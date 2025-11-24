Dalton Rhone – du khách người Mỹ gần đây có chuyến du lịch Việt Nam, khám phá nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Hà Nam (cũ), Ninh Bình, Hòa Bình (cũ) và Thanh Hóa.

Tại Thanh Hóa, Dalton ghé thăm Pù Luông, dành thời gian khám phá một số điểm đến ở đây và trải nghiệm vài món ăn bản địa hấp dẫn.

Thanh Hóa là tỉnh thành thứ 4 Dalton ghé thăm trong chuyến du lịch Việt Nam

Vị khách Tây cho biết, anh xuất phát từ Ninh Bình lúc 6h để di chuyển tới Pù Luông thật sớm vì muốn tìm hiểu một phiên chợ thú vị ở địa phương chỉ họp vào sáng thứ 5 và Chủ nhật hằng tuần.

“Mình rất muốn ghé thăm khu chợ này vì ở đó có nhiều nét văn hóa của người dân tộc thiểu số như Thái, Mường. Mình hi vọng sẽ kịp đến chợ”, Dalton nói.

Địa điểm mà du khách người Mỹ nhắc đến là chợ Phố Đoàn (xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa).

Khi tới đây, anh thấy khu chợ mang nhiều nét truyền thống và thu hút nhiều khách du lịch tới tham quan.

Người dân giới thiệu món sâu tre và tôm rừng khiến vị khách Tây tò mò vì vẻ ngoài khá "dị"

Trong thời gian ngắn trải nghiệm ở chợ, ngoài nếm thử hạt dổi - loại gia vị được ví như “vàng đen” của vùng Tây Bắc, tìm hiểu về các loại trái cây địa phương, Dalton còn được bà con giới thiệu một số món kỳ dị như sâu tre, tôm rừng, nhộng tằm…

Thoạt nhìn những món này, vị khách Tây "khóc thét". Những món ăn này không phải ai cũng đủ can đảm để thưởng thức nhưng lại được người bản địa ưa chuộng, xem như đặc sản lạ miệng, thơm ngon.

Ở chợ Phố Cáo, Dalton còn mua một cân hồng giòn, mang về homestay thưởng thức.

“Không khí ở chợ khá dễ chịu, có nhiều thứ hay. Mình đã được thử hạt dổi và mắc khén – hai loại gia vị đặc trưng mà bản thân muốn trải nghiệm từ lâu. Mình còn mua được ít hồng nữa. Nói chung là một chuyến đi chợ khá thành công”, anh kể.

Chàng trai nước ngoài thưởng thức một số món ăn dân dã ở Thanh Hóa như lợn nướng lá lốt, cá chiên...

Dalton cũng bày tỏ, trong chuyến đi tới Thanh Hóa, tuy gặp thời tiết bất lợi do mưa bão nhưng bù lại, anh được thưởng thức một số món ngon trứ danh của vùng đất nơi đây.

Trong đó phải kể đến món vịt Cổ Lũng.

Trong quá trình luộc, dù không cho các loại gia vị nhưng giống vịt Cổ Lũng vẫn tỏa mùi thơm, thịt ngọt, chắc, ít mỡ

Vịt Cổ Lũng là giống vịt đặc sản của xã Cổ Lũng (huyện Bá Thước cũ), có đặc điểm mình bầu, chân ngắn, cổ rụt và to, màu lông giống chim sẻ, đặc biệt quanh cổ có viền khoang trắng.

Trước đây giống vịt này thường được bà con đồng bào vùng cao ở Bá Thước chăn nuôi nhỏ lẻ ở sông suối, đồng lúa gần nhà, chủ yếu ăn ngô, thóc.

Theo người dân địa phương, khu vực vịt Cổ Lũng sinh sống nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, giữa các dãy núi Nậm Bá, Nậm Mười, Pha Lé, Pù Luông.

Ở đây, khí hậu quanh năm mát mẻ, có các con suối nước trong xanh, sạch sẽ. Nhờ được uống nước sạch, sử dụng nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào như ốc suối, cá nhỏ, tôm tép... mà vịt Cổ Lũng được xem là có hương vị đặc trưng, không hòa lẫn với bất kỳ loài vịt nào khác.

Dalton khen thịt vịt Cổ Lũng chắc, vị ngọt, thơm

Ở homestay, Dalton được phục vụ món vịt Cổ Lũng luộc. Anh cho biết, vịt được chăn thả tự nhiên nên thịt săn chắc, ít mỡ và dai ngon hơn nên ăn không cảm giác bị ngán.

“Khi thưởng thức, bạn kết hợp thịt vịt với lá lốt, chấm muối tiêu chanh hoặc xì dầu đều ngon”, Dalton nêu cảm nhận.

Vị khách Tây cũng nhận xét, thịt vịt Cổ Lũng có vị ngọt dịu, thơm chứ không hôi, ăn cùng lá lốt rất hấp dẫn.

Ngoài luộc, thịt vịt Cổ Lũng còn thường được chế biến thành các món nướng, quay.