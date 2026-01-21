Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, chi phí đi lại dịp Tết trở thành bài toán đau đầu với những người làm ăn xa quê. Thay vì chấp nhận mức giá vé máy bay đắt đỏ vào đúng ngày cao điểm như mọi năm, không ít người đã chủ động tính toán lại lộ trình để có cái Tết trọn vẹn mà không quá tốn kém.

Chấp nhận vất vả, kết hợp tàu - xe để tiết kiệm chục triệu đồng

Chị Lê Thị Ngọc (quê Thanh Hóa), hiện đang sống tại TP Cần Thơ cho biết, gia đình chị có 5 thành viên. Nếu chọn bay thẳng từ Cần Thơ hoặc TPHCM về Thanh Hóa dịp cận Tết, chi phí vượt quá khả năng chi tiêu.

"Có thời điểm, giá vé từ TPHCM về Thanh Hóa lên tới hơn 4 triệu đồng/người/chiều. Tính ra cả nhà 5 người đi lại tốn kém quá nhiều, nên vợ chồng tôi buộc phải tìm phương án khác", chị Ngọc chia sẻ.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, gia đình chị chọn cách di chuyển "tăng bo": Đi ô tô từ Cần Thơ ra Tuy Hòa, sau đó tiếp tục bắt tàu hỏa từ Tuy Hòa về Thanh Hóa. Với lộ trình này, giá vé tàu chỉ khoảng 1,5 triệu đồng/người/chiều, rẻ hơn rất nhiều so với đi tàu xuyên Việt từ TPHCM hoặc đi máy bay.

Theo kế hoạch, ngày 11/2, gia đình chị sẽ xuất phát, dự kiến có mặt ở quê nhà vào tối hôm sau. Ở chiều vào, gia đình sẽ đi ngược lại lộ trình này từ mùng 4 Tết. "Đi kiểu này vất vả hơn, thời gian di chuyển dài nhưng bù lại tiết kiệm được cả chục triệu đồng", chị Ngọc tâm sự.

Nhiều gia đình chọn đi phương tiện cá nhân xuyên Việt đón Tết. Ảnh: Vũ Điệp

Bay lệch cao điểm: Về sớm, đi sớm

Với những gia đình vẫn ưu tiên máy bay, giải pháp được lựa chọn là điều chỉnh lịch trình để "né" các ngày giá vé đạt đỉnh.

Gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn (TPHCM) là một ví dụ điển hình. Do làm nghề tự do, anh chị chủ động cho con nghỉ học sớm để bay ra Hà Nội từ ngày 5/2. Nhờ bay sớm, giá vé chiều đi chỉ khoảng 2,5 triệu đồng/người; chiều về vào mùng 4 Tết là hơn 3,6 triệu đồng/người.

Anh Tuấn cho hay: "Mức giá này vẫn chấp nhận được so với việc bay đúng ngày 28-29 Tết. Nếu đi vào chính hội, giá vé có thể đắt hơn cả triệu đồng mỗi người". Kinh nghiệm của anh là phải lên kế hoạch từ rất sớm, đặt vé từ cuối tháng 10 để tránh tình trạng "cháy vé" hoặc giá tăng cao.

Vé máy bay cao điểm Tết Nguyên đán thường rất cao, nhiều người chọn đi lệch cao điểm.

Xu hướng du lịch "ngược chiều" lên ngôi

Trong khi dòng người đổ xô về quê, nhiều gia đình tại Hà Nội lại chọn cách đi du lịch "ngược chiều" để tận hưởng kỳ nghỉ và tiết kiệm chi phí.

Chị Đoàn Mai (Hà Nội) chia sẻ, do nội ngoại đều ở gần nên chị không áp lực chuyện về quê. Thay vào đó, cả nhà chọn đi du lịch phía Nam. "Dịp cận Tết, vé từ Nam ra Bắc rất đắt nhưng chiều ngược lại từ Hà Nội đi TPHCM hay các điểm du lịch thì lại rất rẻ vì vắng khách", chị Mai phân tích.

Nhờ đi ngược dòng, gia đình chị mua được vé máy bay chỉ từ 1 – 1,5 triệu đồng/người/chiều. Không chỉ vé rẻ, các dịch vụ lưu trú, ăn uống tại điểm đến cũng "dễ thở" hơn do không quá chen chúc. Đây được xem là lựa chọn thông minh giúp cả nhà vừa có thời gian nghỉ ngơi, vừa không bị áp lực tài chính trong những ngày đầu năm.