- Bà có thể chia sẻ lý do SFO tập trung vào thị trường Việt Nam thời điểm này?

United Airlines vừa mở đường bay mới từ SFO đến TP.HCM và họ mong muốn chúng tôi cùng tham gia quảng bá. Vietnam Airlines cũng đã chọn SFO làm điểm đến đầu tiên tại Hoa Kỳ, điều này là một vinh dự lớn. Chúng tôi muốn gặp gỡ các hãng hàng không, đánh giá kết quả và thảo luận về các chương trình xúc tiến trong tương lai.

Việc có thể sắp tới có hai hãng hàng không cùng khai thác tuyến bay Việt Nam - San Francisco là một tin rất đáng mừng. Việt Nam là một trong những thị trường năng động nhất châu Á, với nhu cầu đi lại gia tăng từ du lịch, công tác và giao lưu với cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Chúng tôi rất vui khi phát triển nền tảng trên những cột mốc này, hỗ trợ các hãng hàng không trong việc quảng bá đường bay cũng như điểm đến.

Bà Melissa Andretta - Giám đốc Marketing & Phát triển Hàng không của Sân bay Quốc tế San Francisco. Ảnh: SFO

- Theo bà, điều gì đặc biệt ở SFO khiến nơi đây trở thành “sân bay mơ ước” thu hút mọi du khách?

SFO không chỉ là một sân bay. Đây là một không gian dễ dàng di chuyển, yên tĩnh và có nhiều tiện ích độc đáo. Hành khách có thể tận hưởng phòng yoga, khu vực ngoài trời, ẩm thực phong phú, dịch vụ thú cưng. Đặc biệt, chúng tôi có bảo tàng hàng không được công nhận duy nhất trên thế giới đặt trong sân bay. Chúng tôi cho rằng SFO không chỉ là nơi quá cảnh - mà là nơi bạn thật sự muốn trải nghiệm. Gần đây, chúng tôi cũng nhận được nhiều giải thưởng, trong đó có giải: một trong những sân bay đẹp nhất thế giới và có chất lượng phục vụ hành khách xuất sắc. Những giải thưởng này khẳng định cam kết mang lại trải nghiệm đẳng cấp và đáng nhớ cho hành khách từ SFO.

Sân bay quốc tế San Francisco. Ảnh: SFO

- Giá vé luôn là mối quan tâm hàng đầu khi đăng ký dịch vụ hàng không. SFO có thể hỗ trợ gì cho hành khách từ Việt Nam?

Chúng tôi không quyết định giá vé, nhưng luôn nỗ lực thu hút nhiều hãng hàng không nhất có thể. Càng nhiều hãng bay thì mức cạnh tranh càng cao, từ đó giá vé sẽ hợp lý hơn và hành khách có thêm lựa chọn. Với những đường bay mới sắp khai thác, hành khách Việt Nam - San Francisco sẽ có nhiều cơ hội hưởng mức giá cạnh tranh hơn.

- Bà đánh giá thế nào về tiềm năng hợp tác lâu dài giữa SFO và các đối tác Việt Nam?

Chúng tôi tin rằng tiềm năng hợp tác lâu dài rất lớn. Việt Nam là một trong những thị trường du lịch phát triển nhanh nhất tại châu Á. SFO sẽ tiếp tục hợp tác cùng các hãng hàng không và đại lý du lịch Việt Nam, không chỉ để gia tăng các đường bay mà còn quảng bá điểm đến ở cả hai chiều.

Tôi cho rằng sự tham gia của mạng xã hội, báo chí và người có sức ảnh hưởng... không chỉ giúp quảng bá đường bay hay sân bay, mà còn góp phần nâng tầm thương hiệu toàn cầu của các hãng hàng không Việt Nam. Ví dụ, tháng 10 này chúng tôi hỗ trợ Vietnam Airlines mời các nhà báo và những cá nhân có sức ảnh hưởng từ Mỹ đến Việt Nam để quảng bá hình ảnh. Họ sẽ kể những câu chuyện về du lịch và hàng không của hai nước. Đây là những hoạt động hợp tác thiết thực cho mối quan hệ lâu dài.

Bà Melissa Andretta (thứ hai từ trái qua) cùng các đại diện của United Airlines và Aviareps Việt Nam tại sự kiện xúc tiến thương mại tháng 9/2025 tại TP.HCM. Ảnh: Aviareps Việt Nam

- Bà muốn gửi thông điệp gì đến khách du lịch Việt Nam?

San Francisco là một điểm đến tuyệt vời - khí hậu ôn hòa, nhiều khu phố đặc sắc, gần núi, vùng rượu vang, bãi biển và các biểu tượng nổi tiếng như Cầu Cổng Vàng. California là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới và luôn chào đón du khách, đặc biệt là từ châu Á. Chúng tôi trân trọng mời gọi du khách Việt Nam, dù trẻ hay lớn tuổi, dù bạn là bất kỳ ai… hãy đến và trải nghiệm tất cả những gì San Francisco mang lại.

Thanh Vân (thực hiện)