Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa công bố kế hoạch ngày hội tuyển dụng việc làm tại cảng hàng không lớn nhất cả nước. Sự kiện tuyển dụng quy mô lớn với hơn 3.000 chỉ tiêu nhân lực, mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho lao động ở Đồng Nai và khu vực lân cận.

Sân bay Long Thành đang thi công. Ảnh: Hoàng Anh

Theo đó, sân bay Long Thành đang trong giai đoạn hoàn thiện giai đoạn 1. Để đáp ứng nhu cầu vận hành của cảng hàng không lớn nhất cả nước, ACV và các đơn vị liên quan cần tuyển dụng nhân sự ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.

Theo thông tin từ ACV, sự kiện tuyển dụng sẽ diễn ra từ 8h đến 17h ngày 23/8 tại Trung tâm dịch vụ tổng hợp (Công viên 3A, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai). Đây là dịp để ACV cũng như các đối tác công bố nhu cầu nhân lực, tiêu chuẩn tuyển chọn cho nhiều vị trí quan trọng từ quản lý, kỹ thuật đến vận hành,...

Đặc biệt, ACV cần tuyển khoảng 140 vị trí, trong đó có nhiều ngành nghề không liên quan đến hàng không như pháp chế, hành chính, kế toán, y tế, lái xe, giám sát, phòng cháy chữa cháy (PCCC) và nhiều công việc khác. Nhiều vị trí tuyển dụng không yêu cầu trình độ cao, chỉ cần tốt nghiệp THPT là đủ điều kiện ứng tuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho lao động địa phương tham gia.

Nhân viên làm thủ tục tại sân bay. Ảnh: Hoàng Anh

Theo ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT ACV cho biết, đơn vị xác định sẽ ưu tiên bố trí việc làm cho người dân Đồng Nai, đặc biệt là những hộ dân đã nhường đất, ủng hộ chủ trương xây dựng sân bay.