lý, khai thác hệ thống hubway (khu vui chơi, giải trí tổng hợp) và các khu tắm tráng ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương theo hình thức đấu giá sẽ được triển khai; đồng thời tiếp tục duy trì các phương án cứu hộ, vệ sinh môi trường và đảm bảo an toàn thực phẩm mùa du lịch năm 2026.