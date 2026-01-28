Chợ Tết 4.0: Người tiêu dùng tính toán từng đồng

Khác với cảnh tượng chen lấn rút tiền mặt tại các cây ATM như nhiều năm trước, người dân nay thong thả hơn với chiếc điện thoại thông minh trên tay.

Chị Mai Lan (38 tuổi, trú tại Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vừa lựa xong giỏ quà Tết, thay vì mở ví, chị mở ứng dụng ngân hàng số để quét mã QR thanh toán. “Giờ đi chợ từ mớ rau đến con cá đều quét mã được cả. Không chỉ nhanh, tránh nhầm lẫn tiền lẻ mà quan trọng là mình quản lý được chính xác số tiền đã chi tiêu qua lịch sử giao dịch. Thời buổi này, tính toán kỹ chừng nào, tốt chừng đó,” chị Lan chia sẻ.

Ảnh minh họa

Việc nhìn thấy con số biến động tức thì trên tài khoản giúp họ có cái nhìn trực diện về ngân sách, từ đó sắm Tết thông minh hơn, tránh việc chi tiêu quá đà theo cảm xúc.

Hệ sinh thái số HDBank: Trợ thủ đắc lực cho "giỏ hàng" ngày Tết

Đồng hành cùng người tiêu dùng trong công cuộc "tính toán từng đồng", hệ sinh thái số của HDBank đã trở thành một trợ thủ đắc lực. Với sự tích hợp toàn diện từ thanh toán, chuyển khoản đến quản lý tài chính, App HDBank mang đến trải nghiệm mua sắm không gián đoạn.

Đối với những người tiêu dùng như chị Lan, mỗi khoản tiền nhỏ tiết kiệm được từ các chương trình khuyến mại khi thanh toán qua App chính là một "khoản lộc" nhỏ để gom góp cho những kế hoạch lớn hơn.

Một điểm độc đáo mà nhiều người tiêu dùng thông thái đang rỉ tai nhau trong mùa Tết 2026 chính là việc tận dụng số dư tài khoản ngay sau khi mua sắm. Thay vì để "ngủ yên", nhiều người đã chọn cách mở ngay một sổ tiết kiệm số để tham gia chương trình "Tiết kiệm Tỷ Phú" của HDBank.

Theo thể lệ chương trình, chỉ với mỗi khoản gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng với kỳ hạn tối thiểu 1 tháng, khách hàng sẽ nhận được 01 mã số dự thưởng (MSDT) để tham gia quay số trúng thưởng. Điểm "đắt giá" nhất chính là đặc quyền dành cho người dùng công nghệ: Gửi online trên App HDBank/ Đi HDBank sẽ được nhân đôi số lượng mã dự thưởng.

Sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng: Giải thưởng "khủng" cho người biết tích lũy

Chương trình "Tiết kiệm Tỷ Phú" đang tạo nên một cơn sốt thực sự khi trao cơ hội trúng giải Đặc biệt là một Sổ tiết kiệm trị giá lên đến 3 tỷ đồng. Đây là giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay của HDBank, được ví như tấm vé vàng để người tiêu dùng hiện thực hóa những giấc mơ lớn trong năm mới.

Chị Mai Lan sau khi sắm sửa xong xuôi, thấy tài khoản còn dư một khoản tiền thưởng Tết chưa dùng đến, đã quyết định thao tác ngay trên App: “Thay vì để tiền trong tài khoản thanh toán không có lãi mấy, mình mở luôn sổ tiết kiệm dự thưởng trên App HDBank. Vừa được nhân đôi mã số dự thưởng, vừa có cơ hội trúng 3 tỷ đồng. Biết đâu đi chợ Tết xong lại trúng lớn, thành tỷ phú thì thực sự là cái Tết rực rỡ nhất đời”.

Chương trình gồm 4 kỳ quay số may mắn, trong đó kỳ đầu tiên (dự kiến 12/12/2025, 09/01/2026, 12/02/2026) bao gồm:

- 3 Giải Đặc Biệt: Xe SH 125i ​

- 3 Giải Nhất: Smart Tivi QLED Samsung 4K85 inch​

- 9 Giải Nhì: Robot hút bụi tự động DreameL30S Ultra

- 15 Giải Ba: Máy lọc không khí LG PuriCareAero Furniture

- 60 Giải khuyến khích 1: Thẻ ATM Napas 5 triệu đồng

- Giải khuyến khích 2: Thẻ ATM Napas 2 triệu đồng

Kỳ quay số đặc biệt (dự kiến ngày 12/03/2026):

- Giải Đặc biệt: Sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng​

- 1 Giải Nhất: Sổ tiết kiệm 500 triệu đồng​

- 3 Giải Nhì: Bếp từ kết hợp hút mùi Bosch ​

- 5 Giải Ba: Tủ lạnh LG Inverter 635 lít Side By Side​

- 10 Giải Tư: Máy rửa bát Bosch ​

- 30 Giải khuyến khích 1: Thẻ ATM Napas 6.868.686 đồng​

- 50 Giải khuyến khích 2: Thẻ ATM Napas 3.939.393 đồng

Tổng giá trị giải thưởng lớn chưa từng có mang đến cơ hội “trở thành tỷ phú” cho hàng ngàn khách hàng may mắn.

Đến nay, chương trình đã tổ chức 2 đợt quay số trúng thưởng đợt 1 và 2. Theo đó, 160 khách hàng đã trúng thưởng. Trong đó, có 2 khách hàng may mắn nhận được giải thưởng là xe SH 125i.

Vẫn còn 2 đợt quay số may mắn, diễn ra vào ngày 12/2 và 12/03. Cơ hội trúng thưởng của khách hàng vẫn còn nhiều, đặc biệt là giải thưởng cao nhất - Sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng.

Chỉ một vài thao tác đơn giản trên điện thoại ngay sau khi đi chợ, bạn không chỉ bảo toàn được thành quả lao động cả năm mà còn tự mở ra cho mình cánh cửa trở thành tỷ phú ngay trong những ngày đầu xuân năm mới.

(Nguồn: HDBank)